Обыски у биатлониста Логинова и его тренера в Италии. Главное

В 2014 году в пробах биатлониста был найден эритропоэтин — один из самых тяжелых видов запрещенных веществ. Случайно в организм он попасть не может, исключительно с помощью инъекций. Логинов утверждал, что не применял препарат.

Вину спортсмен тогда так и не признал.

Тренеры и руководители федерации, которые в то время работали со сборной, также не дали никаких внятных объяснений.

Это создало атмосферу недоверия к спортсмену со стороны его конкурентов.