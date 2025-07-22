Возможность "прорыва" на переговорах с Украиной, сроки урегулирования конфликта, а также "охлаждение" отношений с Азербайджаном стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин 22 июля встретится в Кремле с министром юстиции Константином Чуйченко.
О переговорах с Украиной
- В Кремле надеются, что новый раунд прямых российско-украинских переговоров пройдет на этой неделе: "Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам".
- Кремль не рассчитывает "на прорывы из разряда чудес" на переговорах в Стамбуле: "Вряд ли это возможно в нынешней ситуации".
- Обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева станет темой переговоров в Стамбуле: "Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда".
- Москве и Киеву "сначала предстоит много поработать", прежде чем обсуждать перспективы встреч на высоком и высшем уровнях.
- Кремль исходит из того, что Киев по-прежнему не отменил запрет на переговоры с Путиным: "Справедливости ради [следует отметить, что] этот запрет еще действует. Это очевидный факт".
- Россия на украинском треке намерена добиваться обеспечения своих интересов и выполнения поставленных задач.
- Кремль считает невозможным оценивать потенциальные сроки украинского урегулирования: "Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки [выхода на договоренности об урегулировании]. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными".
Об отношениях с Азербайджаном
- Москва и Баку "расходятся во мнениях" по Украине: "Вместе с тем эти разногласия, мы надеемся, не будут препятствиями, чтобы мы перешли через, мы надеемся, краткий период охлаждения двусторонних отношений. И не жертвовали обоюдными, обоюдовыгодными интересами в угоду сиюминутной ситуации".
О возможности саммита "ядерной пятерки"
- Почвы для проведения саммита "ядерной пятерки" сейчас нет: "Мы видим линию на эскалацию напряженности, на милитаризацию, в том числе, на ядерную. Наши соответствующие ведомства отслеживают развитие событий в этой области и формулируют задачи для обеспечения нашей безопасности на фоне происходящего".