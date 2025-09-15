Почему Жамнова и Кудашова еще рано увольнять из "Спартака" и "Динамо"

Рустам Шарафутдинов — о причинах плохого старта московских клубов в новом сезоне КХЛ

"Динамо" и "Спартак", возглавляемые Алексеем Кудашовым и Алексеем Жамновым, на старте нового сезона в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге преследуют игровые проблемы. Это отражается на результате: после четырех игр оба клуба находятся внизу Западной конференции. "Динамо" — на предпоследнем месте, а "Спартак" до воскресенья вообще был последним. Вот только разговоры об отставке обоих главных тренеров сейчас не стоит поднимать, время для этого еще не пришло. Для "Динамо" слабый старт в начале сезона является обычным делом, а тренерам "Спартака" нужно побыстрее найти оптимальные сочетания в игре и способы мотивировать своих игроков.

Воскресная неудача в домашней игре с "Торпедо" (поражение в овертайме со счетом 3:4) и нынешние три очка в активе стали худшим результатом "Спартака" после четырех матчей за восемь лет. В 2017 году москвичи при Вадиме Епанчинцеве начали сезон с длительной выездной серии, в которой также проиграли в трех матчах из четырех. Предыдущие два сезона под руководством Жамнова "Спартак" начинал увереннее, поэтому нынешняя ситуация заставляет болельщиков команды волноваться. Обилие матчей в течение последующих шести месяцев не должно успокаивать — свои очки с соперниками уровня "Северстали", "Сочи" и даже "Торпедо", пускай оно пока не потерпело ни одного поражения, команда, претендующая на проход более двух раундов плей-офф, должна забирать.

Неживая лавка и сытые коты

Проблему "Спартака" после последней игры уже обозначил сам Жамнов. Если правильно понять его слова, команда выглядит эмоционально опустошенной, несмотря на начало чемпионата. Публичное высказывание главного тренера про неживую лавку и сытых котов, уверен, можно назвать сигналом для хоккеистов. Возможно, индивидуальные и командные беседы должны заставить их задуматься. Как видится, меньше всего претензий здесь к центральному нападающему Ивану Морозову, который хоть и выглядит человеком в себе (мы, правда, до конца не знаем, какой Морозов в раздевалке), но пять очков уже набрал. После последнего матча Жамнов упомянул про партнера Морозова по звену Павла Порядина, который, наоборот, распыляет свои силы. Слова о том, что Порядину нужно успокоиться и не стараться делать все за всех, мы слышали от главного тренера еще год назад.

Как многие болельщики красно-белых, не понимаю, с чем было связано решение отправить в фарм-клуб "Химик" лучшего бомбардира межсезонья в команде Александра Пашина и форварда Александра Беляева, почему их отправили именно на один матч. Возможно, потому что заменившие их Иван Воробьев и Станислав Яровой ожиданий не оправдали. В любом случае, в таких перестановках, как и вообще по составу, видна некоторая хаотичность. Перенасыщение нападающими привело к тому, что за четыре матча в атаке было использовано 10 разных троек, неизменной оставалась только связка Порядина и Морозова. Еще очевидно, что "Спартак" пока не справился с последствиями ухода своего лучшего бомбардира двух последних лет Николая Голдобина. За четыре матча тренерский штаб попробовал на его позиции в тройке с Морозовым и Порядиным троих игроков — Адама Ружичку, Никиту Коростелева и даже Александра Беляева, которого все привыкли видеть в одном из низших звеньев.

Из всех новичков самое приятное впечатление производит пока именно Коростелев. В номинальное первое звено он не вписался, но тем не менее сейчас является лучшим снайпером команды. Разочаровывают пока те новички, от которых ждешь результата прямо сейчас, — Нэйтан Тодд и Лукас Локхарт. В четырех играх они не набрали ни одного очка. Не помогло пока и то, что Жамнов в матче с "Торпедо" свел их в одно звено с Ружичкой.

Прошедшие матчи показали, что проблемы в обороне "Спартака" никуда не делись: команде по-прежнему не хватает квалифицированного защитника, как умеющего усилить игру в большинстве, так и помочь с оборонительными действиями. По ходу межсезонья "Спартак" нацеливался на некоторых североамериканских защитников, которые сейчас играют в других клубах КХЛ. Одним из них, к примеру, был играющий сейчас в минском "Динамо" Тай Смит с показателем полезности +2. И свою роль здесь сыграл фактор денег, поскольку "Динамо", в отличие от российских клубов, платит иностранцам в валюте.

Вообще, найти качественного защитника, особенно "Спартаку", сейчас трудно — доморощенные игроки больше обращают внимание на те клубы, где им готовы заплатить в два раза больше. Что касается иностранцев, то в прошлом сезоне "Спартак" уже имел опыт с Уильямом Биттеном, который к игре команды адаптироваться не смог. И каждый легионер для команды может быть потенциальным котом в мешке.

Впереди у "Спартака" тяжелый выезд, в ходе которого его ждут обновленный и набирающий проектную мощь ЦСКА, финалист прошлого сезона "Трактор", а также "Автомобилист" и "Металлург". В отличие от "Спартака", у тех восточных команд уже на ходу игроки, способные, как говорится, завершать голевые моменты. Достаточно назвать Джошуа Ливо, Стефана Да Косту и Владимира Ткачева. Но вполне возможно, что такая серия может и мобилизовать команду, а тренеры и менеджмент клуба после этого поймут, с кем из игроков им идти дальше.

Точка кипения для "Динамо"

Что касается "Динамо", второй сезон подряд проводящего неважный старт, то на Кудашова оказывается сейчас давление не в пример куда больше, чем год назад. Как видится, оно связано в том числе с Романом Ротенбергом — во всех крупных хоккейных пабликах открыто намекают на замену Кудашова на Ротенберга, который сейчас является заместителем генерального директора клуба по резерву. Что интересно, учитывая выступление СКА в прошлом сезоне, болельщики "Спартака" готовы аплодировать руководству "Динамо", если возвращение Ротенберга на тренерский мостик состоится.

В понедельник "Динамо" играет в Астане, а болельщики бело-голубых ждут, когда наступит тот пик, после которого будет принят ряд кадровых мер (речь не идет об отставке тренера) и команда найдет свою игру. Год назад такие перемены произошли в начале октября, когда "Динамо" в Магнитогорске, также ведя 3:1 у "Металлурга", уступило 3:5, пропустив в заключительном периоде четыре шайбы. После возвращения в Москву последовала, в частности, смена капитана, которым был Никита Гусев, и отрезок из 13 побед в 16 играх с одним поражением в основное время. Тогда же тренерам и менеджменту клуба хватило терпения не расторгать контракт с канадцем Максимом Комтуа, который потом раскрылся, в том числе и в плей-офф.

Учитывая результат прошлого сезона (выход в полуфинал плей-офф впервые с 2013 года), есть предположение, что тренерский штаб "Динамо" такой спад снова запланировал. О таких проблемах Кудашов говорил как год назад, так и в нынешнем августе. Пока же четыре матча показали, что "Динамо" не может хорошо играть в каждом периоде. В Омске против "Авангарда" команда Кудашова, ведя 3:1, рассыпалась во втором периоде, пропустив четыре гола.

Как видится, у "Спартака" и "Динамо" результат сейчас один, но суть проблем разная. Основной вывод можно сделать такой, что именно сейчас руководству обоих клубов не стоит серьезно задумываться о смене главных тренеров, особенно в "Динамо". Если штаб бело-голубых уже подобную ситуацию проходил, то для штаба Жамнова, да и для многих игроков "Спартака" нынешняя ситуация выглядит испытанием. И преодоление этих трудностей только закалит команду.