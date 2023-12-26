Ракетный удар по Феодосии и задержание главы Кургана. Главные события 26 декабря

Ракетный удар ВСУ по Феодосии

Украинская авиация атаковала порт Феодосии. В результате ракетного удара один человек погиб, четверо ранены. В Минобороны РФ сообщили, что повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". Ведомство также заявило, что два самолета Су-24, которые атаковали Феодосию, удалось сбить примерно в 125 км северо-восточнее Николаева.

Задержание главы Кургана

Правоохранительные органы задержали главу Кургана Елену Ситникову. Причины не уточняются.

Объявление в розыск экс-депутата Госдумы Гудкова и командующего Воздушными силами ВСУ

МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом). В отношении него ранее возбудили уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ. В уголовный розыск объявили также командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Его заочно обвиняют в теракте после атаки беспилотников на территорию РФ. В базу розыска МВД включили также создателя "Масяни" Олега Куваева и автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признаны в РФ иноагентами).

Заочный арест журналистки Маши Гессен

Басманный суд заочно арестовал журналистку Машу Гессен по делу о фейках о ВС РФ. Причиной уголовного дела стал видеоролик на YouTube, размещенный на канале "Вдудь". В интервью она сообщила недостоверную информацию о якобы имевших место преступлениях военнослужащих российской армии в Буче.

Четыре дела ФАС в отношении производителей яиц

ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей яиц из-за роста цен. Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое управления антимонопольного ведомства выявили повышение цен в октябре от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.