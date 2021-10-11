Что известно о смертельном ДТП под Сочи

Вечером 9 октября под Сочи столкнулись автомобили Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погиб один человек, еще несколько получили травмы. В числе пострадавших оказалась телеведущая Ксения Собчак.
ТАСС собрал все, что известно об инциденте.
- Авария произошла на автомобильной дороге Адлер - "Альпика сервис". По предварительной версии, водитель Mercedes во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.
- В результате аварии одна из пассажирок Volkswagen умерла до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля и вторая пассажирка получили травмы различной степени тяжести.
- Водителя Volkswagen доставят на вертолете в одну из краснодарских клиник, где ему должны сделать операцию.
- Ксения Собчак находилась в Mercedes. Она сообщила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы, но отказалась от госпитализации. По словам журналистки, за рулем находился не ее водитель.
- По словам директора Собчак Кирилла Суханова, телеведущая и ее сопровождающие "не опаздывали на самолет и задачи ехать быстрее, нарушать правила ПДД водителю не ставили".
- Журналистка пообещала оказать помощь семье погибшей и пострадавшим.
- По факту аварии возбудили уголовное дело. Полиция вызвала на допрос в Москву в качестве свидетелей всех пассажиров автомобиля Mercedes, в том числе Собчак.
- Водитель Mercedes признал, что выехал на полосу встречного движения. 11 октября Адлерский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
- Расследование уголовного дела в отношении предполагаемого виновника ДТП взяло на контроль руководство Следственного департамента МВД России.