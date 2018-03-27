Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ряд стран ЕС отказались от высылки российских дипломатов, несмотря на давление Лондона, который без предъявления каких-либо доказательств обвинил Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Некоторые из государств, которые не пошли на конфронтацию с РФ, высказались за продолжение диалога с Москвой, а другие прямо указали на отсутствие доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери.
Решение о массовой высылке российских дипломатов, о котором объявили 26 марта, было принято странами Европы, США, Канадой и Украиной. В общей сложности эти недружественные шаги коснулись более 100 российских дипломатов, причем 60 из них - только в США.
Одной из стран, не присоединившихся к антироссийским мерам, стала Бельгия. Ее премьер Бельгии Шарль Мишель ранее заявлял, что его страна не намерена отзывать посла из России в рамках односторонних мер государств ЕС. "Мы выразили солидарность с Великобританией, мы намерены координировать наши национальные меры. Однако я также считаю, что необходимо поддерживать диалог с Россией, сохранив посла, как это делает сама Великобритания, которая не отзывает посла из Москвы", - сказал он.
Также он блокировал на саммите ЕС 22-23 марта решение о высылке российских дипломатов при ЕС из Брюсселя. По информации газеты Le Soir, в качестве "идеального ответного жеста" было предложено выслать группу российских дипломатов из постпредства РФ при Евросоюзе. Однако премьер Бельгии заявил, что его страна "не может нести в одиночку бремя дипломатического ответа ЕС", поскольку все иностранные дипломаты при международных организациях со штаб-квартирами в Брюсселе формально аккредитованы в Бельгии.
По итогам саммита ЕС Мишель отметил, что страны сообщества договорились координировать национальные ответные меры в связи с "делом Скрипаля". Вместе с тем он указал, что "необходимо поддерживать диалог с Россией, сохранив посла, как это делает сама Великобритания, которая не отзывает посла из Москвы".
После заявлений о высылке российских дипломатов рядом европейских стран канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна, напротив, рассчитывает на поддержание каналов общения с Россией и не собирается высылать сотрудников российских диппредставительств.
"Мы поддерживаем четкую декларацию Европейского совета и решение отозвать посла ЕС из России. Но как нейтральная страна, мы не будем выдворять кого-либо из дипломатов. Более того, мы хотим, чтобы был мост между Востоком и Западом, и чтобы каналы для общения с Россией оставались открытыми", - отметил Курц.
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль 27 марта отметил, что Великобритания и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще не представили 100% доказательств причастности России к делу Сергея Скрипаля, поэтому Австрия на данный момент придерживается отказа от высылки. "Все течет, все изменяется. Эксперты Организации по запрещению химического оружия уже почти восемь дней работают в Лондоне. Идет расследование, и еще не представлено 100% доказательства, что Россия имеет отношение к этому случаю", - сказала Кнайсль в эфире радиостанции О-1, отвечая на вопрос, готова ли Австрия остаться единственной страной, которая не высылает российских дипломатов.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 23 марта также заявил, что ЕС должен сохранять открытыми каналы диалога с Россией. "Мы на саммите [ЕС в Брюсселе] обсуждали европейско-российские отношения, которые являются особенно сложными после покушения в Солсбери, - отметил премьер. - Я подчеркнул, что это дело должно быть расследовано как можно скорее и в сотрудничестве с Россией".
"Я указал, что мы должны быть решительными в этом вопросе, - добавил Ципрас. - В то же время я подчеркнул необходимость всегда сохранять каналы диалога с Россией, мы должны оставлять открытым окно и завершить расследование соответствующей международной организации прежде, чем делать окончательные выводы". По его словам, когда Греция говорит о необходимости сохранения диалога, далекого от логики холодной войны, она этого придерживается.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая 26 марта на заседании Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что для высылки из республики российских дипломатов в связи с делом Скрипаля мало одних только обвинений, не опирающихся на прочные факты.
"Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением [на Скрипаля] стоит Россия", - отметил он. "Мы не будем торопиться [высылать российских дипломатов], - сказал премьер. - Высылку дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза. Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни".
В свою очередь, МИД председательствующей в Совете ЕС Болгарии также отметил, что власти страны не намерены высылать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Кроме того официальный представитель правительства Республики Кипр в ранге министра Продромос Продрому также заявил 26 марта, что страна не будет высылать российских дипломатов.
МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны стран, принявших решение о высылке российских дипломатов, не останется без ответа. В распространенном ведомством в понедельник заявлении был выражен "решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов". "Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери", - говорится в заявлении.
4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь 33-летняя Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.