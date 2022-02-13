Заболеваемость в мире снизилась впервые с ноября. Главное о коронавирусе за 13 февраля

Эксперт: Якутии нужно создать систему непрерывного образования для развития своих кадров

При создании системы рекомендовали использовать контракты жизненного цикла, по которым подрядчики будут не только создавать образовательные объекты, но и обслуживать их впоследствии

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