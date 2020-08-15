Первая партия вакцины, права людей в обсерваторах. Главное о коронавирусе за 15 августа

Россия
- Всего зафиксировано 917 884 случая заражения, из них новых — 5 061. За сутки умерли 119 человек, за весь период — 15 617.
- Необходимое для россиян количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9-12 месяцев — на это надеется глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Производство вакцины "Спутник V" уже началось, о создании первой партии сегодня сообщили в Минздраве.
- Москалькова заявила о необходимости прописать права людей в карантинных обсерваторах. По словам омбудсмена, нужно учесть, в частности, нормы питания и связь с внешним миром.
- Количество покупок россиян в интернете в первом полугодии 2020 года на фоне пандемии коронавируса выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом общий средний чек онлайн-покупок снизился на 22% — до 1 673 рублей.
Москва
- Всего зафиксировано 251 686 случаев заражения, из них новых — 695 (данные Оперштаба Москвы).
- В Москве отменили перформанс "И она найдет утешение" израильского режиссера Лилах Декель-Авнери, вошедший в проект "Theatrum: Ре-Формация", из-за подозрения на коронавирус у артиста.
Мир
- Всего зафиксировано почти 21 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Индия проводит испытания трех вакцин против коронавирусной инфекции, уже готов план по их распространению среди граждан.
- Ученые из Онкологического центра Андерсона Техасского университета пришли к выводу о том, что имеющиеся методики не всегда позволяют определить наличие антител в организме человека. Кроме того, их наличие ни в коем случае не говорит о формировании стойкого иммунитета к возбудителю заболевания.