Кому прививаться не рекомендуют? Главное о коронавирусе за 23 января

Россия
- Всего зафиксировано 3 698 273 случая заражения, из них новых — 20 921. За сутки умерли 559 человек, за весь период — 68 971.
- Перенесшим коронавирусную инфекцию не рекомендуется прививаться, даже если уровень антител начал снижаться или близок к нулю, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также считает, что введение любого рода паспортов вакцинации, которые бы ограничивали передвижение людей между странами, недопустимо.
- Петербургские учреждения дополнительного образования впервые возобновили очную работу впервые с 9 ноября. К занятиям в кружках и секциях уже приступили более 3 тыс. детей.
- Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины против коронавируса "Спутник V" в Турции.
- РФПИ опровергает сообщения о приобретении бизнесменом из Мексики 2 млн доз российской вакцины "Спутник V" и прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке.
Москва
- Всего зафиксировано 910 057 случаев заражения, из них новых — 2 668 (данные Оперштаба Москвы).
- Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 64, это минимум с 2 ноября.
Мир
- Всего зафиксировано более 98,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Ученые обнаружили, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может повысить уязвимость перед коронавирусом.
- В этом году карнавала в Рио-де-Жанейро не будет.
- Штат Нью-Йорк к вечеру пятницы израсходует все имеющиеся запасы вакцины от коронавируса.