Больше 11 млн случаев заражения в России за все время. Главное о коронавирусе за 22 января

Пандемия COVID-19

Введенные с 22 января обновленные правила въезда в Египет не отразились на пассажиропотоке

В аэропорту Хургады сообщили, что 22 января в город прибыли порядка 3 000 российских туристов, а еженедельно эта воздушная гавань принимает около 180 рейсов из разных городов России

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