Дата открытия театров в Москве и прогноз для туристов. Главное о коронавирусе за 8 июля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 700 792 случая заражения, из них новых — 6562. За сутки умерли 173 человека, за весь период — 10 667.
- Рестораны, бары и кафе в Подмосковье возобновят работу с 25 июля, сообщается в постановлении губернатора области Андрея Воробьева.
- В АТОР спрогнозировали возобновление выездного туризма не ранее сентября. В первую очередь откроется транспортное сообщение с самыми популярными туристическими направлениями, то есть со странами Средиземноморья, включая Турцию.
- В новом учебном году школы изменят формат линеек на 1 сентября.
- "Р-Фарм" зарегистрировала препарат для лечения коронавирусной инфекции.
- Вирусологи и иммунологи считают плохо вентилируемые помещения местами с самым высоким риском заражения.
- В России упал спрос на маски.
- Сооснователь группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом.
Москва
- Всего зафиксировано 226 795 случаев заражения, из них новых — 621.
- Столичным театрам разрешили открываться с 1 августа при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества.
Мир
- Всего зафиксировано более 11,8 млн случаев заражения, умерли более 544 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Румыния зафиксировала самый высокий показатель заражений за сутки — 555 случаев.