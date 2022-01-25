70% непривитых среди пациентов с "омикроном". Главное о коронавирусе за 25 января

Россия
- Всего зафиксировано 11 241 109 случаев заражения, из них новых — 67 809. За сутки умер 681 человек, за весь период — 327 448.
- Оказание плановой медпомощи приостановили в Ненецком АО, а также в Архангельской области из-за ситуации с COVID-19.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация подростков от ковида проводится исключительно добровольно.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила почти о 70% непривитых среди пациентов с "омикроном".
- Муниципальные учреждения в Бурятии ограничили личный прием из-за сложной эпидобстановки.
- На Ставрополье уровень госпитализации пациентов с коронавирусом снизился вдвое.
Москва
- Всего зафиксировано 2 212 980 случаев заражения, из них новых — 18 935 (данные оперштаба Москвы).
- В Москве усилят контроль за ношением масок в транспорте.
- Мэр столицы Собянин заявил, что в Москве ситуация с коронавирусом развивается по "европейскому сценарию".
Мир