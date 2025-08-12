Бегун Федор Иванов: мог бы стать неплохим футболистом, но нужно было заплатить денежку

Рекордсмен России — о легкой атлетике, жизни и Олимпиаде-2028

Новый рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами Федор Иванов в интервью ТАСС рассказал, почему едва не умер после финиша в Казани, как из-за отказа платить взятку не стал профессиональным футболистом, а также сообщил, что очень негативно относится к фигурному катанию.

— Вы еще задолго до чемпионата России заявляли, что едете в Казань бить рекорд страны десятилетней давности. Но когда вас в гостинице заселили в 13-й номер, не возникло ли опасений, что желаемое может не сбыться?

— Да я не особо суеверный, 50 на 50. И даже не придал внимания тому, в каком номере буду жить во время чемпионата России. Цифры для меня ничего не значат.

— Рекорд России дался вам очень тяжело, после финиша вы были не в самом лучшем физическом состоянии, потребовалась даже помощь врачей.

— Я практически сознание потерял. Сначала, правда, успел поприветствовать зрителей. Но потом, когда я покинул беговую дорожку, то меня сразу вырвало, и мне пришлось лечь, после чего долго не мог встать. Но мне вовремя оказали медицинскую помощь, и потом было все нормально. Потом у меня поднялась температура, меня трясло. Я находился на стадионе до 11 часов вечера, сотрудники нашей федерации находились со мной все время рядом, за что им большое спасибо. У меня взяли все анализы. С утра я чувствую себя полегче, но все равно еще тяжеловато.

— После награждения вы говорили, что были чуть ли не при смерти после финиша.

— Да, естественно, я испугался, думаю, что отравился супом. А тренер все же считает, что не отравился, а просто заболел. Потому накануне я себя чувствовал не очень, и мышцы ломило. Может быть, это так на пик формы я вышел. Ну, тем не менее как бы дело сделано. Но касательно состояния, да, очень плохо было после финала. Я прям уже даже глаза открыть не мог, не понимал, что происходит.

И когда меня утащили на коляске, я просто был в таком бреду, потом я лежал, отойти не мог. Вот из-за меня перенесли награждение. Ну, это, конечно, ужасно.

— А этот рекорд России стоил таких жертв?

— Врачи мне тоже это говорили. Ты, мол, так не работай больше, зачем до такого себя доводить? Но я не жалею ни о чем. Я очень рад, что стал первым в России, кто сумел разменять 48 секунд. Быть восьмым в мире и вторым в Европе — это здорово. Я рад.

— На гладкой 400-метровке на протяжении нескольких лет очень быстро бегал Савелий Савлуков, которого после каждого финиша тоже сильно колбасило. Видимо, бег на круг дается очень тяжело многим?

— Да, так и есть. Вырабатывается молочная кислота, которая на финише приводит к таким неприятным последствиям. И чем быстрее ты начинаешь стартовать, тем тяжелее отходишь после финиша. Когда в начале сезона я пробежал за 48,30, то меня особо не тошнило, потому что я равномерно начал. А в Казани я сразу влупил на полную.

— Вы и Маша Ермакова, которая сумела победить в Казани в беге на 10 000 м практически в бессознательном состоянии, стали главными героями чемпионата России и всего сезона. Для вас было важно установить рекорд именно на этом турнире?

— Победить на чемпионате России с рекордом страны на глазах у тысяч зрителей на трибунах дорогого стоит. Я изначально хотел сделать это в Казани, чтобы все зрители, все журналисты видели это.

Устанавливать рекорды на каких-то других турнирах и мемориалах не так престижно, как на чемпионате России, главном старте сезона для нас.

— После победы на первом старте сезона в Сочи вы крикнули в камеру: "В России я такой один". Некоторые люди расценили эти слова как некое позерство с вашей стороны. Объясните тот свой поступок.

— Тогда мне удалось показать действительно очень хорошее время, это был рекорд соревнований. Я выполнил норматив на чемпионат мира уже в начале сезона и понимал, что на тот момент этот результат был космос и на этапах Бриллиантовой лиги он бы мне гарантировал первое место.

А теперь о самом важном. Я говорил тогда только о своей дистанции, а не о своем месте во всей российской легкой атлетике. Ведь у нас есть тот же Данил Лысенко, который является чемпионом мира в помещении. Не говоря уже о Юрии Михайловиче Борзаковском и других великих наших легкоатлетах. Тот же Денис Кудрявцев, чей рекорд я побил, имеет в своем активе серебро чемпионата мира 2015 года. У нас же, к сожалению, возможности бороться за медали на таких турнирах нет.

— Вы из Санкт-Петербурга, но уже давно живете в Москве. Почему случился переезд?

— Мне было 14 лет, когда родители переехали в Москву и меня, естественно, с собой забрали. Я занимался со Светланой Вадимовной Бордуковой, которая вела меня по барьерам. Выглядит таким образом, что как будто бы судьба.

— Наша замечательная прыгунья с шестом Полина Кнороз тоже родом из Питера, тоже не один год живет в Москве. И ей этот город не нравится. Какое у вас отношение к Злагоглавой?

— Тоже есть такое, но я вообще не люблю такие большие города. Для молодых людей, которые приезжают в Москву из небольших городков в 18–19 лет, конечно, все кажется круто. Я вырос во втором по величине городе России, и по инфраструктуре Москва меня не особо зацепила.

В Москве меня также убивают большие расстояния. Когда я захожу в метро, я достаточно часто там встречаю злых людей, поэтому стараюсь как можно меньше под землю спускаться.

В Питере очень много добрых и хороших людей, а в Москве каждый сам за себя. Там люди просто выживают. Ну, это если брать среднестатистических жителей Москвы. Кто побогаче, конечно, живет на расслабоне. Но я не люблю всю эту роскошь.

— Когда вы переезжали из Питера в Москву, футбольный "Зенит" уже не первый год занимал лидирующие позиции в стране. Вы болели сами за "Зенит"?

— Конечно, я был большим поклонником этой команды. У меня на кепке есть автограф одного из футболистов "Зенита", я фотографировался с Халком и Витселем, когда они были уже суперзвездами. Для меня совместная фотография с ними была настоящим событием. Я тогда горел футболом, занимался и футболом, и легкой атлетикой. И для меня это было что-то невероятное.

— Кто ваш самый любимый игрок, выступавший за "Зенит"?

— Халк. От его пушечных ударов по воротам все в шоке были. Он меня мотивировал.

— А из российских игроков?

— Конечно, Андрей Аршавин. Это легенда, которая сумела проявить себя не только в "Зените", но и в лондонском "Арсенале". Четыре гола "Ливерпулю" о многом говорят.

— В "Зените" тех лет существовал определенный баланс российских и иностранных игроков, который шел на пользу как самому клубу, так и в целом российскому футболу. Но уже не один год такого равновесия не существует.

— Мне не особо нравится такой перекос в сторону легионеров. Да, "Зенит" продолжает оставаться великим клубом, который сумел несколько сезонов подряд сохранять за собой титул чемпиона России. Но в этом году чемпионат выиграл "Краснодар", что стало возможным во многом благодаря тому, какую систему выстроил внутри Сергей Галицкий. Он долгие годы занимался этим и доказал, что и с российскими игроками можно добиваться больших побед, просто нужно больше внимания уделять молодежи.

У меня у самого была ситуация, я тоже хотел играть в футбол на высоком уровне. Но мне сказали, что для того, чтобы играть, нужно заплатить денежку. Тогда мы решили не рисковать, и я сосредоточился на легкой атлетике. Уверен, из меня получился бы неплохой футболист.

Когда я серьезно занимался футболом, то был силен технически, но не обладал сильным ударом, так как был еще маленьким в плане веса и так далее. Мы как-то играли против "СДЮШОР-Зенита", это был год 2012-й или 2013-й. Я тогда восемь человек обыграл и потом забил гол, после чего на меня обратили внимание. Но на просмотр так и не пригласили, я не знаю почему. Но я еще был молодой, зеленый, а поскольку я родился в Норильске, то развивался и рос постепенно.

Что касается хоккея, то к этому виду спорта я отношусь спокойно. Он меня вообще не цепляет. Хотя там нужна определенная агрессия, и я мог бы в хоккее чего-то достичь, думаю. Но я нашел себя в легкой атлетике и очень рад этому. А так, я больше бокс люблю смотреть, чем хоккей.

— А кто самый любимый футболист вообще в мире?

— Криштиану Роналду. Этот человек обладает невероятным уровнем психологии и мышления, который на протяжении многих лет демонстрирует всему миру. Этот человек имеет пять "Золотых мячей" и четыре "Золотых бутсы", больше всех голов в Лиге чемпионов забил. Он имеет рекорд по забитым голам на чемпионатах мира и вообще по проведенным играм на этих турнирах. Я могу бесконечно говорить о его достоинствах, поскольку интересуюсь этим. Роналду еще и пример великого труженика. Если Месси — это талант, то Роналду — трудяга.

Да, Криштиану отличается некоторым эпатажем. Но это же неплохо, когда дополнительно подогреваешь интерес к своему виду спорта.

— Когда был чемпионат мира по футболу в 2018 году в России, удавалось хотя бы на один матч сходить, вживую посмотреть?

— Самое ужасное, что нет. Я тогда уехал в Крым на три месяца. Но та атмосфера, которую я видел по телевизору... Очень жалко, что я не видел все это воочию. Когда наша сборная прошла Испанию после великого сейва Игоря Акинфеева, вся Россия кричала от счастья у экранов телевизоров. И сейчас, когда это пересматриваю, то у меня мурашки по коже бегут.

— С переездом в Москву стали ли вы поклонником какого-то местного футбольного клуба?

— Сейчас переживаю за ЦСКА. Меня многое объединяет с этим клубом. И если кто скажет, что я "конь" или "лошадь", то буду рад, потому что я родился в год лошади в 2002-м. Поэтому все должно быть на своих местах.

— Вернемся к легкой атлетике. На международных стартах, которые вам удалось застать в юношеском и юниорском возрастах, не получалось достигнуть высоких результатов, несмотря на обладание юниорским рекордом России до 18 лет. Почему?

— Это больная для меня тема, но я расскажу. Когда я в 2017 году поехал на юношеский олимпийский фестиваль в Венгрию, где стал 16-м, то был моложе остальных участников на три года. В юношеском возрасте это очень большая разница. Спустя два года я поехал на такой же фестиваль, но в Баку. Тогда у меня был лучший результат сезона в мире по своему возрасту, и не было никаких сомнений в победе. Но судьба-злодейка преподнесла мне неприятный сюрприз, и я получил травму на сборе перед соревнованиями. На финал я выходил с надрывом мышцы и стал четвертым. По мне эта неудача очень сильно ударила, я не думал, что со мной может такое произойти. Это было первое огромное разочарование в карьере.

Второе случилось через два года на первенстве Европы в Эстонии, когда у меня был второй результат в мире и первый в Европе. Но перед поездкой в Эстонию я съездил в Уфу на эстафету 4 х 100 м, где получил надрыв задней поверхности бедра в двух точках. За оставшиеся две недели, конечно, не успел восстановиться. И представьте, я в Эстонии выхожу на дорожку с ними как лидер в Европе и бегу в квалификации за 54 секунды. Я не мог бежать вообще и тогда выпил, конечно, от горя. У меня психологические травмы сильные пошли. Бедро травмированное я очень долго залечивал.

В 2022 году потихоньку начал приходить в себя, сумел пробежать по уровню мастера спорта международного класса. Но на чемпионате России меня продуло из-за кондиционера, и я стал только третьим. А спустя несколько недель поехал на Спартакиаду и заболел коронавирусом, после чего слег на месяц.

Думал, ну как так, просто череда неудач бесконечная. В 23-м году мы всё обдумали, посидели, поработали, поразмышляли. И тогда же, наконец, поперло, мне удалось даже выполнить олимпийский норматив. После чего я подумал, что все, вот, может быть, и выступлю на Олимпиаде. Но в Париж в итоге не поехал.

Думаю, как же так? Не везет мне, так не везет. Думаю, ну хотя бы приблизиться к рекорду России было бы круто. В 2024 году опять случились непонятные травмы. Я тогда пробежал лучший результат 48,97, у меня были проблемы в семье, все было очень плохо. И я не знал, куда мне деваться. Думал, что делать?

Но в начале 2025 года я себе дал установку, что нужно ставить рекорд России, потому что это тот момент и то время, когда я чувствовал, что можно это сделать. Вроде все сопутствующее есть. И вот в Казани наконец-то все случилось.

— Есть такая поговорка: "Все, что ни делается, — все к лучшему". Не знаю, жестоко ли у вас спрашивать, но, может быть, испытания, которые были в молодом возрасте, дают вам сейчас спокойно переносить неудачи и быстро восстанавливаться?

— На 100% это так. У меня очень сильно поменялась психология, я сам очень сильно поменялся. Мне пришлось пойти на определенные изменения в своих отношениях. Встречался, но потом решил, что надо прекратить все это дело, чтобы дальше развиваться. Все поменял полностью, и это дало свои плоды. И все эти жертвы, на которые я сознательно пошел, воздались мне рекордом страны в Казани.

— До чемпионата страны у вас была задача побить рекорд России. После этого большого успеха какие краткосрочные и долгосрочные цели стоят перед вами?

— В долгосрочной перспективе — пробежать за 46. В краткосрочной — выбежать из 47 секунд. На это мне надо два-три года.

— Одним из величайших легкоатлетов современности является Себастьян Коу. Как к спортсмену вы относитесь к нему с большим уважением, тут нет никаких сомнений. А как к спортивному чиновнику?

— Он же у нас англичанин, и у него жесткая риторика в отношении российского спорта. И с этим, к сожалению, сейчас ничего не поделать. Я лично человека не знаю, но его знают другие люди. И они говорят, что на самом деле это хороший человек, просто в такой ситуации он не может поступить по-другому. Хоть и говорят, что спорт вне политики, но, к сожалению, он полностью в политике. И я уверен, что, как только завершится СВО, все будет нормально.

— Верите ли вы, что у российских легкоатлетов будет возможность выступить на Олимпиаде-2028?

— Уверен на 100%. Даже сомнений нет. В 2027 году будут проводить Военные игры как раз в США, где мы через год побежим на Олимпийских играх.

Надеюсь, что политики очень скоро сумеют договориться и нам станет попроще в плане возвращения на международную арену. Я в это верю.

— И верите, что на Олимпиаде-2028 россияне выступят под флагом своей страны?

— Касательно российского флага не могу сказать, но я думаю, мы выступим, это 100%.

— Есть ли кумир в легкой атлетике?

— Да, конечно, Юрий Михайлович Борзаковский. Для меня это легендарный человек. Он очень много сделал, этот человек в 18 лет уже был сформировавшимся спортсменом и потом в Афинах в 2004 году выиграл Олимпийские игры.

— А если выбирать из иностранцев?

— Уэйд ван Никерк, рекордсмен мира из ЮАР в беге на 400 м, да. У меня долгое время ван Никерк стоял на заставке телефона. Я больше хочу гладкие 400 бегать, нежели барьеры, как бы странно это ни звучало.

Хотелось бы на 400 перейти, чтобы попробовать поставить рекорд России на этой дистанции. Ну его Леша Данилов уже перебил, хотя и такой космический результат тоже можно улучшить. Просто на это нужна определенная подготовка. Но с учетом того, что впереди очень много интересных соревнований, не будет такого, не получится у меня перейти.

— Не один российский легкоатлет уехал учиться в США. Ребята имеют возможность и получать образование, и выступать на соревнованиях с серьезным соперничеством. Вы сами не посматриваете за океан?

— Мне с 17 лет постоянно предлагали переехать в США. Мысли, конечно, такие были, но только на условиях того, что я буду выступать за Россию. То есть я могу там тренироваться, как Даша Клишина, но выступать исключительно за Россию.

Может быть, такой вариант и будет когда-то мне интересен. Но это когда нас вернут на международные старты. Но это повлечет серьезную перестройку всего, и я не уверен, стоит ли сейчас идти на риск. Сейчас я отвожу себе год на восстановление, а потом у меня куча международных стартов должна быть.

Рационально надо рассуждать и принимать в расчет, какое развитие будет происходить здесь, знаю, что наша федерация очень много планирует делать для того, чтобы мы прогрессировали. Рекорды пошли одни за одним не просто так, появилась мотивация у спортсменов. Поэтому я считаю, что сейчас уезжать отсюда нерезонно.

— Питер — не только столица футбола, но и фигурного катания. Как вы к фигурному катанию относитесь?

— Не очень приятная у меня история с фигурным катанием. Рассказывать не хочу, но скажу о том, что я не люблю фигурное катание из-за некоторых историй. Я его не смотрю и не буду смотреть.

Там немножко глубокая такая история. Это больше связано с личной жизнью, так скажем. Поэтому эту тему я трогать не хочу, но воспоминания у меня неприятные.

— Какой у вас любимый музыкальный исполнитель, любимая группа?

— Раньше это был Imagine Dragons, потом я это перерос, стал слушать Тиму Белорусских, а потом еще время прошло, и я слушаю абсолютно разную музыку, я вообще меломан.

— Вы являетесь непререкаемым лидером в своем виде. Часто проходите проверку на допинг?

— Постоянно. Я еще нахожусь в пуле World Athletics. То кровь возьмут, то мочу, а иногда все одновременно. Бывает, что настолько часто приезжают, что надоедают. Ну а что делать, результаты же у меня высокие. Я уверен, что после рекорда России ко мне будут приезжать раз в неделю или полторы точно.

Меня очень давно тщательно проверяют. Я в пуле с 2018 года. На протяжении семи лет. И у меня очень чистая репутация.