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Отказ от перчаток и закрытие больничного через неделю.
Отказ от перчаток и закрытие больничного через неделю.
Отказ от перчаток и закрытие больничного через неделю.
Отказ от перчаток и закрытие больничного через неделю.
Отказ от перчаток и закрытие больничного через неделю.
Пандемия COVID-19

Отказ от перчаток и закрытие больничного через неделю. Главное о коронавирусе за 5 февраля

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 12 630 047 случаев заражения, из них новых — 177 282. За сутки умерло 714 человек, за весь период — 334 753.
  • Больничный при хорошем самочувствии и отсутствии симптомов новой коронавирусной инфекции или ОРВИ спустя семь дней с момента начала заболевания можно закрыть дистанционно и не сдавая ПЦР-тест.
  • Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными ковидом.
  • Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с ковидом. В ведомстве рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, в том числе мыть руки, использовать антисептики и носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию.
  • В российской команде не выявили случаев коронавируса после церемонии открытия Олимпиады.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 477 035 случаев заражения, из них новых — 22 444 (данные Оперштаба Москвы).
  • Карантин в классах школ и группах детских садов по COVID-19 будет вводиться при заболевании более 20% детей.
  • Срок лечения заболевших коронавирусом сокращается до семи дней с 6 февраля, если у пациента отсутствуют симптомы. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 391,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом. Болезнь они переносят легко.
  • Закон об обязательной вакцинации от нового коронавируса взрослого населения возрастом старше 18 лет вступил в силу в Австрии.
  • В США зафиксировали более 900 тыс. смертей из-за ковида с начала пандемии.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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