QR-коды вакцинированных и переболевших. Главное о коронавирусе за 16 ноября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 145 912 случаев заражения, из них новых — 36 818 (минимум с 27 октября). За сутки умерли 1 240 человек, за весь период — 257 837.
- Привитые или переболевшие ковидом смогут не уходить на изоляцию после контакта с больными.
- QR-код вакцинированного в случае его заражения будет заменен на QR-код переболевшего, срок годности которого составляет шесть месяцев.
- Действие санитарно-эпидемических правил профилактики ковида в России продлили до 2024 года.
- Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Коста-Рикой и Монголией, а также снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар.
- Pfizer проведет в России исследование нового лекарства от COVID-19.
- РФПИ ожидает одобрения ВОЗ "Спутника V" к концу 2021 года.
Москва
- Всего зафиксировано 1 901 557 случаев заражения, из них новых — 2 606 (минимум с 28 сентября). Госпитализированы 1 029 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 254 млн случаев заражения, умерли 5 111 176 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).