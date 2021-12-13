Сертификаты по антителам и QR-коды на транспорте. О чем говорили на заседании в Госдуме

Россияне, которые переболели ковидом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить соответствующий сертификат. При этом уровень антител не будет иметь значения, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, сертификаты после теста на антитела смогут получить и те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса.

С этими заявлениями она выступила на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единая Россия" в Государственной думе. В ночь перед этим стало известно, что один из двух проектов - об использовании этих документов на транспорте - будет снят с рассмотрения в парламенте, а позднее - что и другой не успеют принять до конца 2021 года.

ТАСС собрал главное, что стало известно о сертификатах и их применении.

Кому еще выдадут сертификаты

Россияне, которые сдали положительный тест на коронавирус после 1 января 2021 года, но не обращались за медицинской помощью, смогут получить документ о перенесенной болезни, если сдадут положительный тест на антитела. Действовать сертификат будет год, как у других переболевших.

Те, кто положительный тест не сдавал, но предполагает, что переболели, могут подтвердить факт перенесенной инфекции положительным тестом на наличие антител. В этом случае сертификат будет действителен полгода.

Анализ, по словам вице-премьера, необходимо будет сдавать в "соответствующих медицинских лабораториях", однако измерять их количество не будут. Как уточнила Голикова, для выдачи сертификата будет достаточно того, что они есть.

Те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса, также смогут получить сертификат о вакцинации сроком действия на полгода. Для этого им также потребуется сдать анализ на антитела.

Такой же механизм будет действовать для привившихся вакциной "Спутник V" граждан России, которые находятся за границей, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сертификаты могли получить только россияне, прошедшие вакцинацию одним из зарегистрированных в стране препаратов либо переболевшие и внесенные в соответствующий реестр Минздрава РФ.

Коды на транспорте доработают

Как сообщил в ночь на понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентом, уточнив, что это "результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан". "Благодаря обратной связи замечания были услышаны", - подчеркнул он.

В Минтрансе пояснили изданию РБК, что по итогам совещаний с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественными организациями было принято "совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона".

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о необходимости "посмотреть, готова ли транспортная система" к новым нормам. "Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", - заверил он тогда.

Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев по итогам заседания в Госдуме сообщил, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться.

При этом работа по законопроекту о QR-кодах в общественных местах продолжается, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Но к нему, отметил он, "вопросов по-прежнему много".

Депутаты не успеют принять проект до конца года, подчеркнул глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, перед вторым чтением он будет на месяц разослан для получения предложений: "Мы не гоним, не торопимся".

Нестабильный спад заболеваемости