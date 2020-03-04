"Супервторник" в США: все силы на борьбу с Сандерсом?

В результате ключевого тура внутрипартийных первичных выборов, состоявшегося во вторник в США, у демократов появилась сразу пара лидеров. Бывший вице-президент страны Джозеф Байден сплотил вокруг себя традиционный демократический истеблишмент и вернул себе в его глазах статус фаворита гонки. Но либеральный левый электорат Демпартии, особенно молодежь, по-прежнему горячо поддерживает сенатора из Вермонта социал-демократа Берни Сандерса. Наблюдатели считают, что дальнейший ход внутрипартийной борьбы будет определяться личным противостоянием между этими двумя политиками. Собственно, из этого же исходят и они сами. В аналитической записке для своих сторонников штаб Сандерса указал, что наступает "такой этап праймериз, на котором в центре внимания будут находиться различия между Берни и Байденом". Надо полагать, подобное развитие событий вполне устраивает действующего президента страны республиканца Дональда Трампа. Партии власти выгодно, чтобы в стане оппозиции как можно дольше продолжалась междоусобная схватка, усугубляющая "разброд и шатания" демократического электората. Для этого важно также, чтобы фаворитам демократической гонки наступали на пятки преследователи — сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Пока аутсайдеры остаются в строю. За что боролись Праймериз проводились 3 марта сразу в 14 американских штатах, на Американском Самоа, имеющем статус заморской территории США, и среди "демократов за рубежом". В американском политическом календаре день был заранее помечен как "супервторник", способный во многом предрешить исход летних номинационных съездов обеих ведущих партий страны. За делегатские мандаты на этих съездах и ведется борьба на этапе первичных выборов. Хотя у республиканцев это, по существу, формальность, поскольку в правящей партии у Трампа реальных соперников нет. В финале президентской гонки 3 ноября он сойдется один на один с тем, кого выставят против него демократы.

У тех в "супервторник" на кону стояло в общей сложности 1357 мандатов. Для победы на съезде в первом туре необходима поддержка как минимум 1991 делегата. Если с ходу преодолеть этот порог никому не удастся и потребуются дополнительные туры голосования, то подключатся так называемые суперделегаты из партийного начальства — законодатели, губернаторы, руководители местных партийных организаций и т.п. Всего на съезде, который стартует 13 июля в Милуоки (штат Висконсин) ожидаются 3979 избранных делегатов и 771 персональный гость — "суперделегат". Наконец, необходимо напомнить, что еще до начала марта со своими предпочтениями определились демократы в четырех штатах — Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и Южной Каролине. После их голосования на счету у Сандерса было 60 мандатов, у Байдена — 54, у Уоррен — восемь. Еще 26 делегатов из тех же штатов обязались поддерживать экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича, а семь — сенатора Эми Клобушар. Но эти двое политиков перед самым "супервторником" объявили о приостановке своих кампаний и переходе на сторону Байдена. Что в итоге Результаты голосования пока еще продолжают подводиться. Известно, что Байден взял верх в девяти штатах, включая Техас, и в целом пока лидирует. Но "суперприз супервторника" — штат Калифорния — остался за Сандерсом. У обоих фаворитов счет делегатских мандатов идет на сотни, у аутсайдеров — Блумберга и Уоррен — пока на десятки. Наконец, еще одна участница гонки, член нижней палаты Конгресса США Тулси Габбард свой лицевой счет не пополнила, поскольку нигде не преодолела 15-процентный барьер.

На эту тему Айова благословила Трампа, но не Байдена

Архаичная, непрямая, крайне сложная и запутанная система выборов в США давно стала притчей во языцех во всем мире. Мало того что она имеет свои особенности чуть ли не в каждом из 50 штатов страны, так еще и партии пользуются разными способами определения победителей. У республиканцев по большей части принят мажоритарный подход, при котором "победитель получает все". У демократов действует пропорциональная система, при которой голоса выборщиков делятся между всеми участниками гонки, получившими поддержку свыше 15% избирателей данного штата. Внешне это выглядит демократично, но на деле создает для Демпартии много проблем. Партия "отказалась от традиционной англо-американской системы… и выбрала вместо нее европейскую", — писал по этому поводу профессор-политолог Чикагского университета Чарльз Липсон. Ей нужно не формировать коалиционное правительство, а определять конкретного ясного победителя, — "но система для этого не предназначена", — подчеркивал он. По его убеждению, "номинационный процесс у демократов повышает вероятность оспариваемой номинации — и ожесточенной схватки на съезде с Берни [Сандерсом] и его сторонниками". Так думает не он один. Профильный политологический ресурс "538" сейчас оценивает шансы на так называемый брокерский съезд Демпартии (то есть на ту самую оспариваемую номинацию) в 61%. А среди претендентов отдает заметное предпочтение Байдену. Чужой среди своих Хотя, конечно, центральная фигура нынешней гонки у демократов, вокруг которой все и вертится, — это Сандерс. Когда Буттиджич и Клобушар взяли самоотвод в пользу Байдена, Трамп сразу написал в Twitter: "Демократы реально начали выводить Берни из игры". И добавил сплошными заглавными буквами: "Опять без номинации!"

На эту тему Дебаты демократов в США: Америку подвергают сокрушительной критике

Имеется в виду, что на выборах 2016 года верхушка Демпартии точно так же подыгрывала Хиллари Клинтон против вермонтца Сандерса. И в день голосования Трамп еще раз повторил, что демократический истеблишмент "пытается отобрать" у Сандерса номинацию. Понятно, что хозяин Белого дома сознательно раздувает эту версию, потому что ему выгодно ссорить соперников между собой. Но понятно и то, что версия эта — совсем не из разряда "лженовостей". Либеральная New York Times на днях протрубила: "Лидеры демократов готовы рисковать нанесением ущерба партии ради того, чтобы остановить Берни Сандерса". Ссылаясь на интервью с "десятками официальных лиц Демпартии, включая 93 "суперделегатов", издание указывало, что те "в массе своей против номинации Сандерса, если он не соберет большинства делегатов" (причем абсолютного, а не относительного; по-английски эти понятия выражаются разными словами). Согласно публикации, "Билл Клинтон в разговорах со старыми друзьями рассуждает о том, что партию ждет разгром на всеобщих выборах". Комментарий на ту же тему в еще более либеральном журнале Nation озаглавлен "Разрушит ли демократический истеблишмент свою партию, чтобы остановить Сандерса?" Ответ дается в подзаголовке: "Разговоры о блокировании лидера гонки на брокерском съезде исходят от элиты, которая с недоверием относится к демократии". Опять "вмешательство"? Я с этим совершенно согласен и заострил бы и развил эту мысль. В годы работы за океаном мне много раз доводилось спорить с американцами, недовольными приходом в Белый дом сначала Джорджа Буша — младшего, затем Барака Обамы, а потом и Трампа. Как это ни глупо звучит, я им доказывал, что их собственная демократия работает и что все эти президенты были законно избраны народом. А в 2016 году я про себя удивлялся успехам Клинтон, поскольку в предвыборных пресс-турах, куда нас возили, рядовые сторонники демократов были сплошь не за нее, а за Сандерса.

На эту тему "Российская карта" на выборах в США

Сейчас вермонтец вновь успешно ведет гонку, причем примерно по той же схеме, что и Трамп четыре года назад. Опираясь на горячие симпатии и поддержку низового электората, вопреки сопротивлению верхов. Преодолевая, как писал политологический портал Real Clear Politics (RCP), "синдром немыслимости", то есть предвзятость, основанную на убеждении в том, что такой человек в американской политике победить просто не может. И Трамп, притворно сочувствуя "Безумцу Берни", по сути, реально защищает демократию. Все это, между прочим, прямо касается и России. Трампа долго, упорно и безосновательно обвиняли в "сговоре" с Москвой. Теперь Сандерса какие-то "сотрудники разведки" стращают тем, будто в его пользу тайно работают некие "российские боты". Washington Post задается вопросом, "подрывает ли уже Путин выборы 2020 года" в США. Сетевой журнал Salon вопрошает: "Чем объясняется взлет Берни Сандерса?" И сам себе отвечает: "Ведущие СМИ присматриваются к "российскому вмешательству". Доказательствами, как обычно, обвинители себя не утруждают. И уж вообще никто не обращает внимания, например, на свежий комментарий бывшего вице-канцлера и главы МИД Германии Йошки Фишера для портала Project Syndicate о том, что "европейцы слишком благодушно относятся к возможности переизбрания Дональда Трампа президентом США". По сути, прямой призыв дать отпор "экзистенциальной угрозе" для Запада и "либерального мирового порядка" вмешательством ни во что не считается. Поневоле вспомнишь крылатую фразу немца Гегеля про то, что история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. "Призрак социализма" Прямо проецируется сказанное и на предвыборную гонку среди демократов в США. Сандерс на просьбу прокомментировать выход из борьбы Буттиджича и Клобушар ответил: "А что в этом удивительного?" "Слушайте, ни для кого не секрет — Washington Post об этом по 16 статей в день публикует, — что идет массированная кампания по остановке Берни Сандерса", — сказал он о себе в третьем лице.

На эту тему Левый кандидат. Почему социализм все популярнее в Америке?

Чуть ранее седой революционер так объяснял происходящее на митинге в Лос-Анджелесе: "Корпоративный истеблишмент, политический истеблишмент сильно нервничают и расстраиваются. Они видят, что рабочие поднимаются и требуют достойной оплаты труда, что молодежь требует высшего образования без залезания в долги. Что люди считают медицинское обслуживание правом, а не привилегией. А те, кто добывает ископаемые источники энергии, — подумать только! — начинают сознавать, что в глазах американского народа сиюминутные прибыли не так важны, как будущее всей планеты". Все это — стандартные предвыборные тезисы Сандерса. Он на самом деле — не "чистый" демократ, а "демократический социалист". Именно поэтому его и топят собственные "товарищи по партии". А консерваторы их к этому злорадно подстрекают. Упомянутый чикагский профессор Липсон писал, что "демократов преследует призрак социализма". Что в случае выдвижения Сандерса кандидатом в президенты это "будет стоить демократам не только Белого дома", но и мест в обеих палатах Конгресса, поскольку "каждый республиканец заставит своего соперника-демократа сказать, поддерживает ли тот этого самозваного социалиста и его дорогостоящую, трансформирующую все политику". Помимо всего прочего Сандерс неприемлем для демократов из-за того, что его недолюбливает ключевой отряд партийного электората — афроамериканцы. Из-за того, как я прочел на днях в RCP, что лидеру борьбы за их гражданские права Мартину Лютеру Кингу приписывались в свое время для его дискредитации симпатии к демократическому социализму.

Описание Берни Сандерс (справа) © REUTERS/Jonathan Ernst

Осадочек, как говорится, остался. Как раз на днях исполняется 55 лет со дня "кровавого воскресенья" 7 марта 1965 года: полицейской расправы над участниками марша протеста из Сельмы в Монтгомери, штат Алабама. Дата отмечается участниками нынешней президентской гонки, штат голосовал в "супервторник" и решительно поддержал Байдена, как и вообще весь Юг. А оплотом Сандерса стал Запад — Калифорния, Колорадо, Юта. Кстати, 3 марта всех, разумеется, больше всего интересовали результаты голосования в крупнейших штатах. В Калифорнии на кону стояли 415 делегатских мандатов, в Техасе — 228. И там, и там вопрос был не только в том, кто победит, но и в том, кто переступит 15-процентный порог. Удалось это в итоге не только фаворитам, но и Блумбергу. Чего не купишь за деньги Демократы давно для себя решили, что останавливать Сандерса должен сильный лидер-центрист. Как раз на эту роль изначально прочили Байдена. Но он с треском проиграл праймериз в трех первых штатах подряд, оговаривался в дебатах и на митингах, выглядел старше своего преклонного возраста, отставал в вопросах кадрового и финансового обеспечения кампании — в общем, не оправдывал ожиданий.

На эту тему Гонка денежных мешков. Можно ли в США купить президентскую номинацию

Тогда "выручать" оппозицию в США вызвался один из богатейших людей страны и всего мира Блумберг. Но и у него дело не заладилось, хотя он и вложил в него за считаные недели почти полмиллиарда (!) долларов из личных средств (согласно январскому отчету о стоимости кампании, запущенной в ноябре, — $463 765 425,29). По причинам, которые до сих пор изумляют американских аналитиков, олигарх добился участия в дебатах еще перед праймериз, в которых сам не участвовал. Выступления, по общему мнению, были для него провальными. Друзья-соперники, прежде всего Уоррен, разгромили самоуверенного, но толком не подготовившегося к общенациональному дебюту магната в пух и прах. Аналитики и пресса хором сделали вывод о том, что, "похоже, за деньги действительно можно купить не все". В итоге теперь он аутсайдер, хотя в ноябре его помощники уверенно предсказывали, что из "супервторника" он выйдет лидером. Восходящая звезда На центристскую нишу (или, по американской терминологии, полосу движения) в демократической гонке изначально претендовали и другие политики. Ко всеобщему удивлению, самым ярким из них оказался никому дотоле неизвестный "мэр Пит" Буттиджич из Индианы.

На эту тему Знакомьтесь: Пит Буттиджич — самый необычный кандидат в президенты США

Это весьма колоритный персонаж, замужний гей, которого на митингах представлял партнер по однополому браку. И при этом, как выяснилось, — прирожденный политик, чьи спокойные, выдержанные, а порой и шутливые высказывания в дебатах нередко казались "голосом разума". В итоге мэр небольшого захолустного городка на равных вел борьбу с политическими тяжеловесами Демпартии, а на старте сезона праймериз в Айове даже выиграл. И сошел с круга (как пишет пресса, не без подсказок старших товарищей по партии) тоже достойно: без долгих колебаний и без пафоса. Когда он объявлял о том, что впредь будет поддерживать Байдена, тот положил ему сзади руки на плечи, а в ответном слове сравнил его со своим безвременно умершим старшим сыном. У обоих при этом дрожали губы. Кампанию свою Буттиджич не прекратил, а приостановил, поскольку в противном случае уже завоеванные им делегатские мандаты могли бы достаться Сандерсу. Вослед "мэру Питу" его сторонники наряду с сожалениями выражали и уверенность в том, что его ждет в политике большое будущее. Я тоже в этом не сомневаюсь. Что дальше Если Буттиджич обдуманно ушел, то Уоррен пока осмысленно продолжает гонку, благо ресурсы ей это позволяют. Она по жизни "отличница" и все заранее тщательно подготовила на местах. Официально ее стратегия — дотянуть до "брокерского" съезда, а там рассчитывать на привлекательность своей глубоко проработанной предвыборной программы. Но на самом деле в ее действиях есть и очевидный подтекст: по американским меркам Уоррен — не центристка, а левая. И голоса на праймериз она отбирает не у Байдена, а у Сандерса.

На эту тему Праздник на улице Трампа

Соответственно, есть все основания думать, что и партийный истеблишмент как минимум не возражает против того, чтобы она продолжала гонку. Другое дело, что в предвыборной американской политике прямолинейные расчеты редко оказываются точными. К тому же бороться Уоррен на самом деле очень нелегко, особенно после того, как в "супервторник" она проиграла обоим фаворитам в своем родном Массачусетсе. Растущие сомнения испытывает, надо полагать, и Блумберг. По словам его помощников, он в делах всегда руководствовался одним правилом: "В Бога мы верим. Все остальные — несите данные". Если данные будут показывать, что путь к победе не просматривается, а сам он, дробя центристский электорат, лишь расчищает дорогу Сандерсу, олигарх, по мнению аналитиков, "задумается о выходе" из гонки. Фавориты по определению намерены идти до конца, и даже наличие у соперника относительного большинства делегатских мандатов ни того ни другого не остановит. Для обоих нынешняя кампания — заведомо последняя: Байдену в ноябре исполняется 78 лет, Сандерсу в сентябре — 79.

Описание Джо Байден © Scott Olson/Getty Images