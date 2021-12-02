Снижение заболеваемости в России. Главное о коронавирусе за 2 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 703 107 случаев заражения, из них новых — 33 389. За сутки умер 1 221 человек, за весь период — 277 640.
- В Минздраве сообщили, что новые сертификаты переболевших оформляют уже на год.
- Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
- По итогам ноября по стране наблюдается общее снижение заболеваемости более чем на 20%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, штамм "омикрон" в РФ пока не выявили. Она также призвала россиян провести новогодние праздники в родной стране, максимально на свежем воздухе и в компании близких людей.
- В Петербурге родители смогут посетить новогодние утренники своих детей при соблюдении профилактических мер.
- Концентрация вакцины для детей 6–11 лет, скорее всего, будет в десять раз меньше, чем исходный препарат для взрослых "Спутник V". Такой препарат может получить название "Спутник 2М", однако это еще рабочая версия, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Москва
- Всего зафиксировано 1 953 279 случаев заражения, из них новых — 3 805. Госпитализированы 869 человек.
- Москвичи смогут получить медотвод от вакцинации по новому алгоритму.
- Ситуация в городе начинает стабилизироваться, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Мир
- Всего зафиксировано более 263,7 млн случаев заражения, умерли 5 228 255 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Германии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.
- В мире сделали более 8 млрд прививок от коронавируса.
- Инкубационный период при заражении омикрон-штаммом составляет пять суток, сообщил южноафриканский специалист по инфекционным заболеваниям Ричард Лесселлс.