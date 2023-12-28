Служить будут не только лишь все: на Украине хотят призывать инвалидов

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В "Похождениях бравого солдата Швейка" описано, как врачебная комиссия в больничном бараке при гарнизонной тюрьме "истребляла симулянтов". "Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один — у которого нога была оторвана гранатой, а другой — с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова tauglich. Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта", — рассказывает Ярослав Гашек. Вспомнить меня этот эпизод заставили поступающие из Киева новости о внесении в Верховную раду законопроекта о новых правилах мобилизации на военную службу. Помимо всего прочего, этот документ фактически упраздняет понятие "III группа инвалидности", а значит, призыву будут подлежать люди с физическими увечьями. Инвалиды I и II групп тоже могут быть призваны, правда, как уточняется в законопроекте, с их согласия.

Тюрьма и сума

Документ, подготовленный Минобороны и одобренный правительством Украины, предусматривает целый ряд нововведений. Разработчики законопроекта предлагают снизить с 27 до 25 лет возраст подлежащих мобилизации, отменить срочную службу, ввести базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет во всех учебных заведениях, рассылать повестки в военкоматы "через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту". Кроме того, на местные власти и работодателей возлагается обязанность обеспечивать прибытие граждан в военкоматы.

Предусматривается исключить категорию ограниченной годности к военной службе, а тех граждан, которые ранее относились к этой категории, обязать повторно пройти медицинскую комиссию в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.

Согласно документу, освобождение от военной службы во время всеобщей мобилизации по причине инвалидности или ухода за инвалидом касается лишь граждан I и II групп инвалидности. Как пояснило издание "Страна", это означает, что впредь "отсутствие глаза, кисти руки, легкого или почки" больше не будет основанием для отсрочки.

Также в законопроекте уточняются категории женщин, не подлежащих призыву во время мобилизации. Среди них беременные, имеющие детей до трех лет или ухаживающие за детьми до шести лет по медицинским показаниям.

Большое внимание авторы законопроекта уделили мерам наказания за нарушение порядка мобилизации. Тем, кто не явится по повестке, временно запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничат право на управление собственным транспортным средством и на получение водительского удостоверения, а также использование и распоряжение деньгами и другими ценностями, откажут в заключении кредитных договоров и займов и приостановят предоставление им льгот и госуслуг.

Как следует из текста документа, отказ пройти медицинскую комиссию грозит тюремным сроком от трех до пяти лет. Предусмотрено увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета, которые в условиях особого положения могут составлять около $5 тыс. Кроме того, уклонистов разрешат задерживать на срок до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения — до трех суток.

Катастрофические потери

Появление законопроекта, к рассмотрению которого парламент приступит в январе, вызвано катастрофическими потерями, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли в ходе широко разрекламированного, но полностью провалившегося контрнаступления. Как заявил на днях начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, "за полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек". Иными словами, 40% от общего числа потерь, понесенных ВСУ с начала российской спецоперации.

Стоит отметить, что все эти потери оказались напрасными: украинской армии не удалось добиться сколько-нибудь заметных успехов. Напротив, конец года ознаменовался продвижением российских войск на ряде участков. Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному пришлось публично признать отступление украинской армии из Марьинки — превращенного в мощный укрепрайон населенного пункта в двух десятках километров от Донецка. Более того, он не исключил, что "через два-три месяца" ВСУ придется оставить и другой важный укрепрайон — Авдеевку.

Примечательно, что, говоря об Авдеевке, Залужный привел в пример утрату Бахмута (украинское название Артемовска), который был освобожден российскими военными весной этого года. Думается, сделал он это специально для того, чтобы бросить лишний камень в огород президента Владимира Зеленского, который во время недавнего визита в США бахвалился, будто за весь год российские войска "не смогли занять ни одной украинской деревни".

"Чума на оба ваши дома"

О разногласиях Залужного и Зеленского я тут упомянул не случайно. Дело в том, что законопроект о новом порядке мобилизации уже вызвал волну негативных откликов. Как заметил депутат Верховной рады Евгений Шевченко, в случае его принятия "рейтинг Зе и За", то есть президента и главкома ВСУ, "будет, как у позднего Юща", то бишь экс-президента Виктора Ющенко, который после первого мандата проиграл выборы, набрав лишь 5,45% голосов. Думается, Зеленский и Залужный и сами это понимают, поэтому старательно перекладывают ответственность друг на друга.

Перебранку начал президент, сообщив на пресс-конференции, что военное командование направило запрос о дополнительной мобилизации 500 тыс. человек. По словам Зеленского, выполнение запроса должно обойтись стране примерно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). Вслед за ним цифру 500 тыс. повторил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, который решил поторопить правительство с подготовкой законопроекта о мобилизации.

Ответ Залужного не заставил себя ждать. "Военное командование ни одного запроса не делало на какие-либо цифры", — заявил главком ВСУ в эфире телеканала "Рада". Заодно он переложил ответственность за подготовку законопроекта на Минобороны, заметив, что у военного командования нет права выступать с законодательными инициативами. Комментируя по просьбе журналистов возможность мобилизации инвалидов III группы, Залужный отметил, что вопрос о годности или негодности человека к военной службе не входит в его компетенцию. "Для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить. Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы, мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", — сказал главком ВСУ.

"Идиотские шаги"

Надо признать, что законопроект о мобилизации успел вызвать негативные оценки не только в обществе, но и в политических кругах. Например, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец указал, что в документе "есть вещи, которые противоречат Конституции Украины". В пример он привел намерение запретить гражданам распоряжаться имуществом, собственниками которого они являются.

Об этом высказался и Дмитрий Разумков, в недавнем прошлом — спикер Рады и соратник Зеленского, а ныне депутат и лидер межфракционного объединения "Разумная политика". "Здесь попытка нарушить все возможные статьи конституции и дать четкий сигнал всем, кто выехал за границу, чтобы они просто не возвращались. Люди будут увольняться, выводить деньги со своих счетов. В Сети уже сравнивают это с рабством", — сказал он изданию "Страна" и добавил, что действия власти — "абсолютно идиотские шаги", от которых проиграют все.

По мнению главы экономического комитета парламента Дмитрия Наталухи, принятие законопроекта "заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать", и в этом случае "негативный эффект для экономики будет трудно переоценить".

А министр финансов Сергей Марченко и вовсе заявил, что не знает, каким образом профинансировать мобилизацию полумиллиона человек. "Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит, — сказал он в интервью украинскому изданию журнала Forbes. — Спросите того, кто может дать ответ. Если вы хотите услышать ответ от меня, я, к сожалению, не могу сказать, что я готов работать в формате "обеспечить любой ценой", потому что у меня много вопросов по поводу цены этого обеспечения".

Главу Минфина можно понять: в подготовленный его ведомством и одобренный Радой проект бюджета на будущий год заложен дефицит в десятки миллиардов долларов, покрывать который планировалось за счет внешних вливаний. Но с предоставлением помощи от США и ЕС возникли проблемы, поэтому все расчеты трещат по швам. Как сказала газете Financial Times первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, из-за отсутствия средств власти могут задержать выплату зарплат 1,4 млн учителей и около 500 тыс. госслужащих, а также пенсий и пособий 10 млн пенсионеров.

Мобилизационный тупик

Судя по этим высказываниям, шансы на быстрое принятие законопроекта о мобилизации не слишком велики. По данным издания Forbes Ukraine, ссылающегося на источники в депутатском корпусе, у документа в его нынешней редакции мало шансов собрать в поддержку достаточное количество голосов в парламенте, так что, вероятнее всего, документ вернут правительству на доработку. Представители фракций "Батькивщины" и "Европейской солидарности" уже заявили, что не поддержат документ в таком виде.

Видимо, исполнительная власть и сама понимает недочеты законопроекта, поэтому отчаянно ищет возможности восполнить потери ВСУ, не дожидаясь утверждения документа в парламенте. Например, министр обороны Рустем Умеров в интервью газете Bild сообщил, что Киев намеревается в следующем году привлечь к военной службе украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали за рубеж. Эту идею горячо поддержал и "творчески развил" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, предложивший лишать скрывающихся за границей военнообязанных пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся.

Если призыв людей, находящихся за границей, — это пока из области прожектов, то появление блокпостов в Киеве и Киевской области, а также усиление проверок мест большого скопления людей, включая торговые центры, вокзалы и больницы, — вполне реальность. Правда, столичные и областные власти объясняют свои действия не охотой на уклонистов, а проведением "учений" и "контртеррористических мероприятий", но население в такие объяснения не очень-то верит. Особенно после того, как советник городского главы Ивано-Франковска Назарий Кишак написал: "С 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, мы беремся за мобилизацию!" И добавил: "Мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры, все, кто попадутся, пойдут в пехоту". Видимо, ключевые слова — "все, кто попадутся".

А попадаться никому не хочется. Число людей, всеми правдами и неправдами пытающихся уклониться от мобилизации, растет день ото дня. Буквально накануне внесения законопроекта о мобилизации в Раду глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин покаянно сообщил, что 10 волонтеров с подведомственной ему территории выехали за гуманитарной помощью за границу и пропали с концами. А Госпогранслужба Украины отчиталась на днях, что за текущий год пресекла деятельность более чем 220 групп, помогавших гражданам незаконно пересекать границу. Украинские и зарубежные эксперты в один голос предрекают, что на фоне рассмотрения законопроекта о новом порядке мобилизации число уклонистов будет стремительно увеличиваться.

Как заметило агентство Bloomberg, после почти двух лет боевых действий Украина попала в "мобилизационный тупик", выход из которого власти пытаются найти посредством законопроекта о новом порядке мобилизации. Судя по всему, пока с поисками у Киева получается не очень.

Приходится идти на выдумки. Вот, например, глава Николаевской областной администрации Виталий Ким предложил мобилизовать не 500 тыс. украинцев, а всю страну. За исключением разве что полицейских, которые должны обеспечивать порядок в тылу, да еще депутатов: их "мало — от них толку не будет". Хорошо, что глава украинской обладминистрации хотя бы в своих депутатах разбирается.