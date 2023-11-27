Пенсии, бюджет, акцизы, штрафы. Путин подписал несколько социально значимых законов

Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, напрямую касающихся граждан. ТАСС собрал главное из этих нововведений.

Бюджет и выплаты

Глава государства утвердил федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Более 30% от его общего объема составят социальные расходы. На них предусмотрено более 32 трлн рублей. Среди ключевых мер соцподдержки - индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с учетом прогноза инфляции на 7,5% с 1 января 2024 года, а также выплата материнского капитала. На эти цели планируется направить около 1,6 трлн рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России на 2024 год установлен на уровне 19 242 рубля в месяц, что на 3 тыс. рублей (или на 18,5%) больше уровня 2023 года (16 242 рубля).

Еще один пакет законов касается пенсионных выплат. С 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится с 7 915,4 рубля до 8 134,9 рубля, а с 1 октября пенсии военнослужащим повысят на 4,5%.

Подписан также документ, распространяющий выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников бойцов, погибших в ходе спецоперации. Речь идет в том числе о бабушках, дедушках, старших братья и сестрах, если они были фактическими воспитателями погибших.

Акцизы и пошлины

Президент также подписал закон об индексации акцизов на сигареты и алкоголь. Акцизная ставка на сигареты с нового года вырастет сильнее, чем было запланировано ранее, - разница составит около 3%. Так, если раньше планировалось, что с 1 января 2024 года акциз на сигареты и папиросы должен был составить совокупно не менее 3 709 рублей за 1 тыс. штук, то теперь он составит не менее 3 820 рублей.

Акцизы на вино и шампанское увеличатся втрое с 1 мая 2024 года. Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр, а с мая составит 108 рублей. С 1 января 2025 года ставка повысится до 112 рублей, а в начале 2026-го вырастет до 116 рублей. Акцизы на винные напитки и шампанское, включая российское, вырастут с нынешних 45 рублей за литр до 141 рубля в 2024 году, 147 рублей - в 2025-м и 153 рублей за литр в 2026-м.

Пошлина за выдачу биометрического загранпаспорта с 1 июля 2024 года будет проиндексирована на 20% и составит 6 тыс. рублей. Сбор за выдачу документа для детей до 14 лет вырастет с 2,5 до 3 тыс. рублей.

Штрафы и другие меры

Путин также подписал закон, устанавливающий штрафы до 10 тыс. рублей за нарушение договора с занятыми на вредных работах.

Еще один новый закон уточняет требования к качеству и безопасности меда. Ожидается, что это поможет определить четкие качественные характеристики продукта и тем самым остановить его фальсификацию.

Среди других законов - продление до 2027 года приостановки выплаты компенсаций за "сгоревшие" вклады времен CCCР. Помимо этого, до 1 января 2025 года в стране будет приостановлена индексация денежного оклада судей, прокуроров, следователей и помощников парламентариев.