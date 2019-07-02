Зарплаты, тарифы, дела о наркотиках. Поручения Владимира Путина по итогам прямой линии

Президент России Владимир Путин 20 июня в 17-ый раз отвечал на вопросы граждан в прямом эфире. По итогам этого общения он утвердил целый перечень поручений.

Пособие на ребенка до трех лет

Установить с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине регионального прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Ответственный: премьер-министр Дмитрий Медведев.

Срок: до 1 октября 2019 года.

Зарплаты

Обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года — до 32 тыс. рублей в месяц.

Ответственные: министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов, глава МЧС Евгений Зиничев.

Срок: 1 августа 2019 года.

Обеспечить оперативное рассмотрение уполномоченными органами государственной власти поступающих по "горячей линии" обращений граждан по вопросам несоблюдения установленного соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе и принять меры по устранению выявленных нарушений.

Ответственный: премьер-министр Дмитрий Медведев.

Срок: доложить до 1 декабря 2019 года.

Принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства РФ в сфере выплаты заработной платы, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики.

Ответственные: премьер-министр Дмитрий Медведев, генпрокурор Юрий Чайка.

Срок: доложить до 1 октября 2019 года, далее — раз в полгода.

Налоговая база на прибыль

Предоставить застройщикам право уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на сумму расходов, понесенных в связи со строительством объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость.

Ответственный: премьер-министр Дмитрий Медведев.

Срок: до 1 октября 2019 года.

Статус ветерана боевых действий

Возможность присвоения статуса ветерана боевых действий гражданам, которые в августе — сентябре 1999 года в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан.

Ответственный: премьер-министр Дмитрий Медведев.

Срок: до 1 октября 2019 года.

Опекуны недееспособных граждан

Прописать в законе возможность назначать опекунами и попечителями недееспособных и не полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в медицинские организации, родственников; организации, оказывающие социальные услуги; иных лиц и организации.

Ответственный: премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Срок: до 1 августа 2019 года.

Цены на авиационный керосин и дорожный битум

Создать механизм сглаживания колебаний цен на керосин авиационный и битум дорожный на внутреннем рынке, обеспечив сдерживание их роста в пределах инфляции.

Ответственный: премьер-министр Дмитрий Медведев.

Срок: доложить до 1 августа 2019 года, далее — раз в полгода.

Инфраструктура и социальная поддержка

Подготовить предложения:

о законодательных изменениях по определению порядка обеспечения территории, предназначенной для жилищного строительства, социальной инфраструктурой, а также источников финансирования такой инфраструктуры;

о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры путем использования преимущественно отечественного программного обеспечения;

о применении механизма софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в субъектах Уральского и Сибирского федеральных округов.

Срок: 1 октября 2019 года

Региональные бренды продуктов питания

Представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания.

Ответственный: министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Срок: 1 октября 2019 года.

Музей Щукиных

Рассмотреть вопрос о возможности создания музея Щукиных по адресу: г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8, корп. 1.

Ответственные: министр обороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, с привлечением экспертного сообщества.

Срок: доложить до 1 сентября 2019 года.

Зарплата медикам и контроль над обезболиванием

Провести анализ уровня средней заработной платы медицинского персонала "скорой помощи" в соответствии с ранее данными поручениями.

Ответственные: министр здравоохранения Вероника Скворцова и органы исполнительной власти субъектов РФ.

Срок: доложить до 15 августа 2019 года.

Определить случаи, когда медицинские работники вправе принять решение об увеличении объема и кратности применения наркотических средств и психотропных веществ для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах.

Ответственный: министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Срок: до 1 октября 2019 года.

Реструктуризация ипотечных кредитов

Обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению необоснованных отказов кредитных организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для семей, имеющих право на социальную поддержку в форме субсидирования процентной ставки по таким кредитам (займам).

Ответственный: министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Срок: 1 августа 2019 года.

Плата за ТБО

Обеспечить проведение мониторинга обоснованности изменений размера платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, и при необходимости принять меры, направленные на недопущение существенного и непропорционального роста тарифов.

Ответственный: руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

Срок: доложить до 1 августа 2019 года, далее — раз в полгода.

Уголовные дела о наркотиках и арест предпринимателей

Проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по указанной категории уголовных дел.

Ответственные: генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

Срок: доложить до 1 октября 2019 года, далее — раз в полгода.

Проанализировать правоприменительную практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, повлекшие их утрату, и при необходимости внести предложения по декриминализации указанных деяний, совершенных по неосторожности и не представляющих общественной опасности.

Ответственные: глава МВД Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Срок: 1 октября 2019 года.

Проанализировать правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. С учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц.

Ответственные: генпрокурор Юрий Чайка, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Срок: 1 декабря 2019 года.

Проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях по ч. 3−5 ст. 20.1 КоАП и применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151−1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". При необходимости принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу.

Ответственные: генпрокурор Юрий Чайка, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Срок: 1 ноября 2019 года.

Законодательство об организованной преступности

Представить предложения по уточнению норм законодательства РФ, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности.

Ответственные: руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Срок: 1 августа 2019 года.

Гражданство украинцам

Проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций.

Ответственный: глава МВД Владимир Колокольцев.

Срок: 1 августа 2019 года.

Питьевая вода, жилье для медиков, льготные лекарства

Рекомендации главам регионов:

обеспечить устойчивое водоснабжение населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества, в том числе с использованием технологий водоподготовки, разработанных акционерным обществом "Корпорация "Московский институт теплотехники";

принять меры по обеспечению медицинских работников жилыми помещениями, предусмотрев в бюджетах субъектов РФ средства на эти цели;

обеспечить своевременное проведение закупок лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и оперативное направление информации о закупленных лекарственных препаратах и их остатках в медицинские и аптечные организации.

Ответственные: руководители субъектов РФ.

Срок: доложить до 1 декабря 2019 года, далее — ежегодно.

Капремонт школы в Оренбургской области

Рекомендовать правительству Оренбургской области обеспечить проведение капитального ремонта и оснащение необходимым оборудованием школы в селе Трудовое.

Ответственный: глава Оренбургской области Денис Паслер.

Срок: доложить до 1 ноября 2019 года.