У каких станций метро в Москве больше людей во время самоизоляции? Посчитали урбанисты

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они анализируют различные данные — от количества домов, фасады которых обращены на солнечную сторону, до районов, в которых много или мало просторных дворов и зеленых зон. Также ранее урбанисты посчитали, сколько коммерции закрылось в разных кварталах столицы, чтобы выяснить, где люди без проблем могут сходить в супермаркет у дома, а где нет. Где безопаснее жить пенсионерам и выгуливать собаку. Где люди лучше соблюдают ограничения и из каких районов москвичи уехали на дачи. И в каких районах жители больше занимаются спортом на самоизоляции. Смотрите результаты на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа). Сегодня рассказываем о выводах исследования о том, как изменилась активность людей в разных точках Москвы: в частности, в какие районы в городе приезжает больше людей из других районов, у каких станций метро больше, а у каких — меньше активность. Где в Москве людей стало больше? С начала введения режима самоизоляции люди стали меньше передвигаться по городу, но все же многие вынуждены, например, ездить на работу. Мобильность людей в Москве снизилась неравномерно: есть территории внутри районов, где людей стало меньше несущественно, а есть места, где людей стало больше, — так происходит у границ парков, скверов и набережных.

Как считался показатель? Использовались агрегированные данные одного из мобильных операторов об общей концентрации абонентов по часам и по территориальным ячейкам 250 на 250 м. Замеры произведены до введения режима самоизоляции (1—14 марта) и после начала режима самоизоляции (1 апреля —13 апреля). Массив данных можно разделить на "домашние ячейки" (то есть места, где люди живут: там, где у них зафиксированы неоднократные сигналы ночью) и остальные: места, где люди работают, а также здания с открытыми общественными пространствами, пешеходные улицы и тротуары, уличная торговля, дороги. В этом исследовании рассматривается активность во всех ячейках, кроме домашних. Продолжение

Как изменились МКАД и Третье транспортное кольцо Урбанисты проанализировали изменение активности на МКАД. На анимированной карте можно увидеть, как изменилась активность в апреле по сравнению с мартом 2020 года — до ввода ограничений из-за пандемии. При этом активность заметно спала на ведущих к МКАД радиальных магистралях, вдоль которых сосредоточены деловые и коммерческие точки.

Активность на Третьем транспортном кольце (ТТК) также сильно сократилась. Как и на Садовом кольце, концентрация машин больше заметна у станций метро внутри кольца (например, в районе Тверской, Чистых прудов, Китай-города). У каких станций метро много людей? Станции метро за пределами ТТК стали локальными центрами для районов: причина в том, например, что рядом с ними супермаркеты, куда люди ходят за продуктами. У станций метро внутри кольца — спад активности. Исключение — станция "Кутузовская", она осталась оживленным местом после ввода режима самоизоляции — здесь находится крупная транспортная развязка на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта. Заметно сократилось количество людей у кольцевых станций, где находится много бизнес-центров и ТРЦ. Примеры: "Белорусская" и "Парк культуры". Активность в рамках ТТК в марте:

Активность в рамках ТТК в апреле:

Активность в рамках Садового кольца в марте:

Активность в рамках Садового кольца в марте:

Куда приезжает больше людей из других районов? Большинство тех, кто приезжает почти на любую станцию метро, — люди, которые не живут в этом районе, а приезжают с какой-то целью, то есть "недомашние абоненты", как выяснили исследователи.

Как меняются дороги в городах мира из-за пандемии COVID-2019? Во многих странах аналитики исследуют, как карантин повлиял на транспорт и передвижения в городе. В США Habidatum совместно со StateBook, поставщиком геоданных для компаний Fortune 500 и правительственных учреждений, запустили дата-сервис для анализа продолжительности пребывания людей в различных локациях по любому населенному пункту во всех штатах. Компания SafeGraph также публикует различные метрики социального дистанцирования, позволяющие понять тренды мобильности населения США. Аналитики правительства стран разрабатывают программы увеличения использования велосипедов в городе взамен машинам в отдельных городах. В Милане собираются расширить велосипедные полосы на магистралях. Городские власти Парижа планируют сделать все улицы города приспособленными для велосипедистов к 2024 году. Продолжение

Есть исключения. Например, станция "Речной вокзал", где в обычный день проходят около 90 тыс. чел. в сутки, с начала самоизоляции здесь стало ощутимо меньше неместных жителей. Такая же ситуация на других крупных станциях: "Выхино", "Авиамоторная". Это объясняется тем, что станции транзитные для жителей Подмосковья.

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Есть несколько станций, где "домашних" жителей не так много, зато много людей в недомашних ячейках — это станции "Стрешнево", "Марьина Роща", "Октябрьская". Станции метро, по сути, для всех абонентов являются "недомашними" (кроме домов вокруг станций, которые попали в ячейки со станциями). По предположению исследователей, плотность вокруг станций метро обеспечена местными жителями, которые вышли на дальнюю прогулку. Урбанисты отмечают, что в целом при спаде мобильности москвичей и загрузки дорог пандемия не разрушила роли транспортных узлов — особенно вне делового центра Москвы они продолжают играть роль локальных центров. "Активность населения во время режима самоизоляции не была равномерной. Это подтверждает анализ данных мобильных операторов, пассажиропотока метро и распределения автомобильного трафика. В локальных центрах районов — у станций метро — активность жителей сохранилась на высоком уровне. Это связано и с расположением в этих местах многих продуктовых магазинов, и с высоким объемом транзитного трафика, который, по данным фонда "Общественное мнение", начал восстанавливаться на неделе с 25 по 30 апреля. Именно с последней недели апреля растет количество москвичей, считающих, что на улицах стало больше людей, — с 25 по 30 апреля этот показатель увеличился с 14 до 32%, а на прошлой неделе превысил 60%. При этом активность населения слабо коррелирует со страхом заразиться коронавирусом — доля опрошенных, которые не боятся заболеть, за весь период исследований в Москве стабильна и составляет около 40%. Отчасти чувство безопасности объясняется тем, что москвичи дисциплинированно соблюдают масочный режим: по данным опроса на 28 мая, 95% жителей Москвы носят маски на улице", — говорит Сергей Капков, руководитель Московского центра урбанистики. Чем выделяются Западное Дегунино, Ясенево... В Западном Дегунине выделяется микрорайон Бусиново, где с введением режима изоляции людей в "недомашней" ячейке стало больше — и в жилой части, и в промышленной (дороги загружены, как и были, но приросла активность за счет дворов и магазинов внутри). Высокую активность можно наблюдать на пересечении Северо-Восточной хорды и МКАД (более темных ячеек). По мере удаления от транспортных магистралей больше людей остается дома — активность в "недомашних" ячейках снижается.

Описание Бусиново до самоизоляции © Московский центр урбанистики

Описание Бусиново после самоизоляции © Московский центр урбанистики

При сравнении карты до и во время самоизоляции урбанисты выделили районы, в которых люди остались активны вне своей домашней локации (250 на 250 м). Это, например, Ясенево — активность около станции метро уменьшилась (так как там закрылись торговые центры и мелкая коммерция), но внутри района активность не отличается от периода до самоизоляции.

Описание Ясенево до самоизоляции © Московский центр урбанистики

Исследователи уточняют, что в районе Ясенево до пандемии наблюдалась высокая плотность людей у метро. Теперь роль метро пропала, но активность в количественном выражении сохранилась за счет локальных прогулок местных жителей.

Описание Ясенево после самоизоляции © Московский центр урбанистики

Есть районы, где активность во время самоизоляции вне домашней локации сильно снизилась или совсем исчезла (районы Ховрино и Западное Дегунино): и там и там много промышленных зон.

Описание Ховрино до самоизоляции © Московский центр урбанистики

Описание Ховрино после самоизоляции © Московский центр урбанистики

…и Ленинский проспект?

На эту тему В каких районах Москвы самые большие дворы? Где больше зеленых зон? Выяснили урбанисты

Ленинский проспект — одна из немногих крупных радиальных городских магистралей, вдоль которой не расположены станции метро. Район представляет особый интерес для изучения. Доля людей вне домашней ячейки во время самоизоляции здесь низкая, выделяется множество отдельных очагов, где повышена плотность абонентов, находящихся не дома. Большинство этих очагов находится вдоль проспекта, они выделялись до введения режима самоизоляции и сохранились после. Это преимущественно остановки наземного транспорта. Только два места почти полностью опустели: рядом с кампусом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и кластером из нескольких школ на пересечении с улицей Удальцова.

Описание Процент абонентов вне домашней ячейки в районе Ленинского проспекта во время самоизоляции © Московский центр урбанистики