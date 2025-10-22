Статья

Самый результативный самолет нашего времени: как Су-35 уничтожает цели в СВО

Российский многоцелевой истребитель Су-35, применяющийся в специальной военной операции, уничтожил больше воздушных целей, чем любой другой тип самолета, созданный после завершения холодной войны. Такое мнение высказал журнал Military Watch Magazine (MWM). ТАСС — о создании и боевом применении самолета

Редакция сайта ТАСС

Истребитель Су-35 © Александр Рюмин/ ТАСС

В материале MWM вспомнили эпизод первых дней спецоперации, когда российская истребительная авиация и зенитчики сбили четыре истребителя Су-27 украинских ВВС. Журнал сообщает, что Су-35 ни разу не были сбиты в ходе воздушных боев.

"Хотя Су-35 изначально разрабатывался в первую очередь как истребитель завоевания превосходства в воздухе, его дополнительные ударные возможности по наземным целям также применялись в различных боевых задачах, включая подавление противовоздушной обороны противника", — говорится в статье.

Без малого пятое поколение

Су-35 — глубокая модернизация знаменитого истребителя Су-27, ставшего основой для многочисленных модификаций. Вариант самолета, способный поражать как воздушные, так и наземные и надводные цели, начал разрабатываться в ОКБ Сухого еще в 1980-х годах. Обновленная машина получила новую бортовую электронику (например, в ней появилась радиолокационная станция заднего обзора), новое вооружение, средства радиоэлектронной борьбы, систему дозаправки в воздухе. Су-27М совершил первый полет еще в 1992 году, однако из-за сложной экономической ситуации в российской оборонке и отсутствия зарубежных заказчиков в те годы в серию не пошел. Ряд решений, примененных при разработке истребителя, позднее использовался в других машинах семейства Сухого.

Истребитель Су-27 © Алексей Панов/ ТАСС

В середине 2000-х конструкторы вернулись к работам над многофункциональным истребителем. Прототип новой машины "Изделие Т-10БМ" обзавелся новой авионикой, информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией (РЛС) "Ирбис" с фазированной антенной решеткой, получил более мощные двигатели с цифровым управлением и отклоняемым вектором тяги, что дало самолету фантастическую маневренность. Самолет относится к поколению "4++", хотя в нем применены технологии российского истребителя пятого поколения Су-57.

Впервые самолет под именем Су-35 поднял в небо в 2008 году заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Сергей Богдан — он же спустя два года пилотировал Су-57 во время его первого полета. Модификация истребителя для Воздушно-космических сил (ВКС) России носит название Су-35С. Одноместный самолет имеет максимальную взлетную массу без малого 35 т, способен нести до 8 т боевой нагрузки на 12 узлах подвески (еще два предназначены для размещения контейнеров радиоэлектронного противодействия), может разгоняться до более чем двух скоростей звука, пролететь без дозаправки 3,6 тыс. км. Бортовая РЛС видит противника на дистанции до 350 км, сопровождает 30 целей, а в воздушном бою позволяет обстреливать одновременно 8 из них. Оптико-локационная станция способна разглядеть врага на расстоянии в 80 км. В распоряжении летчика — широкий выбор управляемого и неуправляемого ракетно-бомбового вооружения. За ближний бой отвечает скорострельная авиапушка калибра 30 мм.

"Не дают противнику возможности даже взлететь"

Проверка боем новейшего истребителя состоялась в ходе сирийской операции Вооруженных сил России. Тогда в начале 2016 года несколько Су-35С были переброшены в Сирию в дополнение к находящимся там истребителям Су-30СМ и приступили к выполнению задач на авиабазе Хмеймим. Одной из них стало патрулирование воздушного пространства. Меры по защите неба были усилены после того, как в конце ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24М.

В начале марта 2022 года Минобороны России обнародовало кадры участия Су-35С и Су-30СМ в специальной военной операции. Военное ведомство отметило, что истребители перехватывают воздушные цели, противодействуя ведению противником воздушной разведки, применению авиации и беспилотников, а также наносят высокоточным оружием удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах Минобороны самолеты предстали вооруженными противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также ракетами класса "воздух — воздух" Р-77. Истребители выполняют боевые задачи не только днем, но и ночью.

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Осуществляя прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации ВКС России, российские истребители сбивают самолеты противника. В июле 2022 года во время одного из воздушных боев в Николаевской области Су-35 сбил один самолет-штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-24 Воздушных сил Украины.

"Противник просто удирает с поля боя, только попав на радары наших истребителей", — приводило военное ведомство слова летчика-истребителя с позывным Клим. Он вспомнил случай в начале спецоперации, когда два украинских Су-27 направились в сторону российской ударной группы. После того как летчики ВКС России включили бортовые радары и захватили украинские самолеты в прицел, те отвернули, получив предупреждение о радиооблучении. По воспоминаниям летчика, больше пилоты ВСУ попыток помешать работе российской авиации не предпринимали.

"Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель будет немедленно обнаружена и уничтожена", — рассказало Минобороны России в марте 2024 года.

С первых дней специальной военной операции российские самолеты подвергаются обстрелу зенитных средств противника. "В среднем в одном полете где-то до четырех ракет по нам пускали", — поделился воспоминаниями Клим. "Мы анализируем и смотрим, как он (противник — прим. ТАСС) действует, какие варианты прорабатывает. Также подстраиваемся каждый раз, потому что ни один из боевых вылетов не был похож на предыдущие", — добавил летчик.

Даже в случае поражения новейший российский истребитель демонстрирует высокую живучесть. В январе 2025 года газета "Красная звезда" рассказала, как Су-35С, ведомый заслуженным летчиком-испытателем Российской Федерации полковником Максимом Стефановым, получил повреждения от взрыва зенитной ракеты. Благодаря мастерству летчика, воевавшего еще в небе Сирии, машина вернулась на свой аэродром. Позднее механики насчитали в ней 28 пробоин.

Доказал эффективность

Опыт, получаемый во время применения истребителя в боевых действиях, позволяет совершенствовать Су-35. В сирийской кампании были выявлены и исправлены некоторые эксплуатационные недостатки. "Вопросы, которые прежде решались длительное время, теперь (с началом СВО — прим. ТАСС) решаются очень быстро", — сообщил в 2023 году директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" госкорпорации "Ростех") Александр Пекарш. "Самолет Су-35С в кратчайшие сроки [встал на крыло], и сейчас можно без ложной скромности сказать, что это лучший самолет в своем классе. Это не мое мнение, а тех, это эксплуатирует этот самолет", — добавил он.

Истребитель Су-35С © Юрий Смитюк/ ТАСС

После начала СВО Россия кратно нарастила производство боевых самолетов. Очередная партия "тридцать пятых" была передана Ростехом Минобороны России в сентябре 2025 года. Российские истребители, доказавшие свои высокие боевые качества на практике, в том числе при противодействии западному вооружению, пользуются повышенным спросом у иностранных заказчиков.

Виктор Бодров