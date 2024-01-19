Пожар на брянской нефтебазе и создание "линии обороны" у границ с РФ. Главное за 19 января

Пожар на нефтебазе в Брянской области

Средства ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Брянской областью. При уничтожении он сбросил боеприпас на нефтебазу в городе Клинцы, произошло возгорание. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, горят четыре резервуара с бензином. В целях безопасности жителей частного сектора рядом с нефтебазой эвакуировали к родственникам и в пункт временного размещения.

Создание странами Балтии "линии обороны" на границе с Россией

Минобороны Эстонии сообщило о достижении договоренности с Латвией и Литвой по созданию на границе с Россией "линии обороны". Ее намерены проложить вдоль восточной границы. Власти Эстонии также намерены построить приблизительно 600 бункеров для обороны от якобы возможной угрозы со стороны РФ.

Арест главы узбекского землячества

Суд в Москве арестовал главу узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова по делу о разжигании розни. В ходе допроса Баратов не признал вину. Дело возбудили после его поста в соцсетях, где он называет участников СВО "петухами" и говорит, что его задевает термин "русский".

Запрос срока лишения свободы для Дарьи Треповой

Гособвинение запросило для Дарьи Треповой 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима по делу о теракте в петербургском кафе. Дмитрию Касинцеву, которого обвиняют в укрывательстве Треповой, попросили назначить 1 год и 10 месяцев. Прокурор также запросил до приговора изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Потерпевшие по делу о теракте заявили к Треповой и другим фигурантам иски на общую сумму в 50 млн рублей. Часть средств они просят взыскать солидарно с нескольких фигурантов.

Вызов посла Франции в МИД РФ

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызывали в МИД России в связи с уничтожением ВС РФ французских наемников в Харькове. Дипломат пробыл в министерстве порядка 45 минут и покинул его без комментариев для прессы. В МИД РФ подчеркнули, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, и выразили надежду, что к общественности страны пробьется информация о масштабах вовлеченности республики в украинский конфликт. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем пленарном заседании депутаты намерены обратиться к парламенту Франции по вопросу направления граждан республики наемниками на Украину.