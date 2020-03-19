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Распространение коронавируса нового типа

Расшифрованный геном и заражение князя Монако. Главное о коронавирусе за 19 марта

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Общее число заразившихся — 199, из них новых случаев — 52 в 23 регионах.
  • Впервые зафиксирована смерть пациентки, у которой был подтвержден коронавирус. 79-летняя женщина умерла в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии. Причина смерти — оторвавшийся тромб.
  • Режим повышенной готовности введен на всей территории страны.
  • Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса. Это поможет в разработке вакцины и препаратов для лечения. Один из разработчиков российской вакцины считает, что отечественный прототип препарата появится не раньше чем через полгода
  • С 19 марта все прибывающие из-за границы в страну должны будут пройти обязательный карантин.
  • Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал устранить дефицит антисептиков в аптеках к 23 марта.

Москва

  • Новых случаев — 12, всего заражений — 98.
  • Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг информацию о введении в Москве комендантского часа.
  • На Ленинградском вокзале задержали мужчину, который продавал медицинские маски без специального разрешения.

Мир

  • Заразился князь Монако Альбер II, сообщается, что состояние его здоровья не вызывает беспокойства.
  • Случаи заражения впервые зафиксированы на Фиджи, в Сальводоре, Маврикии, Никарагуа и Чаде (общий список "зараженных" стран читайте здесь). 
  • Исследователи из Оксфордского университета разработали тест, который сможет выявить заболевание всего за 30 минут.
  • В Минздраве Ирана заявили, что каждые 10 минут фиксируют смерть от коронавируса в стране.
  • С четверга в Лондоне закроют 40 станций метро (всего их более 250), в Италии планируют продлить полный карантин и ввести дополнительные ограничения — они будут касаться прогулок на открытом воздухе.
  • Американские автомобилестроительные гиганты General Motors, Ford и Fiat Chrysler приостанавливают производство на заводах до конца марта. 
  • Съемки продолжения сериала "Друзья" отложили на май.
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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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