Возможность "прорыва" на переговорах с Украиной, сроки урегулирования конфликта, а также "охлаждение" отношений с Азербайджаном стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 22 июля встретится в Кремле с министром юстиции Константином Чуйченко.

О переговорах с Украиной

В Кремле надеются, что новый раунд прямых российско-украинских переговоров пройдет на этой неделе: "Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам".

Кремль не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес" на переговорах в Стамбуле: "Вряд ли это возможно в нынешней ситуации".

Обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров в Стамбуле: "Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда".

Москве и Киеву "сначала предстоит много поработать", прежде чем обсуждать перспективы встреч на высоком и высшем уровнях.

Кремль исходит из того, что Киев по-прежнему не отменил запрет на переговоры с Путиным: "Справедливости ради [следует отметить, что] этот запрет еще действует. Это очевидный факт".

Россия на украинском треке намерена добиваться обеспечения своих интересов и выполнения поставленных задач.

Кремль считает невозможным оценивать потенциальные сроки украинского урегулирования: "Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки [выхода на договоренности об урегулировании]. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными".

Об отношениях с Азербайджаном

Москва и Баку "расходятся во мнениях" по Украине: "Вместе с тем эти разногласия, мы надеемся, не будут препятствиями, чтобы мы перешли через, мы надеемся, краткий период охлаждения двусторонних отношений. И не жертвовали обоюдными, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации".

О возможности саммита "ядерной пятерки"