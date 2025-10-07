Статья

В рейтинге ФИФА рост и фанатов прирост: зачем наша сборная играет со слабыми

О нужности матчей национальной команды в период отстранения — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной России © Михаил Синицын/ ТАСС

К товарищеским играм сборной России в последние несколько лет принято относиться иронично-снисходительно. В том числе из-за матчей с не самыми рейтинговыми командами. Но это в корне неверно. Почему — объясняет корреспондент ТАСС Роман Шлуинский.

Почему был такой слабый старт?

Начнем с того, что Российскому футбольному союзу (РФС) три года пришлось фактически с нуля выстраивать систему поиска соперников. Ситуация осложнялась тем, что у всех сильных сборных календарь официальных соревнований формируется очень заблаговременно. В 2022 году РФС нашел только трех соперников для сборной России, все они представляли Азиатский регион и были далеко не самыми рейтинговыми. Поначалу не радовали болельщиков ни результаты, ни игра — футболисты просто не привыкли к таким условиям. Итого: победа над сборной Киргизии (2:1), ничьи с командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0), которая на тот момент не была так известна, как сейчас — после квалификации на чемпионат мира 2026 года. Главный тренер сборной России Валерий Карпин тогда четко выделил основную задачу — посмотреть резерв команды. И на поле стало появляться много новых молодых футболистов, которых рассматривали на перспективу. Было введено и возрастное ограничение: футболистов старше 30 лет, которые уже знают все требования и играли за сборную, "обкатывать" никакого смысла не было.

Далее процесс пошел более бодро. В 2023 году состоялись матчи с Кенией (2:2) и Кубой (8:0), а также командами Ирана (1:1) и Камеруна (1:0) из топ-60 рейтинга Международной федерации футбола. В 2024-м россияне сыграли два запоминающихся матча. Выиграли у сербов (4:0), самых сильных из всех соперников, и у Брунея (11:0), установив рекорд по голам. Сильный соперник был найден и в этом году — россияне сыграли с командой Нигерии (1:1), правда, игра получилась не очень четкой. Осенью сборной России предстоит сразиться с командами Ирана, Чили, Боливии и Перу, которые в целом считаются весьма крепкими коллективами.

А что же с рейтингом ФИФА?

Это еще один очень важный момент. Какие бы соперники ни были, игры с ними дают возможность сборной России набирать очки в рейтинге Международной федерации футбола. То есть российские футболисты играют не просто так, а с выгодой для сборной. РФС не удалось договорился по рейтингам только в трех матчах, все остальные принесли очки.



А рейтинг ФИФА — это перспектива на будущее: он показывает силу сборной, по нему формируется состав корзин для жеребьевки на международные турниры. Сборная России назло конкурентам даже умудряется в нем подниматься. Сейчас она располагается на, мягко говоря, не самой плохой 33-й позиции.

То есть уровень футболистов растет?

На этот вопрос, к сожалению, нельзя ответить точно, потому что официальных соревнований, чтобы проверить себя с сильнейшими, пока нет. Зато за счет "возрастного ценза" тренерскому штабу удалось проверить много молодых игроков. Уже сейчас есть Матвей Кисляк и Алексей Батраков, которые отлично представляют молодежь и имеют перспективу уехать играть в Европу.

И пусть сборная России не всегда показывает стабильно хорошую игру, но некоторые матчи ей действительно удаются. Например, состав команды в сентябре Карпин назвал сильнейшим.

Ну а болельщикам-то интересно?

Люди привыкли к формату матчей сборных. Флаг, гимн, единение. Конечно, не у всех болельщиков нынешние соперники России вызывают интерес, но массовый зритель просто хочет увидеть и поболеть за национальную команду. В нынешней есть и известные футболисты, и интересный тренер. РФС приучил, что матчи сборной России являются праздником — перед ними устраивается насыщенная развлекательная программа, в которой обязательно есть "изюминка". Например, в сентябре после матча с иорданцами (0:0) выступил Михаил Шуфутинский.

Зачем играть в Москве?

Незачем! В столице находится сердце всех стадионов страны — "Лужники", но товарищеские матчи, увы, не настолько привлекательны для москвичей, чтобы заполнить арену. Скорее всего, это связано с обилием футбола в Москве — четыре команды Мир — Российской премьер-лиги, которые также играют в Фонбет — Кубке России. В регионах же (а кое-где болельщики не видели большого футбола годами) игры собирают полные стадионы, какой бы ни был матч — всегда аншлаг. Приезд сборной России является особенным праздником, все ждут известных игроков. Кроме того, так удается задействовать стадионы, построенные к чемпионату мира. Одним из таких является "Волгоград-Арена", где пройдет встреча с Ираном.