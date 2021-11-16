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QR-коды вакцинированных и переболевших.
QR-коды вакцинированных и переболевших.
QR-коды вакцинированных и переболевших.
QR-коды вакцинированных и переболевших.
QR-коды вакцинированных и переболевших.
Пандемия COVID-19

QR-коды вакцинированных и переболевших. Главное о коронавирусе за 16 ноября

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 145 912 случаев заражения, из них новых — 36 818 (минимум с 27 октября). За сутки умерли 1 240 человек, за весь период — 257 837. 
  • Привитые или переболевшие ковидом смогут не уходить на изоляцию после контакта с больными.
  • QR-код вакцинированного в случае его заражения будет заменен на QR-код переболевшего, срок годности которого составляет шесть месяцев. 
  • Действие санитарно-эпидемических правил профилактики ковида в России продлили до 2024 года.
  • Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Коста-Рикой и Монголией, а также снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар. 
  • Pfizer проведет в России исследование нового лекарства от COVID-19.
  • РФПИ ожидает одобрения ВОЗ "Спутника V" к концу 2021 года.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 901 557 случаев заражения, из них новых — 2 606 (минимум с 28 сентября). Госпитализированы 1 029 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 254 млн случаев заражения, умерли 5 111 176 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
Теги
Пандемия COVID-19
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