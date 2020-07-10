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Пандемия коронавируса нового типа

Данные по смертности в России за май. Главное о коронавирусе за 10 июля

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 713 936 случаев заражения, из них новых — 6635. За сутки умерли 174 человека, за весь период — 11 017.
  • За май в России умерли 12 452 человека с коронавирусом. В 5644 случаях он стал основной причиной смерти; в 1800 случаях это предполагается, но пока окончательно не доказано; в 1530 случаях была иная причина смерти, но коронавирус повлиял на ее приближение; в 3478 случаях коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял на приближение смерти. Смертность в России в мае 2020 года выросла на 11,9% по сравнению с маем 2019 года (данные Росстата).
  • Россия будет возобновлять полеты только в те страны, где рост числа заразившихся не превышает в среднем 1% в сутки, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Правительство начнет обсуждение возможного возобновления международного авиасообщения после 15 июля. 
  • Акция "Бессмертный полк" может быть перенесена с 26 июля на другую дату, но окончательное решение об этом пока не принято.
  • Коронавирус не передается в открытых водоемах, сообщает Роспотребнадзор.
  • Фавипиравир оказался неэффективен при лечении коронавирусной инфекции (согласно данным одного из клинических испытаний в Японии). На основе фавипиравира создан первый российский препарат против коронавируса "Авифавир", который уже получил одобрение Минздрава. 

Москва

  • Всего зафиксировано 228 тыс. случаев заражения, из них новых — 637.
  • Антитела к коронавирусу выявлены у 21,7% жителей столицы, которые прошли ИФА-тестирование. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 12,2 млн случаев заражения, умерли более 554 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В США число случаев заражения увеличилось за сутки на рекордные 63,2 тыс
  • Иерусалимский храм Воскресения Христова (известен также как храм Гроба Господня) вновь закрыт для посещения.
  • Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. 
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Пандемия коронавируса нового типа
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