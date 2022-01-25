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70% непривитых среди пациентов с "омикроном".
70% непривитых среди пациентов с "омикроном".
70% непривитых среди пациентов с "омикроном".
70% непривитых среди пациентов с "омикроном".
70% непривитых среди пациентов с "омикроном".
Пандемия COVID-19

70% непривитых среди пациентов с "омикроном". Главное о коронавирусе за 25 января

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 11 241 109 случаев заражения, из них новых — 67 809. За сутки умер 681 человек, за весь период — 327 448.
  • Оказание плановой медпомощи приостановили в Ненецком АО, а также в Архангельской области из-за ситуации с COVID-19.
  • Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация подростков от ковида проводится исключительно добровольно.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила почти о 70% непривитых среди пациентов с "омикроном".
  • Муниципальные учреждения в Бурятии ограничили личный прием из-за сложной эпидобстановки.
  • На Ставрополье уровень госпитализации пациентов с коронавирусом снизился вдвое.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 212 980 случаев заражения, из них новых — 18 935 (данные оперштаба Москвы).
  • В Москве усилят контроль за ношением масок в транспорте.
  • Мэр столицы Собянин заявил, что в Москве ситуация с коронавирусом развивается по "европейскому сценарию".

Мир

  • Всего зафиксировано более 355 591 211 случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Норвегия отменила обязанность находиться на карантине после въезда.
  • Консорциум BioNTech/Pfizer начал клинические испытания вакцины против "омикрона".
Теги
Пандемия COVID-19
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