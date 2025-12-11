Статья

Расходный материал: как на Украине уничтожаются иностранные наемники

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) похвастался, что завербовал для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) несколько южноамериканских наемников. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Рассказываем, куда делся предыдущий "импорт" и как может сложиться судьба новой его партии

Редакция сайта ТАСС

© Andres Gutierrez/ Anadolu Agency via Getty Images

Собеседник ТАСС предположил, что своим предложением заменить насильственно мобилизованных соотечественников на иностранных наемников Гончаренко пытается получить голоса украинских избирателей. "Продолжающуюся на Украине принудительную мобилизацию не критиковал только ленивый. Многие политики прекрасно осознают, как их потенциальный электорат относится к бусификации, и на этом фоне выдумывают новые методы пиара", — рассказал источник агентства.

Депутат отметил, что наем иностранцев обходится дешевле, чем подготовка немотивированных украинцев. Собеседник ТАСС напомнил, что по законам Украины каждый такой наймит должен получить полтора гектара территории страны. "Пусть теперь он посчитает, какое количество украинской земли будет принадлежать различному сброду из разных уголков мира, если закрывать ими потребности фронта", — сказал он.

Рейтинг жажды наживы и русофобии

На март 2024 года Минобороны России оценивало число иностранных наемников, которые прибыли воевать на стороне Украины, в 13 387 человек. На тот момент Вооруженные силы РФ уничтожили 5 962 из них. Лидировала Польша: приехало 2 960 боевиков, уничтожено 1 497. За ней следовала Грузия: из 1 042 человек убит 561. Третье место занимали граждане США, за ними шли канадцы и британцы. Большим числом наймитов на службе ВСУ отметились Румыния, Хорватия, Колумбия, Бразилия. С Африканского континента лидером по поставкам наемников была Нигерия — российские бойцы уничтожили 47 из 97 приехавших боевиков.

"Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте [на Украине] порядка 3 300 наемников из более чем 70 стран, в том числе из Грузии — 712 человек, Великобритании — 694, Канады — 719, — заявил в марте 2025 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин. — На основании собранных доказательств в отношении 871 наемника вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 652 объявлены в международный розыск".

© Andriy Andriyenko/ Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

В начале декабря замглавы военно-гражданской администрации Харьковского региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк заявил о желании нанять до конца 2025 года около 200 граждан Колумбии в дополнение к 430 уже воюющим за ВСУ боевикам из южноамериканской страны. Лисняк назвал колумбийцев наиболее многочисленной группой иностранных наемников в силовых структурах Украины.

Групповые цели

Вооруженные силы России целенаправленно отслеживают и уничтожают иностранных наймитов на службе ВСУ. Об этом в марте 2022 года заявлял Сергей Шойгу, занимавший должность министра обороны РФ. По его словам, в течение двух недель было уничтожено порядка 600 зарубежных боевиков, более 500 выехали с Украины.

Случаем наиболее массового уничтожения наемников может считаться удар ВС РФ по центрам обучения ВСУ во Львовской области утром 13 марта 2022 года. Тогда в украинской учебке и на полигоне было уничтожено до 180 иностранцев, а также большая партия импортного оружия. В январе 2023 года высокоточным оружием Воздушно-космических сил России было уничтожено более 130 иностранных наемников в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск ДНР.

16 января 2024 года в Харькове удару подвергся пункт временной дислокации наемников, в числе которых преобладали французы. В результате более 60 боевиков было убито, свыше 20 попали в госпитали. Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов предположил, что это были спонсируемые французским правительством военнослужащие. Эксперт заметил, что граждане Франции как следят за применением поставленного страной вооружения, так и часто его применяют. "Для того чтобы задействовать САУ CAESAR или получить точные целеуказания для [легкого колесного танка] AMX-10RC, необходимо связаться со спутниковой группировкой НАТО, — сказал он. — Подобная связь проходит по коду. Эти коды никто иностранным военным, то есть украинцам, не входящим в НАТО, не предоставит".

Известны имена некоторых наймитов. Так, в марте 2025 года к 19 годам заключения приговорен британец Джеймс Скотт Рис Андерсон, совершавший преступные действия против мирного населения в Курской области. Наемник признался, что воевал ради денег. А вот его соотечественникам в плен к российским бойцам попасть не посчастливилось: Ли Джонстон, Кори Доэрти, Джонатан Рэндл, Кэмерон Макфарлейн были убиты на рубцовском направлении СВО.

"Русскому солдату без разницы, кто ему противостоит по паспорту"

Специалисты неоднократно отмечали, что иностранные наймиты не способны изменить ход специальной военной операции. "Люди из разных стран, разных возрастов, разной физической и военной подготовки скорее являются обременением для этой Украины, — поделился с ТАСС мнением руководитель Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов. — С точки зрения пропаганды их хорошо использовать, снимать с ними ролики, но реальной силой они не являются".

© Martin Pedaja/ Postimees/ Scanpix Baltics via Reuters Connect

"Добрая их половина потом рассосется по психушкам и местам, где они будут спиваться, получив тяжелейший украинский синдром типа вьетнамского или корейского синдрома", — добавил эксперт. В марте 2025 года Пухов оценивал число иностранных бойцов в рядах ВСУ в несколько тысяч, причем их количество с начала спецоперации уменьшилось.

В ноябре 2025 года замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов отметил, что значительная часть профессиональных наемников уже убита или покинула зону боевых действий, а качество подготовки оставшихся на Украине бойцов заметно снизилось. По словам Алаудинова, командование ВСУ сконцентрировало иностранных наймитов в районе Покровска и Купянска в попытке остановить продвижение российских сил. "Хотя это абсолютно ничем им не помогает, потому что русскому солдату без разницы, кто ему противостоит по паспорту и национальности. Для него приоритет — уничтожение противника и выполнение поставленных перед ним задач", — заключил генерал-лейтенант.

Виктор Бодров