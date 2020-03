"Супервторник" в США: все силы на борьбу с Сандерсом?

Но понятно и то, что версия эта — совсем не из разряда "лженовостей". Либеральная New York Times на днях протрубила: "Лидеры демократов готовы рисковать нанесением ущерба партии ради того, чтобы остановить Берни Сандерса". Ссылаясь на интервью с "десятками официальных лиц Демпартии, включая 93 "суперделегатов", издание указывало, что те "в массе своей против номинации Сандерса, если он не соберет большинства делегатов" (причем абсолютного, а не относительного; по-английски эти понятия выражаются разными словами).

Амбиции претендентов противоречат интересам партии в целом. Ей необходимо как можно скорее консолидироваться вокруг единого лидера и очень желательно вообще не доводить дело до "брокерского" съезда, который стал бы первым с 1952 года. При этом требуется сохранить еще и высокую отмобилизованность всего демократического электората в целом, включая сторонников того из претендентов, который в итоге проиграет.

Все это, как говорят американцы, easier said than done — легче сказать, чем сделать. На что и рассчитывают Трамп и его республиканцы в Конгрессе и Белом доме.