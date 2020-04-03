Как перенос ЧМ по фигурному катанию скажется на календаре нового сезона

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в заключительную часть нынешнего сезона в фигурном катании. Чемпионат мира в Монреале — кульминация всех усилий спортсменов и тренеров за последние полгода — перенесен на неопределенный срок. При этом Международный союз конькобежцев (ISU) отметил, что провести турнир все же возможно, но не раньше октября нынешнего года. Это означает, что мировое первенство фактически переносится на следующий сезон, так что серьезные изменения в его календаре неизбежны.

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Многие спортивные функционеры, включая вице-президента ISU Александра Лакерника, высказывают предположение, что организовать турнир осенью будет чрезвычайно сложно. И все же пока что ISU от проведения чемпионата мира по фигурному катанию — 2020 не отказался. Провести чемпионат до старта Гран-при Один из немногих вариантов, не предполагающих тотальных перемен в существующем макете календаря, — проведение турнира за пару недель до старта серии Гран-при. ISU сказал "не раньше октября"? Вот и пожалуйста. Ответ на вопрос "а почему не в самом начале месяца?" не прямо очевиден, но все же он на поверхности. Некоторым фигуристам из числа участников чемпионата мира уже 23 октября предстоит выступать на этапе Гран-при в США. А так как Монреаль все еще сохраняет за собой статус города — организатора мирового первенства, страшнейший джетлаг путешественникам по маршруту Канада — Европа/Азия — США обеспечен. К тому же нельзя забывать и о двухнедельном карантине, который ждет, к примеру, всех российских фигуристов по возвращении из Монреаля. А это значит, что раньше конца октября — начала ноября они ни на какие этапы поехать не смогут. Конечно, вряд ли осенью проблема пандемии коронавируса будет такой же острой, как сейчас, да и самоизоляция к тому времени уже может стать необязательной. Но пока ничего нельзя исключать.

Вполне логично выглядит вариант, при котором фигуристы после выступления на чемпионате мира на короткое время задержатся в Северной Америке для участия в Гран-при, а уже потом разъедутся по домам. Вопрос тренировок между соревнованиями остается дискуссионным: едва ли организаторам удастся выделить каждому спортсмену достаточное для подготовки количество времени как на льду, так и вне его. Впрочем, если к старту мирового первенства карантинные меры уже будут сняты, точные сроки проведения турнира перестанут быть принципиальными. Тем более что в этом сценарии есть более насущные проблемы. Перераспределение квот для сборных в сложившихся условиях не представляется возможным, так что, вероятнее всего, на перенесенном чемпионате мира команды будут представлены тем же количеством участников, что и весной. Что же касается конкретных фамилий, то здесь все интереснее. Согласно правилам ISU, сборные имеют право на две замены в видах, где у них по две или три квоты, и российская команда как раз из таких. И воспользоваться этим правом — на самом деле не такая уж и плохая идея, ведь спортсмены страдают от переноса чемпионата мира в наибольшей степени. Во-первых, они будут очевидно больше уставать. Лишний старт в самом начале сезона идет на пользу, когда перед тобой цель — подготовиться к более важным соревнованиям. Но что делать, если это не просто "Челленджер", а самый настоящий чемпионат мира? Выходит, фигуристы, толком не успев "вкатиться" в сезон, должны будут в начале осени выйти на пик формы и постараться продержать планку еще несколько месяцев. Высока вероятность, что для некоторых это обернется преждевременной физической и психологической утомляемостью, что в свою очередь может помешать успешно выступить в серии Гран-при и на национальных первенствах или даже закончиться травмами. Так что вполне может быть так, что федерации поберегут основной состав и отправят на чемпионат мира в наиболее "спокойных" для себя видах ближайший резерв. Подобный поворот событий вряд ли придется по вкусу многим фигуристам, особенно в женском одиночном катании, где пик возможностей спортсменок порой исчисляется парой сезонов. Однако рациональное зерно в этом все-таки есть, ведь для лидеров самое главное — во всеоружии подойти к чемпионату мира — 2021, на котором будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры.

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Во-вторых, программы. Да-да, это на самом деле тоже проблема. Обычно перед тем, как выйти с новыми постановками на Гран-при, фигуристы "обкатывают" их на турнирах категории Б или же "Челленджерах", параллельно добирая баллы в международном рейтинге. В классификации ISU существует так называемое ядро из пяти соревнований этого типа, среди которых "Небельхорн Трофи" в Германии, "Финляндия Трофи", Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе, один турнир на территории США или Канады (International Classic и "Осенняя классика" соответственно) в зависимости от договоренности местных федераций и "Золотой конек Загреба" в Хорватии. Все они, за исключением последнего, традиционно проводятся в период с сентября по начало октября. Но Германия, к примеру, на текущий момент входит в топ-5 стран мира по количеству инфицированных коронавирусом, США и вовсе в лидерах, в Словакии ожидают пика заболеваний к концу лета, а Канада в условиях всемирного экономического кризиса может попросту не потянуть сразу три турнира за столь ограниченный промежуток времени. Вряд ли кто-то удивится, если местные федерации откажутся от "Челленджеров", но даже если ISU и удастся сохранить их, всех желающих поучаствовать они вместить вряд ли сумеют. К указанным пяти турнирам по желанию могут добавиться еще пять, причем для двух есть место в календаре перед стартом Гран-при. Один из них — "Ломбардия Трофи", который из года в год проходит в Бергамо — городе, ощутившем на себе самый тяжелый удар пандемии во всей многострадальной Италии. Проведение соревнований в Бергамо, как и в любом другом населенном пункте страны, будет сродни чуду — на ближайшее время спорт в Италии прочно закрепится в концовке списка ценностей. Календарь "Челленджеров" на предстоящий сезон еще не опубликован, но в нем почти наверняка не окажется ряда привычных глазу турниров. Выходит, что в условиях ограниченного количества соревнований (а на некоторые к тому же не допускаются спортивные пары) для многих фигуристов дебют новых и пока еще "сырых" программ придется на чемпионат мира — старт, который, по идее, требует максимальной готовности и концентрации. Вкупе с дополнительным волнением и несовершенной физической формой это может привести к тому, что монреальское первенство останется в истории как одно из самых неудачных в плане спортивных результатов.

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Противоядием от этого могут послужить старые программы. И здесь уже пострадавшими, пусть и не столь значительно, будут болельщики. Во-первых, на старте сезона спортсменам редко удается избежать ошибок, что непосредственно скажется на прокатах. А во-вторых, просмотр одних и тех же постановок, тем более что некоторые ведущие фигуристы мира, среди которых Юдзуру Ханю, Суй Вэньцзин / Хань Цун и Алена Косторная, и в этом сезоне использовали программы прошлых лет, придется по вкусу далеко не всем. В числе тех, для кого чемпионат мира в октябре рискует выйти боком, значатся и национальные федерации. Все вышеперечисленные проблемы могут стать причиной крайне неудачных выступлений фигуристов, что в свою очередь повлечет за собой потерю квот на следующее мировое первенство, где уже будут распределяться олимпийские лицензии. Но даже при таком несовершенстве организовать чемпионат мира по этой модели реально. Спортсмены получат медали престижнейшего турнира и внушительные призовые (некоторые из них — в первый и, быть может, в последний раз в карьере), а ISU с оргкомитетом смогут заработать с продажи билетов, телеправ и рекламы. Наделить канадский этап Гран-при статусом чемпионата мира Звучит странно, но это может сработать. Для спорта такая схема не нова. К примеру, в санном спорте чемпионат Европы проходит в рамках этапа Кубка мира, и спортсмены с тренерами научились с этим жить. В фигурном катании, учитывая незаурядность ситуации, вполне можно в порядке исключения воспользоваться опытом коллег. Две очевидные схемы возможного проведения турнира в таком формате лежат на поверхности. Сложная — расширить соревновательную программу канадского этапа, учредив два параллельных зачета. В одном выступают исключительно участники этапа Гран-при (очевидно, их количество сведется к минимуму), в другом — фигуристы, попавшие в свои сборные на чемпионат мира. Для справедливости начисление очков в зачет Гран-при должно вестись в обеих линиях. Первым такой формат подарит возможность отобраться в финал и заработать на призовых, а вторым… Все то же самое плюс медали мирового первенства.

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Однако данная модель нуждается в целом своде дополнительных правил. К примеру, существует вероятность, что более слабые фигуристы из числа тех, кто в Канаду приедет только на этап, обойдут в борьбе за финал участников чемпионата мира, оказавшихся чуть ниже из-за более высокого уровня конкуренции. Повышенный коэффициент начисления очков для мирового первенства мог бы разрешить противоречия, но определить, по какой формуле его рассчитывать, — задача не менее трудная. Что же до организаторов, то с финансовой точки зрения они от этого только выиграют. Перенос этапа Гран-при из Оттавы в Монреаль с одновременным проведением двух турниров и упрощенной логистикой позволит канадской федерации сэкономить, а возможность продавать отдельным пакетом билеты/права на трансляции и площадку для рекламы на Гран-при и чемпионат мира станет еще и приятным бонусом. Вторая схема намного проще — в порядке исключения пригласить на этап в Канаде всех действительных участников чемпионата мира, преодолевших технический минимум для участия в турнире, без оглядки на мировой рейтинг. И без всяких дополнительных разделений устроить состязания в классическом формате мирового первенства. Так в чем же проблемы? Хотелось бы начать фразу с вводной конструкции "Справедливости ради", да только именно в ней и загвоздка — в справедливости. А точнее, в ее отсутствии. Участие в турнире всех без исключения ведущих фигуристов мира создаст хаос с отбором в финал Гран-при. К примеру, россиянок Алену Косторную, Александру Трусову и Анну Щербакову развели по разным этапам, фактически дав каждой из них гарантированную путевку в итоговый турнир серии. Здесь же под удар попадут все, кроме победителей. И никаких шансов подстраховаться — ошибка на следующем этапе может стать фатальной. Кроме того, нельзя забывать и о деликатном вопросе распределения призовых. Не совсем ясно, каков в итоге будет их размер (на чемпионате мира "одиночник"-победитель получает $64 тыс., на этапе Гран-при — $18 тыс. Кроме того, на мировом первенстве призовые получают первые шесть мест, на Гран-при — пять), а также то, как финансово стимулировать фигуристов вне мировой топ-5, для которых участие в Гран-при — на секунду, коммерческой серии турниров — является одним из источников заработка.

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В остальном же плюсы и минусы у этого варианта схожи с предыдущим. Только спортсменам не придется тратить силы на еще один дополнительный турнир. Что же до ISU, то для них этот вариант создаст как минимум одну проблему. С учетом того, что фигурист не может заявляться более чем на два этапа серии в сезоне, концентрация звезд на канадском этапе гарантированно снизит общий уровень участников на остальных, что в свою очередь скажется как на их престиже, так и на доходах. Отменить финал Гран-при или провести чемпионат мира параллельно с ним Вероятно, это самый гуманный вариант по отношению к фигуристам и единственный, при котором им не придется форсировать летнюю подготовку. В первом случае финал Гран-при просто заменяется чемпионатом мира в календаре. И все, никаких дополнительных метаморфоз. Что же касается определения победителей, то здесь неплохо сработает регламент Кубков мира в биатлоне и лыжных гонках. Всех призеров расставят по местам результаты этапов Гран-при — от медалей до лучшей суммы набранных баллов. В зависимости от итогового положения и будут выплачиваться призовые, выделенные на финал. Таким образом, коммерческая серия соревнований выполнит свое прямое назначение. Что же до самого титула, то финал Гран-при все же не самый статусный турнир сезона, так что конкретный критерий расстановки фигуристов в тройке призеров не столь важен.

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