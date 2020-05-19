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Пандемия коронавируса нового типа

Первое дело о невыплатах компенсаций медикам. Главное о коронавирусе за 19 мая

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 299 941 случай заражения, из них новых — 9 263. За сутки умерли 115 человек, за весь период — 2 837.  
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина. Кто еще из известных россиян вылечился от коронавируса, читайте здесь
  • Медработникам в Дагестане перечислили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.
  • СК возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты компенсаций медикам.
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит кабмин ввести меры господдержки для семей с детьми от 16 до 18 лет.
  • Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова считает, что пандемия в России завершится к июлю.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения, умерли более 305 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
  • У переболевшего атипичной пневмонией нашли антитела против коронавируса. Возможно, у тех, кто перенес эту болезнь, есть иммунитет к COVID-19.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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