Заболеваемость снижается, Елизавета II заразилась. Главное о коронавирусе за 20 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 15 370 419 случаев заражения, из них новых — 170 699. За сутки умерли 745 человек, за весь период — 345 500.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе впервые с начала года оказалось меньше, чем на предыдущей (1 236 910 случаев). При этом смертность из-за ковида, напротив, выросла (5 252 летальных исхода).
- Среди эвакуированных из Донбасса выявили единичные случаи заражения коронавирусом. В Ростовской области подготовили обсерваторы для пациентов с легким и средним течением заболевания. Власти России готовы в случае необходимости проводить вакцинацию беженцев.
- Вакцинация от коронавируса не вызовет никаких негативных последствий для ребенка, уже имеющего антитела, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Москва
- Всего зафиксировано 2 664 189 случаев заражения, из них новых — 6 388.
Мир
- Всего зафиксировано более 423,4 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заболеваемость ковидом в мире на этой неделе продолжила снижаться — на планете подтвердили около 13,7 млн заражений, что на треть меньше, чем за предыдущие семь дней.
- Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. У нее наблюдают слабо выраженные симптомы простуды.
- Индия использует беспилотники для доставки вакцины от COVID-19 в отдаленные подразделения. В основном это были препараты для ревакцинации военнослужащих.
- Въезд в Австрию с 22 февраля разрешается не только с сертификатами о вакцинации или перенесенном ковиде, но и с отрицательным результатом теста на коронавирус. Это правило будет распространяться на приезжих из всех стран, в том числе из России.