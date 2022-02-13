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Заболеваемость в мире снизилась впервые с ноября.
Заболеваемость в мире снизилась впервые с ноября.
Заболеваемость в мире снизилась впервые с ноября.
Заболеваемость в мире снизилась впервые с ноября.
Заболеваемость в мире снизилась впервые с ноября.
Пандемия COVID-19

Заболеваемость в мире снизилась впервые с ноября. Главное о коронавирусе за 13 февраля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 14 133 509 случаев заражения, из них новых — 197 949. За сутки умерли  706 человек, за весь период — 340 248.
  • Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в России (1 323 391) почти на четверть превысило показатель предыдущих семи дней.
  • Заражение штаммом коронавируса "омикрон" может привести к нейроковиду и лонгковиду у взрослых, а также к системным воспалениям у детей. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.
  • Коллективный иммунитет к штамму коронавируса "омикрон" в РФ должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, но показатель не достигнут, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
  • Дети с приходом омикрон-штамма заражаются ковидом чаще и с проявлением симптомов. В частности, у них могут наблюдаться першение в горле, слабость, кашель, диарея и сыпь, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.
  • Полноценный сон, правильное питание, а также дыхательная гимнастика и лечебная физкультура помогут быстрее восстановиться переболевшим коронавирусной инфекцией. Подвергать организм перегрузкам таким пациентам противопоказано, рассказала главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 603 876 случаев заражения, из них новых — 12 496.

Мир

  • Всего зафиксировано более 410,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Заболеваемость ковидом в мире на этой неделе впервые с ноября снизилась — на планете подтвердили почти 18 млн заражений, что на 4 млн меньше, чем за предыдущие семь дней.
  • Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала самым используемым препаратом в ходе вакцинации от COVID в Мехико, ею провакцинированы более 3 млн граждан.
  • В Оттаве началась третья неделя акции, инициированной канадскими дальнобойщиками.
Теги
Пандемия COVID-19
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