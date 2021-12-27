Минимум смертей с октября в России и Москве. Главное о коронавирусе за 27 декабря

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 415 230 случаев заражения, из них новых — 23 210. За сутки умерли 937 человек (минимум с 8 октября), за весь период — 305 155.
- Президент России Владимир Путин поручил продолжить в 2022 году допвыплаты борющимся с ковидом медикам.
- У человечества есть все необходимое для победы над COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко приветствует дополнительное обсуждение законопроекта о введении ковид-сертификатов, ко второму чтению он может быть серьезно доработан.
- В Севастополе отменили требование предъявлять QR-код в театрах и кафе.
Москва
- Всего зафиксирован 2 021 841 случай заражения, из них новых — 2 239. Умерли 68 человек (минимум с 4 октября). Госпитализированы 658 человек.
- В московской "Ночлежке" вновь провели вакцинацию бездомных от ковида.
Мир
- Всего зафиксировано более 280 млн случаев заражения, умерли 5 402 430 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).