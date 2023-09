"Наступление пешком" и меньшее число желающих давать Киеву деньги. События вокруг Украины

Москва готова вести переговоры по урегулированию на Украине, но с учетом реалий на земле и интересов российской безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Из-за больших потерь боевой техники, которая была поставлены Западом, Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится "наступать пешком", сказал газете The Wall Street Journal глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

Желающих давать Киеву деньги на Западе становится "все меньше и меньше", признал глава украинского Минфина Сергей Марченко.

Ход операции

Группировка российских войск "Восток" улучшила положение по переднему краю на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны России. По его данным, в результате боев на этом и других направлениях ВСУ за прошедшие сутки потеряли убитыми и ранеными порядка 470 военнослужащих.

Уничтожено семь единиц бронетехники, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, и различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе выпущенные в США две системы М777 и самоходная установка М109 Paladin. В районе населенного пункта Торецкое сбит украинский штурмовик Су-25.

Контрнаступление украинских войск дало минимальный результат и оказалось слишком дорогостоящим, отметила газета The New York Times. По наблюдению The Wall Street Journal, из-за больших потерь боевой техники и вооружений, поставленных Западом, ВСУ пришлось изменить тактику ведения боев и передвигаться небольшими группами. "К сожалению, большая часть нашего наступления теперь ведется пешком", - заявил изданию начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.

Атаки на регионы РФ

ВСУ обстреляли село Подо-Калиновка в Херсонской области, по предварительным данным, ранена сотрудница детского сада, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы перехватили украинские беспилотники над Брянской, Белгородской и над Курской областью, сообщили в Минобороны России. По данным местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений.

Лавров и Блинкен о переговорах

Москва не видит никаких серьезных предложений со стороны Запада о переговорах по Украине, заявил в интервью ТАСС глава МИД РФ. Что касается продвигаемой Западом "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, то ее "даже обсуждать нечего, это чистый ультиматум", добавил министр. По его словам, Запад хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы за выигранное время накачать украинские войска новым оружием.

Москва готова вести переговоры по Украине, но с учетом реалий на земле и интересов российской безопасности, подчеркнул Лавров.

Решения о том, идти или нет на возможные территориальные уступки ради урегулирования на Украине, должны принимать сами власти в Киеве, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в открытом онлайн-интервью журналу Atlantic. "Никогда не говори никогда", - добавил Блинкен в ответ на вопрос о возможности восстановления отношений между Россией и США и проведения встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Киев намеревается вернуть контроль над Запорожской АЭС, перерезав пути снабжения к станции, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью агентству Kyodo.

По словам министра, Киев также делает ставку на санкционное давление. Галущенко также выступил с утверждением, что техническое состояние станции якобы "продолжает ухудшаться" из-за того, что там не проводится ежегодное техобслуживание.

Подготовка санкций

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло в перечень кандидатов на введение санкций 47 российских алмазодобывающих компаний. Соответствующие предложения оно уже передало Службе безопасности Украины и другим органам.

Кроме того, агентство хочет, чтобы западные партнеры также ввели санкции и "отслеживали происхождение" алмазов. При этом США, Китай и ЕС названы "самыми крупными их потребителями".

Закупки беспилотников

Власти Украины в рамках проекта "Армия дронов" закупили для вооруженных сил свыше 125 тыс. беспилотников, сообщил в эфире телеканала "Рада" глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь. По его словам, на реализацию программы было выделено 40 млрд гривен (около $1,09 млрд).

Расследования по ракетам

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро подтвердил, что на территории республики 15 ноября 2022 года упала украинская ракета. По его словам, в заключении по итогам расследования, проведенного польской прокуратурой, "категорически указано, что эта ракета была украинской". Министр выразил сожаление, что с украинской стороной по этому делу "сотрудничества не было уже много месяцев".

НАТО не имеет доказательств "намеренной атаки со стороны России" на территорию альянса, заявил в Киеве генсек организации Йенс Столтенберг, комментируя инциденты с падением беспилотников на территории Румынии у границы с Украиной. При этом он указал на серьезность этих инцидентов, которые, по его словам, показывают риски для других стран из-за украинского конфликта.

Выступивший на совместной со Столтенбергом пресс-конференции президент Украины признал в свою очередь, что Киев не располагает сведениями о поставках иранских ракет России, хотя утверждения о таких поставках ранее неоднократно всплывали в западных СМИ.

Помощь беженцам

Евросоюз продлил еще на год - до марта 2025 года - специальный механизм предоставления убежища гражданам Украины. По данным Совета ЕС, в настоящее время на территории Европейского союза проживают более 4 млн украинских беженцев.

Украинские власти просят европейских партнеров не разрабатывать программы для интеграции выехавших за рубеж граждан страны, так как рассчитывают на их возвращение, заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко. "Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших с Украины", - сказала Науменко. При этом она назвала "несколько завышенными" данные ООН, согласно которым за границей сейчас находятся порядка 8 млн украинцев.

Проблемы с финансами

Желающих выделять деньги Украине в западных странах становится "все меньше и меньше", а Киеву все сложнее просить о новом финансировании, заявил министр финансов Украины в эфире телеканала "Рада". По словам Марченко, украинские власти "делают все возможное", чтобы в 2024 году обеспечить поступления от партнеров на сумму не менее $42 млрд, однако "это непросто, это сложно". "С каждым месяцем больше вопросов относительно того, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать", - признал он.

При этом глава Минфина заявил, что у Украины "есть достаточно аргументов и оснований не просто просить, а требовать поддержку". Он выразил готовность проводить все необходимые реформы, лишь бы поддержка от Запада поступала своевременно и в полном объеме.

Борьба с коррупцией

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование дела о необоснованных госвыплатах в отношении ряда компаний, владельцами которых числятся лица из окружения замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы, в том числе его брат Олег Шурма, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их данным, уголовное дело было возбуждено на прошлой неделе, оно ведется по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Причиной для начала следствия стали публикации в украинских СМИ о том, что несколько энергетических фирм, владеющих мощностями для производства электроэнергии из возобновляемых источников и принадлежащих лицам, близким к Ростиславу Шурме, получали необоснованные выплаты из государственной казны.