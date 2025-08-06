Спецпосланник Вашингтона по Украине Стивен Уиткофф провел в среду с президентом России Владимиром Путиным встречу, о которой впоследствии доложил главе американской администрации Дональду Трампу. В Вашингтоне и Москве назвали переговоры продуктивными и полезными, при этом президент США заявил о "хороших шансах" на встречу лидеров в самое ближайшее время.

ТАСС собрал главное, что известно о результатах челночной дипломатии Уиткоффа к этому часу.

Обмен сигналами

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Уиткофф провели "весьма полезный и конструктивный разговор", в ходе которого Россией "по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы". "Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", - добавил он.

По словам Ушакова, стороны также обсудили "перспективы возможного развития стратегического сотрудничества".

Не прорыв, но работа идет

Трамп на встрече с журналистами в Белом доме назвал переговоры в Москве "очень продуктивными", однако подчеркнул, что считает их не прорывом, а частью долгой работы. Комментируя возможность проведения встречи с Путиным и Владимиром Зеленским, он сообщил о "хороших шансах" на то, что она состоится "очень скоро".

"И есть очень хорошие шансы на то, что мы сможем завершить этот раунд, завершить этот путь", - добавил Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине. Строить прогнозы о том, когда завершится конфликт, он не стал, выразив надежду, что скажет об этом "в течение недель, возможно, раньше".

При этом агентство Reuters и газета The New York Times ранее сообщили о намерении американского лидера встретиться с российским коллегой и Зеленским уже на следующей неделе. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox Business отметил, что сначала надо сблизить позиции сторон, иначе "никакого толка от этой встречи не будет".

Больше санкций

Президент США подтвердил, что поставленные им для достижения договоренностей сроки, которые он уже сдвигал, истекают. В то же время Трамп не упомянул возможные санкции или другие последствия для России в случае, если согласия не будет достигнуто за это время, сместив акцент на идущий переговорный процесс.

Вместо этого он пригрозил множеством "вторичных санкций" против торговых партнеров РФ, включая Китай. Говоря о пошлинах в отношении Индии, он допустил, что в будущем они могут быть отменены, если будет достигнут прогресс по Украине.

США лучше понимают РФ

Как заявил госсекретарь США, благодаря состоявшейся в среду встрече у Вашингтона "есть лучшее понимание условий, при которых Россия готова закончить войну".

"Теперь нам предстоит сравнить это с тем, что готовы предпринять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь, конечно, украинцы", - добавил он. Говоря о дальнейших шагах, Рубио отметил, что "в какой-то момент" должны прекратиться боевые действия.

Госсекретарь не исключил, что в ближайшие дни лидеры РФ и США могут созвониться, но "пока ничего не запланировано".