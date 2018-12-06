Принц не виновен. Как США защищают Эр-Рияд в деле об убийстве саудовского журналиста

Саудовская Аравия признала факт гибели оппозиционного журналиста и быстро определилась с кругом виновных, но некоторым этого оказалось недостаточно

Как рассказал журналистам 5 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, аудиозаписи убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи не указывают на заказчика преступления. О чем говорит это заявление — в материале ТАСС. Консульские услуги Хашкаджи зашел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле 2 октября. Визит за документами, необходимыми для регистрации брака с гражданкой Турции Хадиджой Ченгиз, оказался его последним — журналиста задушили члены "эскадрона смерти", приземлившиеся в Стамбуле на частном самолете. Тело экс-главреда ежедневной газеты Al Watan и обозревателя The Washington Post, по данным генпрокуратуры Стамбула, было "расчленено и уничтожено".

На эту тему CNN: Хашкаджи обсуждал в WhatsApp кампанию против властей в Эр-Рияде и боялся их мести

Эр-Рияд поначалу отрицал причастность к исчезновению Хашкаджи, несмотря на многочисленные заявления Анкары и сообщения в СМИ со ссылками на источники, подтверждавшие факт гибели журналиста. А президент США Дональд Трамп призывал международное сообщество не спешить с обвинениями в адрес ближайшего союзника Вашингтона на Ближнем Востоке. Однако официальное признание все же последовало — через 18 дней после смерти Хашкаджи. "Предварительные итоги расследования, проведенного генеральной прокуратурой по факту исчезновения подданного Джамаля Хашкаджи, указывают, что спор, возникший у него с несколькими людьми во время его пребывания в генеральном консульстве королевства в Стамбуле, перерос в ссору и драку, что привело к его смерти", — заявил 20 октября генпрокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб. Мгновенное правосудие Эр-Рияд принял ряд быстрых и решительных действий. Госсекретаря США Майкла Помпео саудовская сторона заверила, что никаких исключений в деле Хашкаджи не будет. С должности советника наследного принца Мухаммеда бен Сальмана и заместителя Службы общей разведки королевства был снят генерал Ахмед Асири. Своего поста лишился еще один советник кронпринца — Сауд аль-Кахтани. Обвинения в причастности к убийству, как стало известно 15 ноября, были выдвинуты в отношении 11 саудовских подданных, а пятерых исполнителей убийства ожидает смертная казнь. Какую-либо причастность наследного принца к произошедшему в диппредставительстве Эр-Рияд опроверг. "Наследный принц не имеет никакого отношения к убийству Хашкаджи", — заявил глава дипведомства королевства Адель аль-Джубейр.

На эту тему Трамп: США останутся партнером Эр-Рияда, несмотря на неопределенность с делом Хашкаджи

В тот же день Вашингтон, ставший объектом критики правозащитников за бездействие в отношении Эр-Рияда, объявил о введении санкций. Министерство финансов США подвело под глобальный акт Магнитского ограничения против 17 подданных Саудовской Аравии. Среди них и лишенный своего поста Сауд аль-Кахтани. Однако по сравнению с санкциями против таких нарушителей прав человека (в представлении Вашингтона), как Венесуэла, реакция на убийство журналиста-оппозиционера оказалась минимальной. В этом Трампа упрекнули как в Турции, так и в США. "Позиция Трампа "что бы ни произошло, я закрою глаза на это" неправильна. Не все решается с помощью денег", — сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 23 ноября. О том, что президент США "нечестен с американским народом", заявил 25 ноября конгрессмен-демократ от штата Калифорния Адам Шифф, член комитета по разведке Палаты представителей. Хэспел против Болтона В октябре глава ЦРУ Джина Хэспел посетила Турцию, в которой уже призывают к проведению полноценного международного расследования дела Хашкаджи. В ходе визита, по данным Reuters, Хэспел пыталась получить доступ к аудиозаписям пыток и убийства журналиста. А обозреватель турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Селви со ссылкой на собственные источники заявил, что ЦРУ располагает записью телефонного разговора, в которой наследный принц якобы отдает приказ "заставить замолчать" Хашкаджи.

На эту тему WSJ: саудовский кронпринц отправил 11 сообщений руководителю группы убийц Хашкаджи