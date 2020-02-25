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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии

Обыски у биатлониста Логинова и его тренера в Италии. Главное

Александр Логинов
© AP Photo/Matthias Schrader
О скандале на чемпионате мира — в материале ТАСС

На чемпионате мира в Антхольце победу Александра Логинова сначала омрачили соперники, припомнив ему допинговое прошлое, а после — итальянские полицейские, которые ворвались к нему в гостиничный номер с обыском за несколько часов до эстафетной гонки.

На последний старт турнира Логинов уже не вышел. Теперь он грозит завершением карьеры.

Предыстория

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В 2014 году в пробах биатлониста был найден эритропоэтин — один из самых тяжелых видов запрещенных веществ. Случайно в организм он попасть не может, исключительно с помощью инъекций. Логинов утверждал, что не применял препарат.

Вину спортсмен тогда так и не признал.

Тренеры и руководители федерации, которые в то время работали со сборной, также не дали никаких внятных объяснений.

Это создало атмосферу недоверия к спортсмену со стороны его конкурентов.

Обыски

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22 февраля итальянская полиция в шесть утра прибыла в отель сборной России, чтобы провести обыски. 

Ордер на обыск был выписан на имя Логинова и личного тренера россиянина Александра Касперовича. Итальянская полиция обыскала номера и автомобили россиян. У биатлониста изъяли ноутбук и телефон, у тренера была обнаружена чужая аккредитация.

Подмену аккредитации обнаружили в Международном союзе биатлонистов (IBU), уведомив об этом итальянскую полицию.

Как заявил журналистам Касперович, он не собирался использовать чужую аккредитацию в корыстных целях.

Предполагалось, что тренер мог провозить на чемпионат мира запрещенные препараты. Логинова же это дело пока что касается лишь косвенно - подопечные тренеров, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил, также попадают под подозрение.

Распространение допинга в Италии уголовно наказуемо. По этой причине силовики и действовали так дерзко — ворвались к подозреваемым в самый неожиданный для них момент, чтобы у тех не было возможности скрыть улики.

Будущее

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Против Касперовича и Логинова в Италии было возбуждено уголовное дело. Однако это не помешало им покинуть страну — оба уже находятся в России.

Если в изъятых при обыске вещах не будет найдена компрометирующая их информация, за неимением доказательств дело будет прекращено еще до суда.

Что будет дальше с карьерой Логинова, пока неизвестно. Спортсмен снялся с последней гонки чемпионата мира, но при этом должен выступить на этапе Кубка мира в Чехии.

Артем Кузнецов

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Обыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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