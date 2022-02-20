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Заболеваемость снижается, Елизавета II заразилась.
Пандемия COVID-19

Заболеваемость снижается, Елизавета II заразилась. Главное о коронавирусе за 20 февраля

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 15 370 419 случаев заражения, из них новых — 170 699. За сутки умерли 745 человек, за весь период — 345 500.
  •  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе впервые с начала года оказалось меньше, чем на предыдущей (1 236 910 случаев). При этом смертность из-за ковида, напротив, выросла (5 252 летальных исхода).
  • Среди эвакуированных из Донбасса выявили единичные случаи заражения коронавирусом. В Ростовской области подготовили обсерваторы для пациентов с легким и средним течением заболевания.  Власти России готовы в случае необходимости проводить вакцинацию беженцев.
  • Вакцинация от коронавируса не вызовет никаких негативных последствий для ребенка, уже имеющего антитела, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 664 189 случаев заражения, из них новых — 6 388.

Мир

  • Всего зафиксировано более 423,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Заболеваемость ковидом в мире на этой неделе продолжила снижаться — на планете подтвердили около 13,7 млн заражений, что на треть меньше, чем за предыдущие семь дней.
  • Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. У нее наблюдают слабо выраженные симптомы простуды.
  • Индия использует беспилотники для доставки вакцины от COVID-19 в отдаленные подразделения. В основном это были препараты для ревакцинации военнослужащих.
  • Въезд в Австрию с 22 февраля разрешается не только с сертификатами о вакцинации или перенесенном ковиде, но и с отрицательным результатом теста на коронавирус. Это правило будет распространяться на приезжих из всех стран, в том числе из России.
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