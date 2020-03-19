Расшифрованный геном и заражение князя Монако. Главное о коронавирусе за 19 марта

Россия
- Общее число заразившихся — 199, из них новых случаев — 52 в 23 регионах.
- Впервые зафиксирована смерть пациентки, у которой был подтвержден коронавирус. 79-летняя женщина умерла в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Причина смерти — оторвавшийся тромб.
- Режим повышенной готовности введен на всей территории страны.
- Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса. Это поможет в разработке вакцины и препаратов для лечения. Один из разработчиков российской вакцины считает, что отечественный прототип препарата появится не раньше чем через полгода.
- С 19 марта все прибывающие из-за границы в страну должны будут пройти обязательный карантин.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал устранить дефицит антисептиков в аптеках к 23 марта.
Москва
- Новых случаев — 12, всего заражений — 98.
- Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг информацию о введении в Москве комендантского часа.
- На Ленинградском вокзале задержали мужчину, который продавал медицинские маски без специального разрешения.
Мир
- Заразился князь Монако Альбер II, сообщается, что состояние его здоровья не вызывает беспокойства.
- Случаи заражения впервые зафиксированы на Фиджи, в Сальводоре, Маврикии, Никарагуа и Чаде (общий список "зараженных" стран читайте здесь).
- Исследователи из Оксфордского университета разработали тест, который сможет выявить заболевание всего за 30 минут.
- В Минздраве Ирана заявили, что каждые 10 минут фиксируют смерть от коронавируса в стране.
- С четверга в Лондоне закроют 40 станций метро (всего их более 250), в Италии планируют продлить полный карантин и ввести дополнительные ограничения — они будут касаться прогулок на открытом воздухе.
- Американские автомобилестроительные гиганты General Motors, Ford и Fiat Chrysler приостанавливают производство на заводах до конца марта.
- Съемки продолжения сериала "Друзья" отложили на май.