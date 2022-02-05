Отказ от перчаток и закрытие больничного через неделю. Главное о коронавирусе за 5 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 12 630 047 случаев заражения, из них новых — 177 282. За сутки умерло 714 человек, за весь период — 334 753.
- Больничный при хорошем самочувствии и отсутствии симптомов новой коронавирусной инфекции или ОРВИ спустя семь дней с момента начала заболевания можно закрыть дистанционно и не сдавая ПЦР-тест.
- Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными ковидом.
- Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с ковидом. В ведомстве рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки, использовать антисептики и носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию.
- В российской команде не выявили случаев коронавируса после церемонии открытия Олимпиады.
Москва
- Всего зафиксировано 2 477 035 случаев заражения, из них новых — 22 444 (данные Оперштаба Москвы).
- Карантин в классах школ и группах детских садов по COVID-19 будет вводиться при заболевании более 20% детей.
- Срок лечения заболевших коронавирусом сокращается до семи дней с 6 февраля, если у пациента отсутствуют симптомы.
Мир
- Всего зафиксировано более 391,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. Болезнь они переносят легко.
- Закон об обязательной вакцинации от нового коронавируса взрослого населения возрастом старше 18 лет вступил в силу в Австрии.
- В США зафиксировали более 900 тыс. смертей из-за ковида с начала пандемии.