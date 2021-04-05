Как скандал с дипломатами может отразиться на отношениях России и Италии

Шпионские истории, часто романтизированные в кино, неизбежно привлекают внимание широкой публики. Поэтому сейчас итальянские СМИ с упоением погружают аудиторию в неизвестно как добытые детали скандала, создавая атмосферу "Ошибки резидента" (психологический детектив, рассказывающий о судьбе профессионального разведчика) с заброшенными парковками, ночной тьмой и свиданиями в машинах.

Описание Здание посольства РФ в Италии © Вера Щербакова/ТАСС

Только факты 30 марта карабинеры специального подразделения (ROS) задержали на римской периферии военнослужащего ВМС Италии, сотрудника Генштаба Минобороны и служащего военного атташата российского посольства в момент предполагаемой передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. По информации итальянских СМИ, следствие конфисковало более 180 документов, часть из которых помечена грифом "секретно" второй и третьей степени по четырехступенчатой классификации. Итальянец (с опытом службы на авианосце и командировок в горячие точки) находится под стражей. Российский представитель вместе с руководителем (военным атташе) покинул страну по решению итальянских властей, о чем был уведомлен посол РФ в Италии, вызванный в МИД. Напомню, что в 2016 году уже был подобный случай. Только тогда во время схожих действий в римском районе Трастевере задержали российского дипломата (он не работал в посольстве) и бывшего сотрудника португальских спецслужб. Португалец позже предстал перед судом на родине. А россиянин, имея дипломатическую неприкосновенность, беспрепятственно вернулся домой, насколько известно, без каких-либо санкций. Этот эпизод хоть и получил огласку, но все-таки не наделал столько шума, как нынешний инцидент. Даже не самая благосклонно настроенная к России газета La Repubblica отметила, что освещение дела приобрело избыточный характер. При этом издание подчеркивает, что "существует достаточно мощное течение в итальянской дипломатии, которое при сохранении лояльности Североатлантическому альянсу считает, что Россия не должна быть обязательным врагом, и не хочет эскалации в отношениях". С другой стороны, эта эскалация полностью соответствует общему настроению между ЕС и РФ, от которых, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, "почти ничего не осталось".

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Президент Международного института глобального анализа Vision&Global Trends политолог Тиберио Грациани считает, что нынешний шпионский скандал следует рассматривать в более широком контексте взаимодействия Запада и России. "Он вписывается в контекст гибридной войны, которую Запад ведет против России по меньшей мере с 2014 года. Целый ряд предшествующих римской истории событий, в том числе схожий случай предполагаемого российского шпионажа в Болгарии и отставка премьер-министра Словакии, выступавшего за покупку вакцины "Спутник V", показывают, что это не изолированный случай. Разумеется, все эти события могут вести к ухудшению отношений с Москвой отдельных стран, а от ухудшения отношений стран ЕС с РФ выигрывает только Вашингтон", — сказал Грациани. Контраст реакций Действительно, выдворение российских дипломатов из Италии — это скорее продолжение долгой политики, чем новая явь. Схожие сценарии с обвинениями в шпионаже в последние месяцы произошли в целом ряде европейских стран: Австрии, Чехии, Нидерландах, совсем недавно в Болгарии. Очередь просто докатилась до Италии, тем более как до одной из наиболее дружественно настроенных к РФ стран — членов ЕС. Недавно бывший премьер Джузеппе Конте высказывался в поддержку возвращения к формату "восьмерки" с Россией и говорил об обозримом горизонте для отмены санкций. Даже несмотря на то, что страна все-таки голосовала за продление санкций, подчиняясь общеевропейской дисциплине, она продолжает поддерживать активные экономические связи. Кроме того, Италия — одна из стран, которая косвенно оказывает наибольшее давление для одобрения в Евросоюзе вакцины "Спутник V", которую хотят заполучить во многих итальянских регионах. Достаточно резко в этом контексте прозвучали заявления министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, который назвал произошедшее "враждебным актом". В ходе своего программного выступления на совместном заседании комиссий по иностранным делам верхней и нижней палат парламента министр указал, что Россия и Китай (на укреплении отношений с Пекином он лично совсем недавно настаивал) представляют вызов и от них даже исходит угроза, поскольку это "политические системы и ценности, отличные от наших". Такая реакция сильно контрастирует с достаточно примирительными заявлениями Москвы, которая выразила сожаление в связи с высылкой дипломатов. "Этот инцидент вызывает глубокое сожаление, как и решение итальянской стороны об объявлении двух сотрудников военного атташата персонами нон грата. Мы рассчитываем, и я акцентировал это в ходе встречи с руководством МИД Италии, что этот инцидент не отразится негативно на в целом конструктивных отношениях между нашими странами. Надо смотреть шире. Эти отношения многогранны и ни в коем случае не сводятся к отдельным неприятным эпизодам", — сказал в интервью итальянскому телевидению посол РФ в Италии Сергей Разов.

Описание Посол РФ в Италии Сергей Разов © EPA-EFE/TIZIANO MANZONI

"Надо сказать, что удивляет жесткая реакция министра иностранных дел Италии, который сразу принял решение о выдворении двоих россиян. Италия в целом в своей практике международных отношений стремится всегда сохранять открытыми каналы. В этом смысле Рим редко идет на шаги, которые могли бы спровоцировать серьезные проблемы в отношениях. Поэтому, чтобы оценить произошедшее или, лучше, предположить, какие последствия может иметь обмен конфиденциальной информацией для отношений Москвы и Рима, нужно охватывать более широкий контекст отношений так называемой западной системы во главе с США и РФ", — сказал политолог Тиберио Грациани. "Меня удивляет, почему столько шума вокруг достаточно обычной в практике спецслужб истории. Можно было бы заподозрить банальную болтливость кого-либо из наших, сливших все СМИ, но лично мне это кажется странным, потому что те, кто работает в этой сфере, обычно не болтливы. Поэтому не исключаю, что было решение на уровне правительства из политических соображений", — сказал бывший глава Службы информации и безопасности демократии (Servizi — одна из спецслужб Италии), экс-командующий ROS генерал Марио Мори. Новые друзья и обязательства Выдворение руководителя военного атташата объясняется исключительно дипломатическими и политическими мотивами, поскольку с юридической точки зрения никаких обвинений ему предъявить нельзя. В проверке в ходе судебного процесса нуждаются все приводимые СМИ сведения. Конечно, взятие на месте с поличным — веский аргумент. Но слишком много совпадений невольно наталкивают на вопрос — почему именно сейчас? А разведывательную деятельность (на самых разных уровнях) никто не отменял. Из итальянских газет следует, что заказчика в основном интересовали документы, касающиеся деятельности НАТО — международных миссий в Афганистане, Ираке, Ливии (территориях потенциального интереса РФ), а также системы коммуникаций. Италия — член НАТО, об уровне отношений с альянсом говорить не приходится.

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Гораздо больше возмущения, по идее, должен вызывать шпионаж между союзниками, а не с тем государством, в отношении которого словосочетание "холодная война" стало давно привычным. "Ди Майо говорил о "враждебном акте", но их совершают все: и американцы, и англичане, и китайцы, и во всем мире", — сказал генерал Мори, имеющий большой опыт в разведке. Тем не менее несколько лет назад, когда появилась информация, что американская администрация прослушивает канцелярии европейских лидеров вплоть до Ангелы Меркель, тезис о "подрыве доверия" и оскорбленные чувства быстро забылись. Сейчас же у Европы новый "медовый месяц" с только пришедшей администрацией Джо Байдена, которая словно призвана перевернуть крайне неприятную, если не унизительную для ЕС страницу президентства "взбалмошного и непредсказуемого" Дональда Трампа. Он проявлял нескрываемую брезгливость к Европе и оскорбительное высокомерие. А Италии нужно как можно лучше себя проявить, ведь это единственная страна ЕС, имевшая взаимоуважительные отношения с Трампом. Бывший американский президент неоднократно публично хвалил итальянское руководство (казавшееся близким ему по "бунтарскому духу") и даже, как некоторые полагают, способствовал тому, чтобы Джузеппе Конте остался в премьерском кресле после правительственного кризиса 2019 года — в самый его разгар он написал неравнодушный твит о "хорошем парне". Сейчас же бросается в глава метаморфоза Ди Майо, который на посту главы МВД когда-то радушно принимал Майка Помпео. Тогда на предупреждения о коварстве Китая Рим не реагировал и даже не побоялся вызвать раздражение Вашингтона, подписав с КНР соглашение о поддержке проекта "Один пояс — один путь". Сохранялась и установка на открытый диалог с Россией, отвечающей стратегическим интересам Италии. Кроме того, Ди Майо представляет "Движение "5 звезд", которое на рассвете своего существования вообще предлагало приостановить участие в Организации Североатлантического договора.

Описание Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо © EPA-EFE/MASSIMO PERCOSSI

А здесь на волне шпионского скандала с Россией Ди Майо опубликовал совместное письмо с госсекретарем США Энтони Блинкеном об общих задачах, единых целях и нерушимом партнерстве перед глобальными вызовами вроде пандемии, экономического и социального кризисов, климатических изменений и укрепления авторитарных режимов. Тем не менее пока рано говорить о кардинальной смене курса и "новой установке правительства Марио Драги". Премьер-министр заявил о неоспоримой приверженности европейским и трансатлантическим ценностям. Однако, являясь опытным и крайне прагматичным европейским функционером, бывшим главой ЕЦБ, думаю, он понимает, что Италии Россия все-таки нужна и на это есть несколько причин — исторические, экономические и культурные. За Россией пока остается ответ на высылку дипломатов. Скорее всего, можно ожидать, что, как принято в дипломатической практике, он будет зеркальный. И ничего большего и личного. Тем более как раз истекает срок работы посла Италии в РФ Паскуале Терраччано, который последние три года очень активно работал на укрепление отношений даже во время тотальной изоляции стран, навязанной пандемией. Нельзя забывать и про политические перемены в самой Италии. Одну из ведущих партий — Демократическую — возглавил Энрико Летта, премьер-министр 2013–2014 годов, поплатившийся в определенном смысле за русофильство. Его последней миссией стала поездка на открытие Олимпийских игр в Сочи, когда это событие проигнорировали многие западные лидеры. Теперь же он публично "оправдывается", мол, "это было до Украины", и даже назначил главой секретариата партии по международным делам депутата Лию Куартапелле, известную своей откровенной русофобией.

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