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Что известно о смертельном ДТП под Сочи
Что известно о смертельном ДТП под Сочи
Что известно о смертельном ДТП под Сочи
Что известно о смертельном ДТП под Сочи
Что известно о смертельном ДТП под Сочи
ДТП с двумя автомобилями в Сочи

Что известно о смертельном ДТП под Сочи

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Вечером 9 октября под Сочи столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погиб один человек, еще несколько получили травмы. В числе пострадавших оказалась телеведущая Ксения Собчак.

ТАСС собрал все, что известно об инциденте.

  • Авария произошла на автомобильной дороге Адлер - "Альпика сервис". По предварительной версии, водитель Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.
  • В результате аварии одна из пассажирок Volkswagen умерла до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля и вторая пассажирка получили травмы различной степени тяжести.
  • Водителя Volkswagen доставят на вертолете в одну из краснодарских клиник, где ему должны сделать операцию.
  • Ксения Собчак находилась в Mercedes. Она сообщила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы, но отказалась от госпитализации. По словам журналистки, за рулем находился не ее водитель.
  • По словам директора Собчак Кирилла Суханова, телеведущая и ее сопровождающие "не опаздывали на самолет и задачи ехать быстрее, нарушать правила ПДД водителю не ставили".
  • Журналистка пообещала оказать помощь семье погибшей и пострадавшим.
  • По факту аварии возбудили уголовное дело. Полиция вызвала на допрос в Москву в качестве свидетелей всех пассажиров автомобиля Mercedes, в том числе Собчак.
  • Водитель Mercedes признал, что выехал на полосу встречного движения. 11 октября Адлерский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
  • Расследование уголовного дела в отношении предполагаемого виновника ДТП взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД России.
Теги
РоссияСобчак, Ксения АнатольевнаДТП с двумя автомобилями в Сочи
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