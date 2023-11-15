Подготовка новых санкций, рост бедности и дело против Фарион. События вокруг Украины

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия подготовила проект 12-го пакета санкций против РФ, в который могут быть включены еще 120 физических и юридических лиц из России.

Каждый четвертый украинец экономит на еде, за последние два года количество бедных в стране выросло более чем вдвое, сообщило украинское издание "Фокус" со ссылкой на данные исследования Национального банка Украины (НБУ).

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая в последние дни оказалась в центре нескольких скандалов с оскорблениями в адрес русскоговорящих украинцев.

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Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки продолжали отражать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносить удары по позициям противника на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ составили порядка 670 военнослужащих.

Уничтожены несколько единиц бронетехники, включая 2 танка, и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе производства Польши, США и Франции, а также впервые поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra производства Германии. Российские средства ПВО сбили в районе Павлограда (Днепропетровская область) украинский самолет МиГ-29.

Подготовка санкций

Еврокомиссия передала проект 12-го пакета ограничительных мер против России на рассмотрение Совета Евросоюза. По сообщению пресс-службы Еврокомиссии, она "намерена лишить Россию доходов от торговли алмазами и принять меры против обхода санкций ЕС". Прочие детали санкционного пакета "будут озвучены после согласования" Советом ЕС, его сроки неизвестны, первая дискуссия послов стран ЕС по этому пакету пройдет 17 ноября.

Как заявила внешнеполитическая служба ЕС, в рамках 12-го пакета предлагается ввести санкции против 120 физических и юридических лиц России.

По сведениям агентства Bloomberg, Еврокомиссия предлагает запретить экспорт в РФ станков и комплектующих, химикатов, литиевых батарей, термостатов, серводвигателей и двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Предлагается запрет на импорт из России жидкого пропана, видов чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, трубок и труб. Разработаны меры по более эффективному соблюдению потолка цен на российскую нефть. Также Еврокомиссия планирует требовать от экспортеров товаров включать в договоры пункты о запрете реэкспорта в Россию определенных видов продукции.

Проблемы с помощью

Палата представителей Конгресса США приняла план продолжения финансирования работы федерального правительства страны, который не предусматривает выделения средств на оказание поддержки Украине и Израилю. Если законопроект будет одобрен Сенатом, то и президент Джо Байден подпишет его, сообщил журналистам представитель Белого дома.

На фоне отсутствия бюджетных средств для помощи Киеву представители Конгресса США обсудили с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком возможность конфискации замороженных российских активов, которые "могут стать важным источником финансирования восстановления Украины". На встречах с представителями американской администрации обсуждалась также тема усиления санкционного давления на Россию. По словам Ермака, в Вашингтоне "уверенно настроены продолжать поддержку" Киева.

Ущерб от польской блокады

Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной, намерены заблокировать еще один пункт пропуска, сообщил вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин. По его словам, убытки каждого украинского перевозчика от простоя одного транспортного средства в очереди составляют не менее €300 в сутки.

Расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза в связи с блокировкой границы польскими перевозчиками, рассказали изданию "Страна" сообщили представители украинских транспортных компаний. По их словам, из-за удорожания логистики и срыва сроков перевозок европейские компании уже начали сокращать объемы заказов.

На сайте президента Украины появилась петиция, авторы которой просят ввести санкции в отношении польских граждан и компаний, причастных к блокировке пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Рост после краха

Экономика Украины обрушилась на 29% в 2022 году и выросла на 4,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, представляя осенний прогноз Еврокомиссии. По его словам, рост достигнут благодаря "хорошему урожаю и иностранной помощи".

Джентилони уточнил, что Еврокомиссия впервые включила в свой прогноз "Украину, которая стала кандидатом на вступление в ЕС".

Рост бедности

Уровень бедности на Украине с 2021 года увеличился, каждый четвертый украинец стал экономить на питании, свидетельствуют данные исследования Нацбанка Украины. Исследование показало, что за два года количество украинцев, экономящих даже на еде, выросло более чем вдвое. Если в 2021 году на питании экономили 12,2% украинцев, то в 2022-м - 19,9%, а в 2023-м - уже 26,2%. Доля тех, кому хватает на продукты, а на одежду и обувь нужно сэкономить или одолжить, сначала росла, потом уменьшалась, но по итогам за два года не изменилась.

В то же время количество богатых, то есть тех, кто может себе позволить любые покупки, выросло с 0,5% до 1,7%.

Среди причин быстрого роста бедности на Украине эксперты называют падение реальных доходов: с февраля по декабрь 2022 года они упали на 21%.

Дело против Фарион

Как сообщила пресс-служба СБУ, уголовное дело против экс-депутата Ирины Фарион, известной грубыми публичными высказываниями в адрес русскоговорящих украинцев, возбуждено по ряду статей, в том числе о нарушении неприкосновенности частной жизни и о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Одним из инициаторов проверки высказываний Фарион выступил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, который заявил о недопустимости притеснения граждан страны за использование "языка нацменьшинств". При этом еще в июле 2021 года Конституционный суд Украины постановил, что "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица". Об отсутствии на Украине "русскоязычного меньшинства" заявила на днях вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.