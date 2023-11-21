Зеленский не хочет переговоров, у США "нет волшебной палочки". События вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отверг идею проведения мирных переговоров с Россией и во второй раз за несколько дней высказал опасения по поводу переворота, который РФ якобы готовит с целью его свержения.

У США нет оружия, которое могло бы стать для Киева волшебной палочкой, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили 4 атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и краснолиманском направлениях, продолжали наносить удары по позициям противника на запорожском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Общие потери ВСУ составили порядка 670 военнослужащих.

Уничтожены две боевые машины пехоты и различные артиллерийские вооружения противника.

С начала ноября ВСУ потеряли свыше 13,7 тыс. человек, порядка 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что ВСУ предпринимают попытки провести десантную операцию на херсонском направлении, но ни одна из них не увенчалась успехом. Группировки российских войск уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, а "части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери", указал министр.

Удары по регионам РФ

Минобороны РФ проинформировало об уничтожении украинских беспилотников над территорией Брянской, Курской и Ростовской областей. По данным местных властей, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о минометных обстрелах со стороны ВСУ двух сел в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

ВСУ каждый день наносят 200-300 ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Еженедельно число пострадавших мирных жителей достигает 60-70, а иногда и 100 человек, добавил он.

Откровения Зеленского

Президент Украины отверг идею мирных переговоров с Россией, несмотря на сложное положение ВСУ. "На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", - заявил он в интервью британской газете The Sun.

На фоне публикаций о его разногласиях с главкомом ВСУ Валерием Залужным Зеленский назвал "большой ошибкой" попытки военных заниматься политикой: "Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный, сделав, как я считаю, большую ошибку".

Украинский президент во второй раз за несколько дней заявил, что Россия якобы планирует провести до конца года операцию "Майдан-3" с целью его свержения. Он также рассказал, что на него покушались минимум пять-шесть раз.

В ответ на вопрос британского журналиста, воспользуется ли Киев шансом устранить президента РФ Владимира Путина, если таковой представится, Зеленский сказал: "Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".

"Если вы помните, на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится", - отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оружие для Киева

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи общим объемом €1,3 млрд, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече со своим киевским коллегой Рустемом Умеровым.

В новый пакет войдут, в частности, еще четыре системы ПВО IRIS-T SLM, 60 разведывательных беспилотников различных типов, около 20 радаров, а также 20 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Таким образом, Германия пообещала Киеву в общей сложности 12 установок IRIS-T SLM. Первые три были уже переданы, четвертая, как ожидается, поступит предстоящей зимой. Вторую партию из четырех систем планируется передать в 2024 году, а поставки еще четырех запланированы на 2025 год.

Писториус также сказал, что у него нет новой информации по крылатым ракетам Taurus, поставки которых Киев давно, но пока безуспешно добивается от Берлина.

Волшебная палочка

В конфликте на Украине "нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", заявил по итогам визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение, "идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или о чем-то еще".

"Это жесткая, изматывающая борьба, и такой она будет и в будущем", - добавил глава Пентагона.

Украина и ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев пообещал "делать все", чтобы убедить лидеров стран ЕС принять на декабрьском саммите положительное решение по началу переговоров о вступлении Украины в сообщество. По его словам, такое решение, помимо прочего, необходимо, чтобы показать, что Евросоюз не поддается влиянию России и не опасается ее.

Украина "не ждет подарков" от ЕС, заявил в ответ Зеленский. "Но все-таки я хотел бы, чтобы обратили внимание, что страна находится в состоянии войны. И для нас решение в декабре - это мотивирующее и мобилизующее решение. Я считаю, что это решение, которое поможет Украине поверить в то, что есть справедливость", - добавил он.

Зеленский также отметил, что на данный момент не видит угрозы наложения вето со стороны Венгрии на начало переговоров о вступлении страны в Евросоюз, однако в Киеве "готовятся ко всему". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Украина находится на расстоянии "многих световых лет" от Евросоюза.