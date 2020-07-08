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Пандемия коронавируса нового типа

Дата открытия театров в Москве и прогноз для туристов. Главное о коронавирусе за 8 июля

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 700 792 случая заражения, из них новых — 6562. За сутки умерли 173 человека, за весь период — 10 667.
  • Рестораны, бары и кафе в Подмосковье возобновят работу с 25 июля, сообщается в постановлении губернатора области Андрея Воробьева.
  • В АТОР спрогнозировали возобновление выездного туризма не ранее сентября. В первую очередь откроется транспортное сообщение с самыми популярными туристическими направлениями, то есть со странами Средиземноморья, включая Турцию.
  • В новом учебном году школы изменят формат линеек на 1 сентября.
  • "Р-Фарм" зарегистрировала препарат для лечения коронавирусной инфекции.
  • Вирусологи и иммунологи считают плохо вентилируемые помещения местами с самым высоким риском заражения.
  • В России упал спрос на маски.
  • Сооснователь группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом.

Москва

  • Всего зафиксировано 226 795 случаев заражения, из них новых — 621.
  • Столичным театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 11,8 млн случаев заражения, умерли более 544 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Румыния зафиксировала самый высокий показатель заражений за сутки — 555 случаев.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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