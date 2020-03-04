"Супервторник" в США: все силы на борьбу с Сандерсом?

В результате ключевого тура внутрипартийных первичных выборов, состоявшегося во вторник в США, у демократов появилась сразу пара лидеров. Бывший вице-президент страны Джозеф Байден сплотил вокруг себя традиционный демократический истеблишмент и вернул себе в его глазах статус фаворита гонки. Но либеральный левый электорат Демпартии, особенно молодежь, по-прежнему горячо поддерживает сенатора из Вермонта социал-демократа Берни Сандерса.
Наблюдатели считают, что дальнейший ход внутрипартийной борьбы будет определяться личным противостоянием между этими двумя политиками. Собственно, из этого же исходят и они сами. В аналитической записке для своих сторонников штаб Сандерса указал, что наступает "такой этап праймериз, на котором в центре внимания будут находиться различия между Берни и Байденом".
Надо полагать, подобное развитие событий вполне устраивает действующего президента страны республиканца Дональда Трампа. Партии власти выгодно, чтобы в стане оппозиции как можно дольше продолжалась междоусобная схватка, усугубляющая "разброд и шатания" демократического электората.
Для этого важно также, чтобы фаворитам демократической гонки наступали на пятки преследователи — сенатор из Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Пока аутсайдеры остаются в строю.
За что боролись
Праймериз проводились 3 марта сразу в 14 американских штатах, на Американском Самоа, имеющем статус заморской территории США, и среди "демократов за рубежом". В американском политическом календаре день был заранее помечен как "супервторник", способный во многом предрешить исход летних номинационных съездов обеих ведущих партий страны.
За делегатские мандаты на этих съездах и ведется борьба на этапе первичных выборов. Хотя у республиканцев это, по существу, формальность, поскольку в правящей партии у Трампа реальных соперников нет. В финале президентской гонки 3 ноября он сойдется один на один с тем, кого выставят против него демократы.
У тех в "супервторник" на кону стояло в общей сложности 1357 мандатов. Для победы на съезде в первом туре необходима поддержка как минимум 1991 делегата. Если с ходу преодолеть этот порог никому не удастся и потребуются дополнительные туры голосования, то подключатся так называемые суперделегаты из партийного начальства — законодатели, губернаторы, руководители местных партийных организаций и т.п. Всего на съезде, который стартует 13 июля в Милуоки (штат Висконсин) ожидаются 3979 избранных делегатов и 771 персональный гость — "суперделегат".
Наконец, необходимо напомнить, что еще до начала марта со своими предпочтениями определились демократы в четырех штатах — Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и Южной Каролине. После их голосования на счету у Сандерса было 60 мандатов, у Байдена — 54, у Уоррен — восемь.
Еще 26 делегатов из тех же штатов обязались поддерживать экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича, а семь — сенатора Эми Клобушар. Но эти двое политиков перед самым "супервторником" объявили о приостановке своих кампаний и переходе на сторону Байдена.
Что в итоге
Результаты голосования пока еще продолжают подводиться. Известно, что Байден взял верх в девяти штатах, включая Техас, и в целом пока лидирует. Но "суперприз супервторника" — штат Калифорния — остался за Сандерсом.
У обоих фаворитов счет делегатских мандатов идет на сотни, у аутсайдеров — Блумберга и Уоррен — пока на десятки. Наконец, еще одна участница гонки, член нижней палаты Конгресса США Тулси Габбард свой лицевой счет не пополнила, поскольку нигде не преодолела 15-процентный барьер.
Архаичная, непрямая, крайне сложная и запутанная система выборов в США давно стала притчей во языцех во всем мире. Мало того что она имеет свои особенности чуть ли не в каждом из 50 штатов страны, так еще и партии пользуются разными способами определения победителей.
У республиканцев по большей части принят мажоритарный подход, при котором "победитель получает все". У демократов действует пропорциональная система, при которой голоса выборщиков делятся между всеми участниками гонки, получившими поддержку свыше 15% избирателей данного штата.
Внешне это выглядит демократично, но на деле создает для Демпартии много проблем. Партия "отказалась от традиционной англо-американской системы… и выбрала вместо нее европейскую", — писал по этому поводу профессор-политолог Чикагского университета Чарльз Липсон. Ей нужно не формировать коалиционное правительство, а определять конкретного ясного победителя, — "но система для этого не предназначена", — подчеркивал он. По его убеждению, "номинационный процесс у демократов повышает вероятность оспариваемой номинации — и ожесточенной схватки на съезде с Берни [Сандерсом] и его сторонниками".
Так думает не он один. Профильный политологический ресурс "538" сейчас оценивает шансы на так называемый брокерский съезд Демпартии (то есть на ту самую оспариваемую номинацию) в 61%. А среди претендентов отдает заметное предпочтение Байдену.
Чужой среди своих
Хотя, конечно, центральная фигура нынешней гонки у демократов, вокруг которой все и вертится, — это Сандерс. Когда Буттиджич и Клобушар взяли самоотвод в пользу Байдена, Трамп сразу написал в Twitter: "Демократы реально начали выводить Берни из игры". И добавил сплошными заглавными буквами: "Опять без номинации!"
Имеется в виду, что на выборах 2016 года верхушка Демпартии точно так же подыгрывала Хиллари Клинтон против вермонтца Сандерса. И в день голосования Трамп еще раз повторил, что демократический истеблишмент "пытается отобрать" у Сандерса номинацию. Понятно, что хозяин Белого дома сознательно раздувает эту версию, потому что ему выгодно ссорить соперников между собой.
Но понятно и то, что версия эта — совсем не из разряда "лженовостей". Либеральная New York Times на днях протрубила: "Лидеры демократов готовы рисковать нанесением ущерба партии ради того, чтобы остановить Берни Сандерса". Ссылаясь на интервью с "десятками официальных лиц Демпартии, включая 93 "суперделегатов", издание указывало, что те "в массе своей против номинации Сандерса, если он не соберет большинства делегатов" (причем абсолютного, а не относительного; по-английски эти понятия выражаются разными словами).
Согласно публикации, "Билл Клинтон в разговорах со старыми друзьями рассуждает о том, что партию ждет разгром на всеобщих выборах".
Комментарий на ту же тему в еще более либеральном журнале Nation озаглавлен "Разрушит ли демократический истеблишмент свою партию, чтобы остановить Сандерса?" Ответ дается в подзаголовке: "Разговоры о блокировании лидера гонки на брокерском съезде исходят от элиты, которая с недоверием относится к демократии".
Опять "вмешательство"?
Я с этим совершенно согласен и заострил бы и развил эту мысль. В годы работы за океаном мне много раз доводилось спорить с американцами, недовольными приходом в Белый дом сначала Джорджа Буша — младшего, затем Барака Обамы, а потом и Трампа. Как это ни глупо звучит, я им доказывал, что их собственная демократия работает и что все эти президенты были законно избраны народом. А в 2016 году я про себя удивлялся успехам Клинтон, поскольку в предвыборных пресс-турах, куда нас возили, рядовые сторонники демократов были сплошь не за нее, а за Сандерса.
Сейчас вермонтец вновь успешно ведет гонку, причем примерно по той же схеме, что и Трамп четыре года назад. Опираясь на горячие симпатии и поддержку низового электората, вопреки сопротивлению верхов. Преодолевая, как писал политологический портал Real Clear Politics (RCP), "синдром немыслимости", то есть предвзятость, основанную на убеждении в том, что такой человек в американской политике победить просто не может. И Трамп, притворно сочувствуя "Безумцу Берни", по сути, реально защищает демократию.
Все это, между прочим, прямо касается и России. Трампа долго, упорно и безосновательно обвиняли в "сговоре" с Москвой. Теперь Сандерса какие-то "сотрудники разведки" стращают тем, будто в его пользу тайно работают некие "российские боты". Washington Post задается вопросом, "подрывает ли уже Путин выборы 2020 года" в США. Сетевой журнал Salon вопрошает: "Чем объясняется взлет Берни Сандерса?" И сам себе отвечает: "Ведущие СМИ присматриваются к "российскому вмешательству".
Доказательствами, как обычно, обвинители себя не утруждают. И уж вообще никто не обращает внимания, например, на свежий комментарий бывшего вице-канцлера и главы МИД Германии Йошки Фишера для портала Project Syndicate о том, что "европейцы слишком благодушно относятся к возможности переизбрания Дональда Трампа президентом США". По сути, прямой призыв дать отпор "экзистенциальной угрозе" для Запада и "либерального мирового порядка" вмешательством ни во что не считается.
Поневоле вспомнишь крылатую фразу немца Гегеля про то, что история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса.
"Призрак социализма"
Прямо проецируется сказанное и на предвыборную гонку среди демократов в США. Сандерс на просьбу прокомментировать выход из борьбы Буттиджича и Клобушар ответил: "А что в этом удивительного?" "Слушайте, ни для кого не секрет — Washington Post об этом по 16 статей в день публикует, — что идет массированная кампания по остановке Берни Сандерса", — сказал он о себе в третьем лице.
Чуть ранее седой революционер так объяснял происходящее на митинге в Лос-Анджелесе: "Корпоративный истеблишмент, политический истеблишмент сильно нервничают и расстраиваются. Они видят, что рабочие поднимаются и требуют достойной оплаты труда, что молодежь требует высшего образования без залезания в долги. Что люди считают медицинское обслуживание правом, а не привилегией. А те, кто добывает ископаемые источники энергии, — подумать только! — начинают сознавать, что в глазах американского народа сиюминутные прибыли не так важны, как будущее всей планеты".
Все это — стандартные предвыборные тезисы Сандерса. Он на самом деле — не "чистый" демократ, а "демократический социалист". Именно поэтому его и топят собственные "товарищи по партии".
А консерваторы их к этому злорадно подстрекают. Упомянутый чикагский профессор Липсон писал, что "демократов преследует призрак социализма". Что в случае выдвижения Сандерса кандидатом в президенты это "будет стоить демократам не только Белого дома", но и мест в обеих палатах Конгресса, поскольку "каждый республиканец заставит своего соперника-демократа сказать, поддерживает ли тот этого самозваного социалиста и его дорогостоящую, трансформирующую все политику".
Помимо всего прочего Сандерс неприемлем для демократов из-за того, что его недолюбливает ключевой отряд партийного электората — афроамериканцы. Из-за того, как я прочел на днях в RCP, что лидеру борьбы за их гражданские права Мартину Лютеру Кингу приписывались в свое время для его дискредитации симпатии к демократическому социализму.
Осадочек, как говорится, остался. Как раз на днях исполняется 55 лет со дня "кровавого воскресенья" 7 марта 1965 года: полицейской расправы над участниками марша протеста из Сельмы в Монтгомери, штат Алабама. Дата отмечается участниками нынешней президентской гонки, штат голосовал в "супервторник" и решительно поддержал Байдена, как и вообще весь Юг. А оплотом Сандерса стал Запад — Калифорния, Колорадо, Юта.
Кстати, 3 марта всех, разумеется, больше всего интересовали результаты голосования в крупнейших штатах. В Калифорнии на кону стояли 415 делегатских мандатов, в Техасе — 228. И там, и там вопрос был не только в том, кто победит, но и в том, кто переступит 15-процентный порог. Удалось это в итоге не только фаворитам, но и Блумбергу.
Чего не купишь за деньги
Демократы давно для себя решили, что останавливать Сандерса должен сильный лидер-центрист. Как раз на эту роль изначально прочили Байдена. Но он с треском проиграл праймериз в трех первых штатах подряд, оговаривался в дебатах и на митингах, выглядел старше своего преклонного возраста, отставал в вопросах кадрового и финансового обеспечения кампании — в общем, не оправдывал ожиданий.
Тогда "выручать" оппозицию в США вызвался один из богатейших людей страны и всего мира Блумберг. Но и у него дело не заладилось, хотя он и вложил в него за считаные недели почти полмиллиарда (!) долларов из личных средств (согласно январскому отчету о стоимости кампании, запущенной в ноябре, — $463 765 425,29).
По причинам, которые до сих пор изумляют американских аналитиков, олигарх добился участия в дебатах еще перед праймериз, в которых сам не участвовал. Выступления, по общему мнению, были для него провальными. Друзья-соперники, прежде всего Уоррен, разгромили самоуверенного, но толком не подготовившегося к общенациональному дебюту магната в пух и прах.
Аналитики и пресса хором сделали вывод о том, что, "похоже, за деньги действительно можно купить не все". В итоге теперь он аутсайдер, хотя в ноябре его помощники уверенно предсказывали, что из "супервторника" он выйдет лидером.
Восходящая звезда
На центристскую нишу (или, по американской терминологии, полосу движения) в демократической гонке изначально претендовали и другие политики. Ко всеобщему удивлению, самым ярким из них оказался никому дотоле неизвестный "мэр Пит" Буттиджич из Индианы.
Это весьма колоритный персонаж, замужний гей, которого на митингах представлял партнер по однополому браку. И при этом, как выяснилось, — прирожденный политик, чьи спокойные, выдержанные, а порой и шутливые высказывания в дебатах нередко казались "голосом разума".
В итоге мэр небольшого захолустного городка на равных вел борьбу с политическими тяжеловесами Демпартии, а на старте сезона праймериз в Айове даже выиграл. И сошел с круга (как пишет пресса, не без подсказок старших товарищей по партии) тоже достойно: без долгих колебаний и без пафоса. Когда он объявлял о том, что впредь будет поддерживать Байдена, тот положил ему сзади руки на плечи, а в ответном слове сравнил его со своим безвременно умершим старшим сыном. У обоих при этом дрожали губы.
Кампанию свою Буттиджич не прекратил, а приостановил, поскольку в противном случае уже завоеванные им делегатские мандаты могли бы достаться Сандерсу. Вослед "мэру Питу" его сторонники наряду с сожалениями выражали и уверенность в том, что его ждет в политике большое будущее. Я тоже в этом не сомневаюсь.
Что дальше
Если Буттиджич обдуманно ушел, то Уоррен пока осмысленно продолжает гонку, благо ресурсы ей это позволяют. Она по жизни "отличница" и все заранее тщательно подготовила на местах.
Официально ее стратегия — дотянуть до "брокерского" съезда, а там рассчитывать на привлекательность своей глубоко проработанной предвыборной программы. Но на самом деле в ее действиях есть и очевидный подтекст: по американским меркам Уоррен — не центристка, а левая. И голоса на праймериз она отбирает не у Байдена, а у Сандерса.
Соответственно, есть все основания думать, что и партийный истеблишмент как минимум не возражает против того, чтобы она продолжала гонку. Другое дело, что в предвыборной американской политике прямолинейные расчеты редко оказываются точными. К тому же бороться Уоррен на самом деле очень нелегко, особенно после того, как в "супервторник" она проиграла обоим фаворитам в своем родном Массачусетсе.
Растущие сомнения испытывает, надо полагать, и Блумберг. По словам его помощников, он в делах всегда руководствовался одним правилом: "В Бога мы верим. Все остальные — несите данные". Если данные будут показывать, что путь к победе не просматривается, а сам он, дробя центристский электорат, лишь расчищает дорогу Сандерсу, олигарх, по мнению аналитиков, "задумается о выходе" из гонки.
Фавориты по определению намерены идти до конца, и даже наличие у соперника относительного большинства делегатских мандатов ни того ни другого не остановит. Для обоих нынешняя кампания — заведомо последняя: Байдену в ноябре исполняется 78 лет, Сандерсу в сентябре — 79.
Амбиции претендентов противоречат интересам партии в целом. Ей необходимо как можно скорее консолидироваться вокруг единого лидера и очень желательно вообще не доводить дело до "брокерского" съезда, который стал бы первым с 1952 года. При этом требуется сохранить еще и высокую отмобилизованность всего демократического электората в целом, включая сторонников того из претендентов, который в итоге проиграет.
Все это, как говорят американцы, easier said than done — легче сказать, чем сделать. На что и рассчитывают Трамп и его республиканцы в Конгрессе и Белом доме.