Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проводит во многом более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник. Такое мнение выразил в интервью журналу "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Что касается внешней политики, то здесь я просто разочарован и вынужден констатировать, что во многих отношениях это продолжение худшего из наследия [Барака] Обамы, даже некоторое ужесточение по ряду аспектов и направлений и той риторики, и той политической линии, которая вызывала на завершающем отрезке пребывания у власти предыдущей администрации проблемы в отношениях с нами и проблемы в отношениях США с другими странами, - отметил дипломат. - То есть на круг получается, что мы имеем преемственность во внешней политике для нас, России, скорее негативную и некоторую пробуксовку <...> в реализации тех лозунгов, предложений, идей и концепций, которые привели, собственно говоря, Трампа к власти".

По словам Рябкова, внутриполитическая программа президента США остается привлекательной для значительной части американцев, "но с точки зрения ее воплощения в конкретных делах все движется не так успешно, насколько хотелось бы Белому дому и исполнительной власти в целом".

"Не сказал бы, что администрация Трампа во многих отношениях проявляет себя как навязывающая США собственную повестку дня, - продолжил он. - Посмотрим, что будет происходить дальше".

В связи с этим замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что Трамп - "человек волевой, самостоятельный и настолько умудренный жизненным опытом, что подобные внутриполитические штормы, наверное, для него если не помеха, то, по крайней мере, не тот набор вопросов, который заставляет задуматься, а правильно ли он поступает".

"Наверное, это не так, - подытожил Рябков. - И мы видим в общем-то, что по некоторым сюжетам находятся формулы и варианты, когда можно сказать, что обеспечивается должная поддержка и большинство, в том числе среди законодателей, но таких вопросов немного, и они не ключевые. Они скорее периферийные. Поэтому пока еще можно сказать, что администрация Трампа находится в процессе становления".

Отношения двух стран не выдержали испытаний

Сергей Рябков также подчеркнул, что Демократическая партия США в своем стремлении ослабить президента-республиканца Дональда Трампа на долгие годы подорвала возможности для восстановления нормальных отношений Москвы и Вашингтона.

"Фактом, который для меня имеет существенное значение, является то, что именно из недр Демократической партии, чей кандидат проиграл на президентских выборах, был выпущен "антироссийский джинн", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "это призрак погони за внешним врагом, который и породил дальше те эффекты, что мы имеем сейчас в виде нового закона, параноидальной, необъяснимой в рациональной категории волны обвинений России во всех смертельных грехах и определенной мании преследования, в которой оказались многие политики и функционеры в Вашингтоне".

"Беспрецедентным образом демократы, используя Россию, как жупел, используя отношения с Россией как инструмент, как кувалду, которой они хотели разбить президентство Трампа, подорвали на долгий период выстраивание более разумных отношений, - указал Рябков. - Клинтон, которая была кандидатом этого мейнстрима, возможно, сейчас рассматривает эту ситуацию более объемно. Это мои домыслы".

"Но факт, есть факт, - заметил замглавы МИД РФ. - Кто бы ни был президентом США по состоянию на август 2017 года, он или она, в условиях нынешнего закона принятого обеими палатами, будет чувствовать себя крайне связанным с точки зрения проведения разумной политики в отношении России". "Это большая проблема для наших отношений, - заключил Рябков. - Это новая реальность".

"Печально, что отношения с Россией не прошли испытания на прочность с точки зрения устойчивости к нападкам, которые шли по нарастающей в последние месяцы, и в конечном итоге большинство и в Палате представителей, и в Сенате [Конгресса США] по сути дела навязало свою волю администрации", - отметил дипломат.

По мнению Сергея Рябкова, закон США об ужесточении антироссийских санкций сужает возможности американской администрации проводить самостоятельную внешнюю политику. "Есть возмутительнейший и абсолютно беспрецедентный по своей политической наглости блок [санкций], касающийся ограничения возможностей исполнительной власти США проводить самостоятельную внешнюю политику, что, с точки зрения отмены или отказа от этих одиозных решений американских законодателей, любая администрация, независимо от того, какая фамилия президента, теперь имеет минимальное пространство для маневра и для собственных действий", - сказал он.

"Ликвидация всего этого нагромождения антироссийских приемов потребует двухпартийной и двухпалатной совместной резолюции, которую, с учетом доминирующих сейчас настроений, принять и провести через обе палаты Конгресса, как я понимаю, будет довольно сложно", - добавил дипломат.

По его словам, санкционный закон также позволит постоянно подогревать антироссийскую риторику в США. "Есть большая отчетность, которая в обязательном порядке должна осуществляться администрацией по российской тематике с разной периодичностью, разные аспекты этого закона и того, что делает Россия в международном плане, будут выноситься на слушания в Конгресс, будут писаться доклады, то есть тема искусственно не просто разогревается, она будет поддерживаться в воспаленном состоянии, чтобы на коротком поводке всех тех, кто может думать альтернативно, могла удерживать вот эта группа русофобов, которая сейчас задает тон", - подчеркнул Рябков.

Работать над минимизацией ущерба от санкций

В то же время Москва надеется, что США не вступят с РФ в конфронтацию, отметил дипломат. По его словам, необходимо работать над минимизацией ущерба от американских санкций.

"Что касается конфронтации, то я бы не стал далеко заходить. Надеюсь, что до конфронтации не дойдет, - сказал он. - Будем работать, чтобы минимизировать ущерб от произошедшего".

"По нашей оценке, речь идет о действии, которое будет иметь долгосрочные последствия, - обратил внимание Рябков. - Это не однодневка. Спрогнозировать сейчас, сколько времени потребуется для того, чтобы хотя бы выработать нормальный "модус операнди" (образ действий) с США, мне сложно. Мы будем к этому стремиться, я подтверждаю".

По словам заместителя главы МИД РФ, без санкции обеих палат Конгресса, "без принятия решений, которые законодательным порядком отменят все, что они сейчас натворили в российско-американских отношениях, избавиться от этого будет очень трудно". "Времени уйдет очень много, это факт", - сказал он.

При этом дипломат добавил, что Москва не пойдет на уступки под давлением санкций США, Россия умеет извлекать "плюсы из минусов" сложившейся ситуации.

"Под давлением Россия не идет на уступки и вообще под чужую диктовку не делает ничего, что хочется оппонентам, и чего они добиваются", - подчеркнул Рябков.

"Вопрос приспособления наших экономических механизмов к существованию в этой реальности очень серьезный, - сказал замминистра. - Уверяю, этим вопросом мы занимаемся, в том числе экономический блок нашего правительства".

"Извлечь плюсы из минусов - это в нашей истории довольно обычное дело и характерный прием, - отметил дипломат. - Хотелось бы, чтобы новые поколения, которые занимаются экономикой и бизнесом у нас, оказались вдохновлены подобного рода примерами, и мы реализовали именно эту модель поведения".

Работа по импортозамещению

Кроме того Сергей Рябков добавил, что Москва активизирует работу по импортозамещению и снижению зависимости от доллара.

"Экономика будет напоминать о себе и в хорошем, и в плохом смысле, и мы активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты", - сказал он.

По словам замглавы МИД РФ, Россия научилась жить в режиме санкционного давления. "Мы научились жить в режиме санкций: с 2014 года было принято три десятка санкционных волн, проведено через исполнительные структуры США почти 400 российских организаций под санкциями, около 200 физических лиц, - напомнил Рябков. - Сейчас новый санкционный закон добавляет ограничения на покупки российских ценных бумаг, ограничения по объему инвестиций в российские проекты, ограничения доступа к технологиями нетрадиционной добычи углеводородов, есть и другие моменты, которые помимо политической составляющей, которая сама по себе возмутительна и вызывающа во многих аспектах, в эту "картину маслом" мрачных красок добавляют. Тем не менее, Москва считает, что работать можно и в этой ситуации".

По мнению Рябкова, небольшой товарооборот между РФ и США мог невольно способствовать политике санкций в отношении Москвы. "Небольшой товарооборот - это скорее плохо, чем хорошо: будь товарооборот выше, может быть, и интересы американского бизнеса звучали бы более определенно, и у группы наиболее отъявленных и действующих по принципу "чем хуже - тем лучше" политиков, у которых совсем не осталось никаких тормозов, было бы меньше возможностей диктовать свою волю остальным, вести за собой людей, которые, может быть, не так интересуются Россией и отношениями с Россией, но на искусственно поднятой в Вашингтоне русофобами волне оказались втянутыми в эти процессы", - отметил замглавы МИД РФ.

Цель - запугать бизнес

Как указал дипломат, суть санкционного закона заключается в том, чтобы, "если не взять в заложники весь остальной мир, то запугать его". Рябков пояснил, что санкционный закон содержит значительное число мер, по которым решение о возможности введения новых санкций передается министерству финансов США. "Расчет на то, чтобы бизнес третьих стран боялся этого и делал выбор, - продолжил дипломат. - По большому счету политика противников России на Капитолийском холме сводится к тому, чтобы чертить все новые и новые разделительные линии".

"Мы прекрасно понимаем эти игры, - подчеркнул Рябков. - Для нас важно создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара и американской валютно-финансовой системы была бы меньше".

"Я не экономист, не представляю никаких экономических операторов, не знаю, сколько денег в наших банках, но как человек, работающий в МИД, я это чувствую. Иначе мы будем все время сидеть у них "на крючке". Это то, что им и нужно", - добавил замглавы МИД РФ.