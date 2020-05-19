Первое дело о невыплатах компенсаций медикам. Главное о коронавирусе за 19 мая

Россия
- Всего зафиксирован 299 941 случай заражения, из них новых — 9 263. За сутки умерли 115 человек, за весь период — 2 837.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина. Кто еще из известных россиян вылечился от коронавируса, читайте здесь.
- Медработникам в Дагестане перечислили выплаты за работу с пациентами с коронавирусом.
- СК возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты компенсаций медикам.
- Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит кабмин ввести меры господдержки для семей с детьми от 16 до 18 лет.
- Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова считает, что пандемия в России завершится к июлю.
Москва
- Всего зафиксировано 149 607 случаев заражения, из них новых — 3 545.
- В столице разрешат занятия спортом и прогулки, когда будут выявлять не тысячи, а "десятки и сотни" новых больных в сутки, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он считает, что столица избежала самого страшного сценария эпидемии.
- МФЦ в столице откроют с 25 мая.
Мир
- Всего зафиксировано более 4,4 млн случаев заражения, умерли более 305 тыс. человек (подсчеты ТАСС).
- У переболевшего атипичной пневмонией нашли антитела против коронавируса. Возможно, у тех, кто перенес эту болезнь, есть иммунитет к COVID-19.