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Снижение заболеваемости в России.
Снижение заболеваемости в России.
Снижение заболеваемости в России.
Снижение заболеваемости в России.
Снижение заболеваемости в России.
Пандемия COVID-19

Снижение заболеваемости в России. Главное о коронавирусе за 2 декабря

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 703 107 случаев заражения, из них новых — 33 389. За сутки умер 1 221 человек, за весь период — 277 640.  
  • В Минздраве сообщили, что новые сертификаты переболевших оформляют уже на год.
  • Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
  • По итогам ноября по стране наблюдается общее снижение заболеваемости более чем на 20%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, штамм "омикрон" в РФ пока не выявили. Она также призвала россиян провести новогодние праздники в родной стране, максимально на свежем воздухе и в компании близких людей.
  • В Петербурге родители смогут посетить новогодние утренники своих детей при соблюдении профилактических мер.
  • Концентрация вакцины для детей 6–11 лет, скорее всего, будет в десять раз меньше, чем исходный препарат для взрослых "Спутник V". Такой препарат может получить название "Спутник 2М", однако это еще рабочая версия, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 953 279 случаев заражения, из них новых — 3 805. Госпитализированы 869 человек.  
  • Москвичи смогут получить медотвод от вакцинации по новому алгоритму.
  • Ситуация в городе начинает стабилизироваться, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Мир

  • Всего зафиксировано более 263,7 млн случаев заражения, умерли 5 228 255 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Германии могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.
  • В мире сделали более 8 млрд прививок от коронавируса.
  • Инкубационный период при заражении омикрон-штаммом составляет пять суток, сообщил южноафриканский специалист по инфекционным заболеваниям Ричард Лесселлс.
Теги
Пандемия COVID-19
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