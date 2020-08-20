Побочки и противопоказания российской вакцины. Главное о коронавирусе за 20 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 942 106 случаев заражения, из них новых — 4785. За сутки умерли 110 человек, за весь период — 16 099.
- Названы побочные эффекты вакцины "Спутник V", среди них — озноб, повышенная температура, головная боль, снижение аппетита и увеличение лимфоузлов. Серьезных побочных эффектов клинические испытания не выявили. Пострегистрационные испытания начнутся на следующей неделе.
- Среди основных противопоказаний к применению вакцины — тяжелые аллергические реакции в анамнезе, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.
- Поставка вакцины "Спутник V" за рубеж может начаться в ноябре-декабре.
- Петербуржцы, перенесшие коронавирус, смогут получить путевки в санатории на территории города.
- Режим самоизоляции для пожилых людей в Подмосковье отменят с 24 августа.
Москва
- Всего зафиксировано 255 136 случаев заражения, из них новых — 688.
- В столице началось общее тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений.
Мир
- Всего зафиксировано более 22,4 млн случаев заражения, умерли более 787 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Италии число новых случаев заражения за сутки достигло рекордных за месяцы после карантина 845.
- Опыты подтвердили, что замороженная еда может разносить коронавирус.