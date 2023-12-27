Госсовет, отношения Баку и Еревана и европейская помощь Киеву. Темы брифинга Пескова

Планы президента РФ Владимира Путина, отношения Азербайджана и Армении, европейская помощь Украине и "голая вечеринка" блогера Анастасии Ивлеевой стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин уже вернулся из Санкт-Петербурга в Москву, он работает в Кремле. "Состоится заседание Госсовета. Тема - это роль педагога и наставника". Перед этим глава государства "посмотрит выставку на тему наставничества".
- После выступления президента ожидаются доклады губернатора Севастополя Михаила Развожаева, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, липецкой учительницы Екатерины Сигаревой, губернатора Камчатки Владимира Солодова, ремарки вице-премьера Татьяны Голиковой и далее - заключительное слово Путина.
- Вечером президент примет министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. "Совсем вечером" ожидается еще ряд рабочих встреч.
- Также президент продолжит исполнять мечты детей, которые участвуют в акции "Елка желаний". Он поговорит с мальчиком, который хотел посетить Эрмитаж.
- Планировавшееся на вечер вторника совещание о развитии Санкт-Петербурга и близлежащих регионов "перенеслось на последнюю декаду января", поскольку это "серьезная тема, объемное совещание".
- Путин успел провести отдельные двусторонние встречи с президентами Казахстана и Узбекистана.
Об отношениях Армении и Азербайджана
- "Не располагаю информацией, что они (премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев - прим. ТАСС) вчера провели переговоры". "Переговоров они вчера не проводили", однако такие мероприятия, как неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, "представляют собой хорошую возможность для кратких контактов на ногах".
- В Кремле видят политическую волю обеих сторон заключить мирный договор: "Вместе со всеми ждем, когда эта работа будет завершена".
- Заключение мира между Баку и Ереваном будет продуктивно "как для двух стран, так и стабильности мира во всем регионе"
О западной помощи Украине
- В Кремле фиксируют споры внутри ЕС относительно выделения новых средств на помощь Украине: "Мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри".
- В Европе видят, что "эти деньги выделяются не созидание, а на войну", и "прекрасно понимают уровень коррупции" на Украине: "Изрядная часть этих денег разворовывается".
- Средства Киеву выделяются "в ущерб промышленности", "в ущерб будущему стран Евросоюза".
- "Поменять ход специальной военной операции эти деньги не смогут".
О "голой вечеринке"
- "Прошу вас меня помиловать: давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает".