Сертификаты по антителам и QR-коды на транспорте. О чем говорили на заседании в Госдуме

Россияне, которые переболели ковидом, но не обращались за медицинской помощью, смогут сдать тесты на антитела и получить соответствующий сертификат. При этом уровень антител не будет иметь значения, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, сертификаты после теста на антитела смогут получить и те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса.
С этими заявлениями она выступила на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единая Россия" в Государственной думе. В ночь перед этим стало известно, что один из двух проектов - об использовании этих документов на транспорте - будет снят с рассмотрения в парламенте, а позднее - что и другой не успеют принять до конца 2021 года.
ТАСС собрал главное, что стало известно о сертификатах и их применении.
Кому еще выдадут сертификаты
- Россияне, которые сдали положительный тест на коронавирус после 1 января 2021 года, но не обращались за медицинской помощью, смогут получить документ о перенесенной болезни, если сдадут положительный тест на антитела. Действовать сертификат будет год, как у других переболевших.
- Те, кто положительный тест не сдавал, но предполагает, что переболели, могут подтвердить факт перенесенной инфекции положительным тестом на наличие антител. В этом случае сертификат будет действителен полгода.
- Анализ, по словам вице-премьера, необходимо будет сдавать в "соответствующих медицинских лабораториях", однако измерять их количество не будут. Как уточнила Голикова, для выдачи сертификата будет достаточно того, что они есть.
- Те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса, также смогут получить сертификат о вакцинации сроком действия на полгода. Для этого им также потребуется сдать анализ на антитела.
- Такой же механизм будет действовать для привившихся вакциной "Спутник V" граждан России, которые находятся за границей, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, на территории Донецкой и Луганской народных республик.
- Ранее сертификаты могли получить только россияне, прошедшие вакцинацию одним из зарегистрированных в стране препаратов либо переболевшие и внесенные в соответствующий реестр Минздрава РФ.
Коды на транспорте доработают
- Как сообщил в ночь на понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентом, уточнив, что это "результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан". "Благодаря обратной связи замечания были услышаны", - подчеркнул он.
- В Минтрансе пояснили изданию РБК, что по итогам совещаний с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественными организациями было принято "совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона".
- На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил о необходимости "посмотреть, готова ли транспортная система" к новым нормам. "Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", - заверил он тогда.
- Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев по итогам заседания в Госдуме сообщил, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться.
- При этом работа по законопроекту о QR-кодах в общественных местах продолжается, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Но к нему, отметил он, "вопросов по-прежнему много".
- Депутаты не успеют принять проект до конца года, подчеркнул глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, перед вторым чтением он будет на месяц разослан для получения предложений: "Мы не гоним, не торопимся".
Нестабильный спад заболеваемости
- Как сообщила Голикова, заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 7,3%, однако пока снижение нельзя назвать стабильным.
- В пяти регионах - Адыгее, Республике Алтай, Камчатском крае, Ненецком автономном округе и Сахалинской области - заболеваемость растет. В 24 субъектах Федерации увеличивается число госпитализируемых в тяжелом состоянии пациентов с ковидом.
- Однако число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые находятся под медицинским наблюдением из-за ковида в данный момент, снизилось за семь дней сразу на 15%.
- Уровень коллективного иммунитета в России составляет уже 55,8%. Вакцинация от коронавируса первым компонентом соответствующего препарата проведена 75,5 млн раз, полный цикл проведен 68,8 млн раз, рассказала Голикова.
- Новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден уже у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР, что свидетельствует о его высокой заразности, заявила вице-премьер.