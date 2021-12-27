{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Минимум смертей с октября в России и Москве.
Минимум смертей с октября в России и Москве.
Минимум смертей с октября в России и Москве.
Минимум смертей с октября в России и Москве.
Минимум смертей с октября в России и Москве.
Пандемия COVID-19

Минимум смертей с октября в России и Москве. Главное о коронавирусе за 27 декабря

© Константин Андреев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 415 230 случаев заражения, из них новых — 23 210. За сутки умерли 937 человек (минимум с 8 октября), за весь период — 305 155. 
  • Президент России Владимир Путин поручил продолжить в 2022 году допвыплаты борющимся с ковидом медикам.
  • У человечества есть все необходимое для победы над COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко приветствует дополнительное обсуждение законопроекта о введении ковид-сертификатов, ко второму чтению он может быть серьезно доработан.
  • В Севастополе отменили требование предъявлять QR-код в театрах и кафе.

Москва

  • Всего зафиксирован 2 021 841 случай заражения, из них новых — 2 239. Умерли 68 человек (минимум с 4 октября). Госпитализированы 658 человек.
  • В московской "Ночлежке" вновь провели вакцинацию бездомных от ковида.

Мир

  • Всего зафиксировано более 280 млн случаев заражения, умерли 5 402 430 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
"Промомед" отгрузил первую партию инъекционного препарата от COVID-19 "Арепливир"
Читать полностью