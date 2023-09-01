Встреча с Эрдоганом, BAE Systems на Украине и состояние Сокола. Темы брифинга Пескова

Готовящаяся встреча президентов РФ и Турции, открытие представительства британского производителя оружия на Украине, а также День знаний стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин в режиме видеоконференции совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым примет участие в церемонии старта строительства трех школ с обучением на русском языке.

Отдельно глава государства в режиме ВКС вместе с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым откроет несколько школ в РФ - в Мариуполе (ДНР), в Новгородской области, в Дагестане, в Ростове-на-Дону, в Подмосковье. "Будет много объектов подарено жителям нашей страны".

Президент после 14:30-15:00 мск очно проведет открытый урок "Разговор о важном" - "будет общаться без какого-либо протокола" с ребятами из многих городов и регионов. Все это будет транслироваться по телевидению.

"Действительно, переговоры [президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана] пройдут в понедельник". "Они пройдут в Сочи, это будет середина дня".

Об открытии представительства BAE Systems на Украине

"Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию". Более того, такие локации "становятся объектом для особого внимания наших военных".

"Конечно, скорее воспринимаем это со знаком минус". "Принципиально поменять" ситуацию открытие представительства британского производителя оружия не сможет, как и помешать успешному завершению спецоперации РФ.

Об источнике атаки на аэродром в Пскове

"Это прерогатива наших военных, поэтому я рекомендую обратиться к ним".

О госпитализации Сергея Сокола