Данные по смертности в России за май. Главное о коронавирусе за 10 июля

Три соцучреждения под Мурманском получат почти 88 млн рублей для круглосуточной работы

Резервные средства переведут Апатитскому комплексному центру социального обслуживания населения, психоневрологическому интернату № 1 и Кировскому психоневрологическому интернату

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