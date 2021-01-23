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Пандемия COVID-19

Кому прививаться не рекомендуют? Главное о коронавирусе за 23 января

© Юрий Смитюк/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 3 698 273 случая заражения, из них новых — 20 921. За сутки умерли 559 человек, за весь период — 68 971.
  • Перенесшим коронавирусную инфекцию не рекомендуется прививаться, даже если уровень антител начал снижаться или близок к нулю, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также считает, что введение любого рода паспортов вакцинации, которые бы ограничивали передвижение людей между странами, недопустимо.
  • Петербургские учреждения дополнительного образования впервые возобновили очную работу впервые с 9 ноября. К занятиям в кружках и секциях уже приступили более 3 тыс. детей.
  • Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турции.
  • РФПИ опровергает сообщения о приобретении бизнесменом из Мексики 2 млн доз российской вакцины "Спутник V" и прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке.

Москва

  • Всего зафиксировано 910 057 случаев заражения, из них новых — 2 668 (данные Оперштаба Москвы).
  • Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 64, это минимум с 2 ноября.

Мир

  • Всего зафиксировано более 98,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Ученые обнаружили, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может повысить уязвимость перед коронавирусом. 
  • В этом году карнавала в Рио-де-Жанейро не будет
  • Штат Нью-Йорк к вечеру пятницы израсходует все имеющиеся запасы вакцины от коронавируса.
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