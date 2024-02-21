Отзыв лицензии у Киви-банка и согласование санкций ЕС против России. Главное за 21 февраля

Отзыв лицензии у Киви-банка

У Киви-банка отозвали лицензию из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором, букмекерскими конторами и онлайн-казино. По заявлению ЦБ, были случаи открытия "киви-кошельков" с использованием персональных данных граждан без их ведома. Банк России провел предварительную оценку и заявил, что кредитной организации хватит средств на возврат денег с электронных кошельков. Регулятор также сообщил о готовности дополнительно оценить вопрос страхования средств на электронных кошельках.

Согласование 13-го пакета санкций против России

По сообщению бельгийского председательства в Совете ЕС, послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против РФ. Он вступит в силу к 24 февраля. Председательство подчеркнуло, что этот пакет является одним из самых широких. Также дипломатический источник в Брюсселе проинформировал о продлении всех антироссийских ограничений еще на полгода.

Выявление ФСБ РФ фактов работы британской разведки

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о выявлении фактов разведдеятельности "Британского совета" в интересах Украины на территории Херсонской области. Также по подозрению в госизмене сотрудники ФСБ задержали россиянина и потребовали его ареста. Еще одного гражданина России ФСБ задержала по подозрению в подготовке теракта в Лобне. Он пытался подложить взрывное устройство под автомобиль работника правоохранительных органов Московского региона.

Денонсация Госдумой соглашения о рыболовстве с Великобританией

Госдума денонсировала соглашение с Великобританией о рыболовстве. Его подписали правительства СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 25 мая 1956 года. В пояснительной записке указывается, что соглашение имеет "преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют". Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал принятие этого решения заслугой президента РФ Владимира Путина.

Установка факта манипулирования на торгах акциями СПБ-биржи

Центробанк установил факт манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями СПБ-биржи. Регулятор указал на то, что резкое снижение цены акций в течение 19 минут после открытия торговой сессии произошло из-за распространения недостоверной информации о подаче ПАО "СПБ-биржа" заявления о признании его банкротом.