Госсовет, отношения Баку и Еревана и европейская помощь Киеву. Темы брифинга Пескова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Планы президента РФ Владимира Путина, отношения Азербайджана и Армении, европейская помощь Украине и "голая вечеринка" блогера Анастасии Ивлеевой стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин уже вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, он работает в Кремле. "Состоится заседание Госсовета. Тема - это роль педагога и наставника". Перед этим глава государства "посмотрит выставку на тему наставничества".

После выступления президента ожидаются доклады губернатора Севастополя Михаила Развожаева, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, липецкой учительницы Екатерины Сигаревой, губернатора Камчатки Владимира Солодова, ремарки вице-премьера Татьяны Голиковой и далее - заключительное слово Путина.

Вечером президент примет министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Совсем вечером" ожидается еще ряд рабочих встреч.

Также президент продолжит исполнять мечты детей, которые участвуют в акции "Елка желаний". Он поговорит с мальчиком, который хотел посетить Эрмитаж.

Планировавшееся на вечер вторника совещание о развитии Санкт-Петербурга и близлежащих регионов "перенеслось на последнюю декаду января", поскольку это "серьезная тема, объемное совещание".

Путин успел провести отдельные двусторонние встречи с президентами Казахстана и Узбекистана.

Об отношениях Армении и Азербайджана

"Не располагаю информацией, что они (премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - прим. ТАСС) вчера провели переговоры". "Переговоров они вчера не проводили", однако такие мероприятия, как неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, "представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах".

В Кремле видят политическую волю обеих сторон заключить мирный договор: "Вместе со всеми ждем, когда эта работа будет завершена".

Заключение мира между Баку и Ереваном будет продуктивно "как для двух стран, так и стабильности мира во всем регионе"

О западной помощи Украине

В Кремле фиксируют споры внутри ЕС относительно выделения новых средств на помощь Украине: "Мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри".

В Европе видят, что "эти деньги выделяются не созидание, а на войну", и "прекрасно понимают уровень коррупции" на Украине: "Изрядная часть этих денег разворовывается".

Средства Киеву выделяются "в ущерб промышленности", "в ущерб будущему стран Евросоюза".

"Поменять ход специальной военной операции эти деньги не смогут".

О "голой вечеринке"