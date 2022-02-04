"Омикрон" вдвое заразнее гриппа. Главное о коронавирусе за 4 февраля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 12 452 765 случаев заражения, из них новых — 168 201. За сутки умерли 682 человека, за весь период — 334 039. Госпитализированы 17 798 человек, что на 0,03% больше показателя предыдущего дня.
- "Спутник V" получил постоянную регистрацию в России.
- Уровень коллективного иммунитета в стране снизился до 64,1%. За неделю ситуация с вирусом осложнилась в 33 регионах.
- Темпы распространения "омикрона" в России и в ряде стран Европы несколько замедлились, однако в Москве и Санкт-Петербурге его доля среди заразившихся составляет уже более 80%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также сообщила, что "омикрон" вдвое заразнее вируса гриппа.
Москва
- Всего зафиксирован 2 454 591 случай заражения, из них новых — 25 019. Госпитализированы 1 646 человек — 6,6% от числа выявленных случаев заболевания.
- Ситуация в столице стабилизировалась, сообщил мэр Сергей Собянин. "В день диагностируем 25–26 тыс., и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25–26 тыс. — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались", — сказал он.
- Уровень коллективного иммунитета в городе снизился до 63,2%.
Мир
- Всего зафиксировано более 388,7 млн случаев заражения, умерли 5 715 338 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Более 12,5 тыс. случаев смерти от COVID-19 зарегистрированы в мире за последние сутки. Это самый высокий уровень с июля 2021 года (данные ВОЗ).
- В Испании отменят обязательное ношение масок на улице, сообщила радиостанция Cadena SER.
- Владельцев европейских ковид-сертификатов с 7 февраля будут пускать в Грецию без тестов.
- Французские медики выяснили, что штамм "омикрон" значительно уступает дельта-коронавирусу в скорости размножения не только при заражении клеток легких, но и при его распространении в тканях носоглотки и гортани.