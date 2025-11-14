Статья

"Все было усеяно трупами": пленные солдаты ВСУ о ситуации вокруг Красноармейска

Число украинских военнослужащих, желающих сдаться в плен в районе города Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики, значительно увеличилось. Об этом сообщил Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки войск "Центр", активно наступающей на красноармейском направлении. ТАСС — о том, как брались в клещи и освобождаются два очередных города на территории ДНР

Редакция сайта ТАСС

Красноармейск (Покровск) © Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images

В ходе спецоперации Вооруженные силы (ВС) России последовательно освобождают населенные пункты Донецкой Народной Республики. В феврале 2024 года российские войска закончили освобождение Авдеевки — пригорода Донецка, важного оборонительного узла ВСУ. Авдеевка была окружена ВС РФ, Киев под угрозой уничтожения остатков засевших в ней украинских отрядов приказал ВСУ покинуть город. Выйти удалось лишь отдельным группам противника, бросившим технику и вооружение.

Такая же ситуация складывается с весны 2025 года вокруг Красноармейска. Город был взят в клещи, которые в последующие месяцы постепенно сжимались. Как и в случае с Авдеевкой, украинское командование не спешит отдавать приказ своим частям сложить оружие. 26 октября 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении окружения украинской группировки в районе Красноармейска и Димитрова. В очередном котле оказался 31 батальон ВСУ, всего на данном направлении заблокировано 5,5 тыс. солдат противника.

С весны 2014 года Донецк, как и другие города бывших регионов юго-востока Украины, отказавшихся принять госпереворот, подвергается украинским обстрелам из различного вооружения, включая 155-миллиметровые артиллерийские орудия натовского образца. После начала спецоперации атаки на мирных жителей не прекратились. 14 марта 2022 года из района Красноармейска была запущена ракета оперативно-тактического комплекса "Точка-У" с кассетной боевой частью. Она была перехвачена, однако обломки упали на жилые кварталы Донецка. Погибло 23 человека, включая детей, не менее 18 были ранены. В новогоднюю ночь 1 января 2024 года ВСУ нанесли удар по центру столицы ДНР, погибло 4 человека, 14 пострадало. С наступлением российских сил линия, с которой ВСУ может продолжать обстрелы, двигалась все дальше от Донецка. В ноябре 2024 года военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов отметил, что минимальное расстояние от этой линии до столицы республики превысило 40 км, то есть дистанцию выстрелов даже специальных боеприпасов американских, немецких, польских гаубиц, поставляемых Украине. Расстояние от центра Красноармейска до центра Донецка превышает 50 км.

Как освобождается Красноармейск

В настоящий момент Вооруженные силы России держат в окружении несколько населенных пунктов, самым крупным из которых, помимо Красноармейска, является Димитров (украинское название — Мирноград). Ежедневно Минобороны РФ докладывает об установлении контроля над новыми территориями, новыми населенными пунктами в изолированной области. 12 ноября российские войска освободили населенный пункт Сухой Яр в нескольких километрах к юго-востоку от Красноармейска. "Буквально недавно была освобождена Новопавловка, теперь Сухой Яр, — отметил военный эксперт Андрей Марочко. — В принципе, это означает, что мы начинаем выдавливать украинских боевиков и зачищать территорию не только восточной окраины Красноармейска, но и Димитрова". 2 ноября Минобороны России сообщило о взятии под контроль 26 зданий в Димитрове, 7 ноября российское военное ведомство отчиталось о зачистке очередных 24 зданий в этом городе.

Еще в июле 2025 года российские бойцы взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Родинское, являющуюся последней дорогой снабжения засевших в городе украинских сил. Ранее та же участь постигла два других транспортных коридора. За агломерацию продолжались бои, и к концу октября ВС РФ контролировали уже большую часть Красноармейска, расширяя зону контроля. 31 октября в Минобороны России сообщили о 23 попытках ВСУ прорвать окружение в Красноармейске и 4 попытках разблокирования оставшихся в городе украинских частей. 7 ноября военное ведомство рассказало уже о 32 попытках украинских сил вырваться из блокады и 45 — деблокировать окруженные части ВСУ.

12 ноября 2025 года советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что Вооруженные силы России зачистили от украинской группировки 90% территории Красноармейска. Ее остатки скрываются в подвалах зданий, противника выявляют, прослушивая радиопереговоры. 14 ноября Кимаковский сообщил ТАСС, что российские войска разрезали украинскую группировку в Красноармейске и Димитрове, прервав сообщение между городами.

Ежедневно российские бойцы зачищают десятки зданий в Красноармейске и прилегающих территориях, ликвидируя сотни украинских военных. 10 ноября Минобороны РФ доложило о 244 освобожденных строениях за сутки, 11 ноября — о 256 зачищенных за сутки зданиях. Высокие потери со стороны противника, по мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, связаны с попытками прорыва украинских солдат по приказу их командиров и Владимира Зеленского.

Правда и ложь

Слова украинских военных, попавших в плен Вооруженных сил России, подтверждают критическую для ВСУ ситуацию в красноармейской агломерации. "Очень много дронов: если выходишь вот так от кустика до кустика, все, тебя сразу дрон-камикадзе убьет. Туда заходили — все было усеяно трупами, очень много двухсотых", — поделился воспоминаниями украинский военнопленный Дмитрий Невмывако. "Нас кинули на позиции — якобы сейчас новых привезут. А этих пусть валят — сейчас новые будут. Это все скрывается. Нам говорили, что потерь нет, они минимальные. Но когда мы шли, то видели, какие уже потери. Нам внушали, что у нас вообще нет потерь, все хорошо", — добавил пленный.

"1 сентября меня выкинули, чтобы идти на Покровск (Красноармейск — прим. ТАСС). Шансов прорваться в Покровск нет. Сильно стреляют. Там я уже начал осознавать, что меня используют как расходный материал, мясо, — сообщил пленный военнослужащий ВСУ Александр Авраменко. — Все под хорошим контролем: "птицы" летают, артиллерия бахает, стреляют. <…> Раненых не видел, а мертвых видел — они по такому же маршруту шли, но эти попытки были аннулированы, люди лежали мертвые". "Зайти в Покровск невозможно. Проще сразу, как высадили, сдаваться, искать ближайшие российские войска и сдаваться. Жить останешься", — выразил он мнение.

Украинский военнопленный Евгений Киптилый, "бусифицированный" и сдавшийся в плен под Красноармейском, рассказал, что он и сослуживцы находились на своих позициях три-четыре дня без воды и еды. "Были обстрелы: артиллерия работала, "птички", помощи нам не было", — вспоминал он. "Выбор сделал, сдаться, чтобы выжить для семьи, для детей, для себя", — сказал Киптилый.

В конце октября 2025 года Владимир Зеленский признал сложность ситуации для ВСУ на красноармейском направлении. "Жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой", — написал он. В то же время Зеленский заявил о том, что украинская армия якобы успешно противостоит ВС РФ в Красноармейске. Украинские политики не разделяют его оптимизм. "Сейчас он прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске", — написала о высказываниях Зеленского депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она считает, что "на основе этой гнилой лжи" будут затем приниматься решения. "Сегодня мы с вами видим ситуацию вокруг Покровска. Это трагедия. Катастрофа", — высказался депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул Украину из-за политического преследования. Он считает, что поражение ВСУ под Красноармейском станет "началом падения фронта" украинской армии.

Виктор Бодров