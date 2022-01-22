Больше 11 млн случаев заражения в России за все время. Главное о коронавирусе за 22 января

Россия
- Всего зафиксировано 11 044 986 случаев заражения, из них новых — 57 212. За сутки умер 681 человек, за весь период — 325 433.
- Правительство РФ одобрило выделение в общей сложности 20 млрд рублей на закупку лекарств, применяемых при ковиде, для медицинских учреждений, а также для амбулаторного лечения.
- Правительство РФ утвердило план дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса.
- Студентов медицинских вузов будут привлекать к работе на горячей линии 122, на оплату труда будет выделяться не менее 300 млн рублей ежемесячно.
- ФАС поручили до 1 февраля проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты на коронавирус.
- Антитела, выработанные организмом после заражения дельта-штаммом коронавируса, защищают против "омикрона", однако в обратном порядке этот процесс работает очень слабо, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
Москва
- Всего зафиксировано 2 157 008 случая заражения, из них новых — 16 094 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 346,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Риск летального исхода у не привитых от коронавируса при заболевании возрастает более чем в 30 раз по сравнению с вакцинированными, получившими бустерную дозу. Такие данные распространил итальянский Высший институт здоровья.
- Две трети объема информации о вреде прививок, которая распространяется в социальных сетях, происходит всего от 12 лидеров общественного мнения в онлайн-среде, обладающих большим числом подписчиков. По данным британской НПО, преимущественно они проживают в США.