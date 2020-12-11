Прививки в новогодние праздники. Главное о коронавирусе за 11 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 2 597 711 случаев заражения, из них новых — 28 585. За сутки умерли 613 человек (новый максимум), за весь период — 45 893.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить всем желающим возможность сделать прививки в новогодние праздники. Он также объявил о начале постклинических испытаний вакцины, созданной центром "Вектор". Подробнее о ней читайте здесь.
- Власти Петербурга заявили, что ограничения на работу кафе в новогоднюю ночь не будут сняты. При этом планируется разрешить открывать зимние террасы.
- Вакцина "Спутник V" поставлена во все регионы, кроме Магадана и Чукотки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
- Иностранные туристы в Турции освобождены от введенных ограничений, сообщило посольство России в Турции. На территории страны в выходные действует комендантский час, ограничения на выход из домов также действует в будни с 21:00 до 05:00.
Москва
- Всего зафиксировано 679 163 случая заражения, из них новых — 7215. Госпитализированы 1612 пациентов.
- Сотрудники МФЦ и работники сфер культуры, торговли и услуг смогут привиться в столице начиная со следующей недели.
Мир
- Всего зафиксировано более 69,5 млн случаев заражения, умерли 1 581 856 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В США число умерших с COVID-19 превысило боевые потери страны во Второй мировой (подсчеты телекомпании NBC).
- Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса (о его главных фильмах читайте здесь).