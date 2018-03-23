ЦБ в условиях низкой инфляции уже в 2018 году завершит цикл снижения ключевой ставки

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Рита Шпилевская/. Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%, так же, как и на предыдущем заседании, шаг снижения составил на 25 б.п. - решение регулятора в основном было обусловлено рекордно низкой инфляцией. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что ЦБ видит потенциал для снижения в дальнейшем, но регулятор планирует завершить цикл снижения в 2018 году.

"Уровень ставки постепенно приближается к тому диапазону, который мы обозначили как нейтральный - то есть такой, где денежно-кредитная политика не способствует ни снижению, ни ускорению инфляции относительно целевого уровня. Напомню, что сейчас мы его оцениваем в 6-7% для ключевой ставки", - сказала она в ходе брифинга по итогам совета директоров в пятницу.

Глава ЦБ отметила, что регулятору еще предстоит "нащупать" тот уровень ключевой ставки, при котором можно было сказать, что закончился цикл ее снижения. "И мы будем смотреть прежде всего, как спрос, кредит, инфляция, экономика в целом будут реагировать на то снижение ставки, которое мы уже сделали. Мы видим, что сейчас еще есть потенциал для снижения ключевой ставки. Мы рассчитываем завершить переход к нейтральной политике в этом году. При этом в дальнейшем наша оценка диапазона нейтральной ставки может меняться от тех или иных факторов", - отметила Набиуллина.

Председатель Банка России пояснила, что после завершения цикла снижения ключевой ставки в дальнейшем индикатор может меняться как вверх, так и вниз в зависимости от динамики инфляции, экономической активности и их прогноза. "При этом в ситуации, когда инфляция стабилизируется вблизи 4%, а экономика будет расти примерно темпами, близкими к потенциальным, ключевая ставка может достаточно долго оставаться неизменной", - подчеркнула Набиуллина.

Низкая инфляция - новые правила игра

Глава ЦБ в своем выступлении отметила, что текущий уровень инфляции - позитивный фактор, который дает возможность снижать ключевую ставку быстрее, чем планировалось. По ее словам, факторы, которые ранее оценивались в основном как временные, под воздействием ряда структурных изменений приобретают более длительный характер. "Урожай перестал быть первостепенным фактором риска для инфляции в РФ", - отметила Набиуллина, пояснив, что инвестиции в сельское хозяйство и расширение его производственного потенциала снизили зависимость урожая от погодных условий и оказывают сдерживающее влияние на рост продовольственных цен.

При этом глава регулятора указала на то, что низкая инфляция создает новые правила игры для бизнеса и экономики. "Переход к устойчиво низкой инфляции - это структурное изменение. Стабильно низкая инфляция снижает неопределенность для бизнеса и важна для благополучия населения. Кроме того, низкая инфляция задает новые правила игры для ведения бизнеса, создавая стимулы к повышению эффективности, поиску новых конкурентных преимуществ. В конечном счете это должно способствовать более качественному и устойчивому экономическому росту в нашей стране", - сказал она.

По данным ЦБ, годовая инфляция в феврале составила 2,2%. Регулятор ожидает, что во втором квартале индекс потребительских цен достигнет минимумов и может сложиться на уровне 2%, но затем будет приближаться к целевому уровню. По итогам 2018 года она составит 3-4% и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

При этом в случае "застревания" инфляции на уровне 2-2,5%, регулятор намерен принять меры для того, чтобы приблизить показатель к целевым 4%.

Глобальные рынки и протекционизм

Глава финансового мегарегулятора отметила возрастающие риски в связи с ситуацией на глобальных рынках. "В условиях высоких темпов экономического роста и низкой безработицы нормализация денежной политики в США и Еврозоне может происходить быстрее, чем сейчас ожидают участники рынков, и пересмотр ожиданий рынков может сопровождаться всплесками волатильности, как в феврале этого года. Кроме того, нормализация политики приведет к пересмотру премий за срочность и риск, а также к возможной переоценке вверх нейтральных процентных ставок за рубежом. Это может снизить привлекательность вложений в страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия", - сказала она.

Кроме того, Набиуллина отметила, что ЦБ обеспокоен усилением протекционизма в мировой торговле. "Что касается протекционизма, да, мы видим, что риски протекционизма возросли, возросла неопределенность - перерастет это в более серьезную спираль протекционизма, либо в какой-то момент остановится. Но, безусловно, протекционизм, если он будет возрастать, несет риски для мировой торговли и для мирового экономического роста. Мы страна открытая, у нас большая доля межторгового оборота в ВВП, поэтому, конечно, на нас это повлияет. Те меры, которые были приняты, их прямой эффект на российскую экономику очень ограничен, существенно на основные показатели не повлияет. Но, конечно, если риски эти будут возрастать, через канал темпов роста мировой экономики это может повлиять и на Россию", - сказала она.

Макроэкономический прогноз

По итогам заседания совета директоров Банк России также пересмотрел макроэкономический прогноз, несколько улучшив ожидания по нефтяным ценам и ВВП. Так, прогноз средней цены на нефть в 2018 году повышен с $55 баррель до $61 баррель, в 2019 году - с $45 за баррель до $55 за баррель, в 2020 году - с $42 за баррель до $50 за баррель.

При этом глава ЦБ отметила, что курс рубля стал меньше зависеть от изменений цен на нефть. "Существенно снизилось влияние колебаний нефтяного рынка на экономические условия в нашей стране. Мы видим, что курс рубля стал менее чувствительным к ценам на нефть. И масштабы влияния этого фактора на широкий круг потребительских цен снизились", - добавила Набиуллина.

Также регулятор повысил прогнозный интервал по росту ВВП России в 2019 году до 1,5-2% с 1-1,5%, отметив, что такая динамика будет возможна с учетом сохранения текущей структуры экономики.

При этом ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала на 2019 год до $15 млрд с $8 млрд и понизил на 2020 год до $7 млрд с $9 млрд.

Позитивная реакций

Рынок позитивно оценил действия регулятора. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что фонд приветствует очередное снижение ключевой ставки и считает, что низкая инфляция и стабильный курс рубля являются главными условиями для привлечения иностранных инвестиций в стратегические для экономики страны отрасли, в частности инфраструктуру и технологии.

"РФПИ считает, что последовательное снижение процентной ставки создаст макроэкономические условия для реализации задач, поставленных в Послании президента, в частности, задачи по осуществлению технологического прорыва в экономике", - отметил он.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также сообщил ТАСС, что положительно оценивает очередное снижение ставки. "Это уже второе понижение ставки на 25 базисных пунктов с начала года, и мы, безусловно, приветствуем решение Центробанка России. Это дает нам возможность более динамично вкладывать средства в развитие новых проектов, а также модернизацию уже существующих предприятий", - сказал министр.