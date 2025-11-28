РБК-Украина: по итогам обысков у Ермака никому пока не предъявили обвинений

Агентство отмечает, что обыски продолжаются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ни одному лицу не было предъявлено обвинение после обысков Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, следственные действия продолжаются. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

"НАБУ и САП [Специализированная антикоррупционная прокуратура] на основании постановления следственного судьи ВАКС [Высшего антикоррупционного суда] провели обыски у руководителя офиса [Зеленского]. О подозрении ни одному лицу не сообщали. Следственные действия продолжаются", - отмечает источник агентства.

При это, как отмечает местное издание "Страна", "это не означает, что его [обвинение] не вручат позже". Также издание подчеркивает, что другие украинские СМИ утверждают, что НАБУ все же готовится предъявить Ермаку обвинение. Первым об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Источник этой информации депутат не привел.

В пятницу стало известно, что НАБУ пришло с обысками к Ермаку в рамках расследования. Сам Ермак позже подтвердил, что обыски проходят в его квартире. Корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер информировал, что обыски у Ермака проходят в рамках операции "Мидас".

10 ноября украинские антикоррупционные ведомства объявили о проведении операции "Мидас" по раскрытию крупных злоупотреблений в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого теперь отправили в отставку, и в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится Зеленскому другом и кумом. Сам Миндич, которого называют "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках под псевдонимом Али-Баба.