Убийство жителей Снигиревки и международная встреча в Стамбуле. События вокруг Украины

Очередная международная встреча по Украине может состояться в Стамбуле уже 20 октября, сообщает газета La Repubblica. Там, как утверждается, будет вновь обсуждаться так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского, однако газета констатирует, что дискуссия с некоторыми странами по этой теме сейчас находится в тупике. Кроме того, 11 октября в Брюсселе должно пройти заседание контактной группы по поставкам вооружений Украине.

Вооруженные силы Украины в эти выходные продолжали попытки атаковать Крым, а также выпустили по Белгородской области около 30 боеприпасов, в результате один человек погиб.

Кроме того, в воскресенье стало известно об убийстве украинскими экстремистами 22 жителей Снигиревки Херсонской области.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход спецоперации

По данным Минобороны РФ за субботу и воскресенье, потери Киева на южнодонецком направлении составили около 410 человек, на запорожском - 80, на купянском - примерно 210, на краснолиманском - 130. На донецком направлении, по информации министерства, Украина потеряла около 355 человек, на херсонском - 70.

Вооруженные силы России сбили у Преображенки в Запорожской области штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, они поразили в Черкасской области склады авиационных средств поражения ВСУ, а в Одесской области уничтожили склад военно-технического имущества украинских военных.

Российские средства ПВО и РЭБ за два дня уничтожили и подавили 63 украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, перехватили семь реактивных снарядов HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, три тактические ракеты "Точка-У" и две ракеты комплекса ПВО С-200 ВСУ.

Попытки ударов по Крыму и БПЛА в Подмосковье

Киев вновь пытался 7 октября атаковать объекты на территории РФ двумя ракетами комплекса ПВО С-200, переделанными в ударный вариант, они были уничтожена в воздухе, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, утром в субботу средствами ПВО над территорией городского округа Истра в Подмосковье был уничтожен беспилотник, двигавшийся в сторону Москвы.

Позднее глава городского округа Татьяна Витушева сообщила, что БПЛА нес на себе взрывчатое вещество массой 10 кг в тротиловом эквиваленте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в воскресенье, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 30 боеприпасов. В результате атак один человек погиб, повреждены 14 домов, предприятие и три автомобиля.

Теракт против секретаря отделения "Единой России" в Новой Каховке

Исполнительный секретарь новокаховского отделения "Единой России" Владимир Малов получил тяжелые травмы при подрыве автомобиля в Новой Каховке Херсонской области утром в субботу. Через несколько часов он умер в больнице.

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что считает подрыв машины терактом, направленным против мирного населения.

Убийство жителей Снигиревки

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об убийстве украинскими экстремистами в сентябре 2023 года 22 мирных жителей Снигиревки.

По его словам, убийства в Снигиревке совершили члены одной из украинских националистических организаций.

Губернатор напомнил, что аналогичное преступление произошло в Снигиревке в ноябре 2022 года. Тогда, по его словам, члены украинских вооруженных формирований убили более 20 граждан, заподозренных в симпатиях к России.

Встреча в Стамбуле

Международная встреча по урегулированию конфликта на Украине, на которой будет обсуждаться "формула мира" президента Владимира Зеленского, состоится в Стамбуле ориентировочно 20 октября, точная дата пока еще не определена. Как сообщает газета La Repubblica, созыв встречи происходит "в неподходящий момент", поскольку "контрнаступление Украины идет с трудом и не достигло той решающей стадии, которую многие ожидали осенью этого года", при этом "налицо усталость союзников в плане экономической и военной поддержки".

Ранее сообщалось, что на консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран, включая помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Российская сторона не была приглашена на встречу.

Другие встречи по Украине

Ситуация в Израиле не повлияет на проведение в Брюсселе 11 октября контактной группы по поставкам вооружений Украине (в формате Рамштайн), а также планового заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне министров обороны, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Генераторы на зиму

Министр энергетики Украины Герман Галущенко посоветовал украинцам купить на зиму электрогенераторы. Министр добавил, что со своей стороны "будет делать все, чтобы эта техника не понадобилась".

Ранее Галущенко сообщал, что 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины были повреждены с октября 2022 года, а энергетики не успевают починить энергосистему к зиме. Кроме того, он жаловался, что Запад слишком медленно поставляет ремонтное оборудование.