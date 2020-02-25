Обыски у биатлониста Логинова и его тренера в Италии. Главное

На чемпионате мира в Антхольце победу Александра Логинова сначала омрачили соперники, припомнив ему допинговое прошлое, а после — итальянские полицейские, которые ворвались к нему в гостиничный номер с обыском за несколько часов до эстафетной гонки.
На последний старт турнира Логинов уже не вышел. Теперь он грозит завершением карьеры.
Предыстория
В 2014 году в пробах биатлониста был найден эритропоэтин — один из самых тяжелых видов запрещенных веществ. Случайно в организм он попасть не может, исключительно с помощью инъекций. Логинов утверждал, что не применял препарат.
Вину спортсмен тогда так и не признал.
Тренеры и руководители федерации, которые в то время работали со сборной, также не дали никаких внятных объяснений.
Это создало атмосферу недоверия к спортсмену со стороны его конкурентов.
Обыски
22 февраля итальянская полиция в шесть утра прибыла в отель сборной России, чтобы провести обыски.
Ордер на обыск был выписан на имя Логинова и личного тренера россиянина Александра Касперовича. Итальянская полиция обыскала номера и автомобили россиян. У биатлониста изъяли ноутбук и телефон, у тренера была обнаружена чужая аккредитация.
Подмену аккредитации обнаружили в Международном союзе биатлонистов (IBU), уведомив об этом итальянскую полицию.
Как заявил журналистам Касперович, он не собирался использовать чужую аккредитацию в корыстных целях.
Предполагалось, что тренер мог провозить на чемпионат мира запрещенные препараты. Логинова же это дело пока что касается лишь косвенно - подопечные тренеров, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил, также попадают под подозрение.
Распространение допинга в Италии уголовно наказуемо. По этой причине силовики и действовали так дерзко — ворвались к подозреваемым в самый неожиданный для них момент, чтобы у тех не было возможности скрыть улики.
Будущее
Против Касперовича и Логинова в Италии было возбуждено уголовное дело. Однако это не помешало им покинуть страну — оба уже находятся в России.
Если в изъятых при обыске вещах не будет найдена компрометирующая их информация, за неимением доказательств дело будет прекращено еще до суда.
Что будет дальше с карьерой Логинова, пока неизвестно. Спортсмен снялся с последней гонки чемпионата мира, но при этом должен выступить на этапе Кубка мира в Чехии.
Артем Кузнецов