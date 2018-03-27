Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ряд стран ЕС отказались от высылки российских дипломатов, несмотря на давление Лондона, который без предъявления каких-либо доказательств обвинил Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Некоторые из государств, которые не пошли на конфронтацию с РФ, высказались за продолжение диалога с Москвой, а другие прямо указали на отсутствие доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери.

Решение о массовой высылке российских дипломатов, о котором объявили 26 марта, было принято странами Европы, США, Канадой и Украиной. В общей сложности эти недружественные шаги коснулись более 100 российских дипломатов, причем 60 из них - только в США.

Прагматичность Бельгии

Одной из стран, не присоединившихся к антироссийским мерам, стала Бельгия. Ее премьер Бельгии Шарль Мишель ранее заявлял, что его страна не намерена отзывать посла из России в рамках односторонних мер государств ЕС. "Мы выразили солидарность с Великобританией, мы намерены координировать наши национальные меры. Однако я также считаю, что необходимо поддерживать диалог с Россией, сохранив посла, как это делает сама Великобритания, которая не отзывает посла из Москвы", - сказал он.

Также он блокировал на саммите ЕС 22-23 марта решение о высылке российских дипломатов при ЕС из Брюсселя. По информации газеты Le Soir, в качестве "идеального ответного жеста" было предложено выслать группу российских дипломатов из постпредства РФ при Евросоюзе. Однако премьер Бельгии заявил, что его страна "не может нести в одиночку бремя дипломатического ответа ЕС", поскольку все иностранные дипломаты при международных организациях со штаб-квартирами в Брюсселе формально аккредитованы в Бельгии.

По итогам саммита ЕС Мишель отметил, что страны сообщества договорились координировать национальные ответные меры в связи с "делом Скрипаля". Вместе с тем он указал, что "необходимо поддерживать диалог с Россией, сохранив посла, как это делает сама Великобритания, которая не отзывает посла из Москвы".

"Нейтральная" Австрия

После заявлений о высылке российских дипломатов рядом европейских стран канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна, напротив, рассчитывает на поддержание каналов общения с Россией и не собирается высылать сотрудников российских диппредставительств.

"Мы поддерживаем четкую декларацию Европейского совета и решение отозвать посла ЕС из России. Но как нейтральная страна, мы не будем выдворять кого-либо из дипломатов. Более того, мы хотим, чтобы был мост между Востоком и Западом, и чтобы каналы для общения с Россией оставались открытыми", - отметил Курц.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль 27 марта отметил, что Великобритания и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) еще не представили 100% доказательств причастности России к делу Сергея Скрипаля, поэтому Австрия на данный момент придерживается отказа от высылки. "Все течет, все изменяется. Эксперты Организации по запрещению химического оружия уже почти восемь дней работают в Лондоне. Идет расследование, и еще не представлено 100% доказательства, что Россия имеет отношение к этому случаю", - сказала Кнайсль в эфире радиостанции О-1, отвечая на вопрос, готова ли Австрия остаться единственной страной, которая не высылает российских дипломатов.

Греция против логики холодной войны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 23 марта также заявил, что ЕС должен сохранять открытыми каналы диалога с Россией. "Мы на саммите [ЕС в Брюсселе] обсуждали европейско-российские отношения, которые являются особенно сложными после покушения в Солсбери, - отметил премьер. - Я подчеркнул, что это дело должно быть расследовано как можно скорее и в сотрудничестве с Россией".

"Я указал, что мы должны быть решительными в этом вопросе, - добавил Ципрас. - В то же время я подчеркнул необходимость всегда сохранять каналы диалога с Россией, мы должны оставлять открытым окно и завершить расследование соответствующей международной организации прежде, чем делать окончательные выводы". По его словам, когда Греция говорит о необходимости сохранения диалога, далекого от логики холодной войны, она этого придерживается.

Позиция "новых" европейцев

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выступая 26 марта на заседании Национального совета (парламента) Словакии, заявил, что для высылки из республики российских дипломатов в связи с делом Скрипаля мало одних только обвинений, не опирающихся на прочные факты.

"Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением [на Скрипаля] стоит Россия", - отметил он. "Мы не будем торопиться [высылать российских дипломатов], - сказал премьер. - Высылку дипломатов поддержали 16 из 28 государств Евросоюза. Не сделали такого шага 12 стран, так что мы не одни".

В свою очередь, МИД председательствующей в Совете ЕС Болгарии также отметил, что власти страны не намерены высылать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Кроме того официальный представитель правительства Республики Кипр в ранге министра Продромос Продрому также заявил 26 марта, что страна не будет высылать российских дипломатов.

Реакция МИД РФ на высылку дипломатов

МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны стран, принявших решение о высылке российских дипломатов, не останется без ответа. В распространенном ведомством в понедельник заявлении был выражен "решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов". "Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери", - говорится в заявлении.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь 33-летняя Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.