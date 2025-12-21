Статья

Владимир Путин и тайна одного слова: итоги недели

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

Основное внимание на этой неделе было приковано к мероприятию с символичным названием "Итоги года с Владимиром Путиным". На совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции глава государства 4,5 часа отвечал на вопросы, волнующие россиян — и не только их.

Но в графике президента за последние семь дней было много и других событий. ТАСС собрал главное из них.

Инициатива — за нами

Итоги года на этой неделе подводили не только в целом, но и по отдельным сферам. В среду Путин приехал в Министерство обороны, где выступил на расширенном заседании коллегии.

"Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта", — подчеркнул верховный главнокомандующий.

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Российские войска "уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника". В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные ВСУ в свои укрепрайоны. И это при том, что "за спиной киевского режима потенциал стран - членов крупнейшего в мире военно-политического блока, НАТО", указал Путин.

Европейские подсвинки

Напомнил Путин и о том, зачем Запад развязал эту войну. Прежняя администрация США надеялась, что "за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, а "европейские подсвинки" тут же включились в эту работу".

Слово "подсвинки" из уст президента сразу же стало вирусным. Материалы с меткой метафорой оказались в списке самого читаемого у россиян, а на большой пресс-конференции к этому термину возвращались несколько раз. Путин, кстати, тогда объяснил, что никого конкретно не имел в виду — скорее подразумевал "неопределенную группу лиц", как говорят юристы.

© Михаил Терещенко/ ТАСС

А вот для переводчиков это слово стало не просто гвоздем программы, а, скорее, загвоздкой. Западные СМИ пробовали разные формулировки, пытаясь уловить нужную тональность. Были и "европейские свиньи", и "хрюшки", и "поросята". На официальном же сайте Кремля "подсвинков" перевели как swine underlings, что-то вроде "хряков-приспешников".

И настоящие герои

На контрасте с ними — герои, защищающие Родину. В среду Путин вручил медали "Золотая Звезда" бойцам СВО, удостоенным звания Героя России за освобождение Северска. "Значимый для нас русский город", — подчеркнул президент, комментируя эту победу. Благодаря мужеству и самоотверженности российских солдат и офицеров "открыты возможности для дальнейшего наступления, для продвижения войск на самых ответственных рубежах и направлениях", указал верховный главнокомандующий.

Президент РФ Владимир Путин и старший лейтенант Наран Очир-Горяев © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

На коллегии Минобороны в тот же день президент говорил и о других героях — о врачах,"которые делают порой невозможное, чтобы спасти бойцов и после лечения вернуть их в строй".

А в субботу Путин поздравил с профессиональным праздником работников органов безопасности. Их глава государства благодарил за "четкую и слаженную работу в любой, самой сложной обстановке, за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз".

Единая страна

Своим чередом продолжаются встречи по региональному и отраслевому развитию, партийной деятельности. В понедельник Путин принял в Кремле секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева. Здесь тема СВО тоже продолжилась — много говорили о вовлечении ветеранов боевых действий в избирательные кампании, об инициативах по поддержке бойцов и их семей. "Я думаю, поскольку приходят люди, которые сами воевали, — они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле", — заметил Путин.

Во вторник на докладе у президента был глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Разговор начался с медицинской темы (в части успехов региона), а продолжился — смежной спортивно-туристической. "Впереди зимний период, лыжи", — напомнил президент, обсуждая с Коковым поток туристов в Приэльбрусье.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

А в четверг в повестке президента был и другой предновогодний "инвентарь" — санки. Каждый год Путин участвует в благотворительной "Елке желаний" и исполняет мечты нескольких детей. В этот раз одним из трех счастливчиков оказался пятилетний Тимур Рясной из ХМАО, загадавший попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

Вместе с мамой Тимур приехал в Москву, где воплотил свою мечту. Чтобы узнать о его впечатлениях, Путин лично позвонил мальчику. И заодно спросил, что же загадано Деду Морозу в канун праздников. Новогодним желанием оказались санки. Путин уверен: они у Тимура обязательно появятся. Но, посоветовал президент, "водить" их нужно с учетом навыков, полученных в ДПС.

Без отдыха

Хотя предновогодних элементов в графике президента становится все больше, работа не заканчивается даже в выходные. Сегодня, прямо в воскресный день, в Санкт-Петербурге стартует традиционный неформальный саммит СНГ и ЕАЭС — он всегда проводится в последних числах декабря. В эти часы у Путина идет серия двусторонних встреч, а дальше ожидаются заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком и широком составе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

Саммит плавно перетечет на будние дни — завтра общение продолжится уже по линии СНГ. Но и дальше передышки не будет. Президенту предстоит насыщенная неделя, включающая совещание по государственной программе вооружений и заседание Госсовета, анонсировал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Трудиться Путин будет даже в январские праздники, говорил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: "У него же нет выходных в общечеловеческом понимании. Он все равно работает постоянно".